За что стали блокировать личные карты ИП. Новая реформа онлайн-ККТ. Бухгалтеры будут шпионить. Неделя на «Клерке»

Банки лишают ИПешников последних денег, блокируя личные карты за ерундовые переводы со счета. Депутаты приготовили важные изменения по онлайн-кассам. Бухгалтеры теперь должны сами (!) замораживать счета клиентов. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
1. Почта Банк заблокировал личную карту ИП, оставив его без средств к существованию. А потом разблокировал (видимо, потому что «Клерк» вмешался);
2. Путин подписал закон об отмене трех налоговых деклараций;
3. Все формы в Росстат надо будет сдавать только в электронном виде;
4. Для каких бухгалтеров сильно повысят штрафы;
5. Важные поправки по онлайн-кассам прошли первое чтение;
6. Дачников сделают самозанятыми;
7. Власти планируют еще один налог.
Темы недели
1. Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги.
Бухгалтеры должны шпионить не только за своими клиентами, но и за их родственниками. Обратите внимание, куда тратит деньги дедушка вашего клиента, а также его сводная сестра по отцовской линии.
2. Вызывают в ИФНС по разрыву НДС: что говорить на «беседе» с инспекторами.
Минули те времена, когда в банке достаточно было открыть расчетный счет, а единственное, что волновало предпринимателя, — не нарушать валютное законодательство, чтобы не попасть на огромные штрафы.
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1. Сами налоговики или их агенты продают освобождение от выездной? Сколько это стоит;
2. Социальные пособия с 1 мая не придут?
3. Вот главные проблемы самозанятых;
4. Ваш бланк ОСАГО может оказаться липовым;
5. Отмена НДФЛ для некоторых. Так фейк или не фейк?
«Ночной бухгалтер»
За 15 апреля: За какие ерундовые переводы блокируют карты ИП;
За 16 апреля: У бухгалтеров новые неприятные обязанности, но пока непонятно, какие именно;
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На пообсуждать
1. Интересная арифметика про 3% самых богатых россиян;
2. ПФР стал добровольно пересчитывать 1-процентные взносы ИП на УСН с учетом расходов.
Смех сквозь слезы недели
Про щедрость: от женщины требуют уплатить НДФЛ с подаренного ей букета цветов.