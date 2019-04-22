За что стали блокировать личные карты ИП. Новая реформа онлайн-ККТ. Бухгалтеры будут шпионить. Неделя на «Клерке»

Банки лишают ИПешников последних денег, блокируя личные карты за ерундовые переводы со счета. Депутаты приготовили важные изменения по онлайн-кассам. Бухгалтеры теперь должны сами (!) замораживать счета клиентов. Главное за неделю на «Клерке».

Главные новости

1. Почта Банк заблокировал личную карту ИП, оставив его без средств к существованию. А потом разблокировал (видимо, потому что «Клерк» вмешался);

2. Путин подписал закон об отмене трех налоговых деклараций;

3. Все формы в Росстат надо будет сдавать только в электронном виде;

4. Для каких бухгалтеров сильно повысят штрафы;

5. Важные поправки по онлайн-кассам прошли первое чтение;

6. Дачников сделают самозанятыми;

7. Власти планируют еще один налог.

Темы недели

Бухгалтеры должны шпионить не только за своими клиентами, но и за их родственниками. Обратите внимание, куда тратит деньги дедушка вашего клиента, а также его сводная сестра по отцовской линии.

Про цирк в налоговой и про то, как не стать частью представления.