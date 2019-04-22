Клерк.Ру

За что стали блокировать личные карты ИП. Новая реформа онлайн-ККТ. Бухгалтеры будут шпионить. Неделя на «Клерке»

Банки лишают ИПешников последних денег, блокируя личные карты за ерундовые переводы со счета. Депутаты приготовили важные изменения по онлайн-кассам. Бухгалтеры теперь должны сами (!) замораживать счета клиентов. Главное за неделю на «Клерке».

Главные новости

1. Почта Банк заблокировал личную карту ИП, оставив его без средств к существованию. А потом разблокировал (видимо, потому что «Клерк» вмешался);

2. Путин подписал закон об отмене трех налоговых деклараций;

3. Все формы в Росстат надо будет сдавать только в электронном виде;

4. Для каких бухгалтеров сильно повысят штрафы;

5. Важные поправки по онлайн-кассам прошли первое чтение;

6. Дачников сделают самозанятыми;

7. Власти планируют еще один налог.

Темы недели

1. Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги.

Бухгалтеры должны шпионить не только за своими клиентами, но и за их родственниками. Обратите внимание, куда тратит деньги дедушка вашего клиента, а также его сводная сестра по отцовской линии.

2. Вызывают в ИФНС по разрыву НДС: что говорить на «беседе» с инспекторами.

Про цирк в налоговой и про то, как не стать частью представления.
 

3. 12 правил, как избежать неприятностей с банком.

Минули те времена, когда в банке достаточно было открыть расчетный счет, а единственное, что волновало предпринимателя, — не нарушать валютное законодательство, чтобы не попасть на огромные штрафы.

Дзен для бухгалтеров

Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).

1. Сами налоговики или их агенты продают освобождение от выездной? Сколько это стоит;

2. Социальные пособия с 1 мая не придут?

3. Вот главные проблемы самозанятых;

4. Ваш бланк ОСАГО может оказаться липовым;

5. Отмена НДФЛ для некоторых. Так фейк или не фейк?

«Ночной бухгалтер»

За 15 апреля: За какие ерундовые переводы блокируют карты ИП;

За 16 апреля: У бухгалтеров новые неприятные обязанности, но пока непонятно, какие именно;

Важные статьи

1

Налоговики изымают жесткие диски: насколько это опасно

2

Новый профстандарт для бухгалтеров: надо ли менять трудовые договоры и должностные инструкции

3

Отсрочка применения ККМ — для кого она?

4

Как купить онлайн-кассу и не переплатить?

5

Отпуск в мае и другие отпускные перипетии, о которых надо знать бухгалтеру и кадровику

Интересные посты в блогах

1

Подойдет ли УСН для ООО?

2

Как работать на упрощенке в 2019 году

3

Что такое MLI и почему он нем важно знать бухгалтеру

4

Как правильно заполнить КС-2

5

За что могут оштрафовать ИП на упрощенке и без сотрудников

6

Комитент слетит с УСН, если комиссионер заработает больше 150 млн

7

Налоговая амнистия 3.0. Как это работает?

8

О чем не переживают бухгалтеры, которые сдают отчетность через 1С

9

Третья волна кассовой реформы откладывается?

10

Золушка среди деклараций

11

Онлайн-кассы и ОФД. Осталось два месяца. Как выбирать?

Ваш бизнес для бухгалтеров и предпринимателей? Рассказываем, почему вам надо завести блог компании на «Клерке».

На пообсуждать

1. Интересная арифметика про 3% самых богатых россиян;

2. ПФР стал добровольно пересчитывать 1-процентные взносы ИП на УСН с учетом расходов.

Смех сквозь слезы недели

Про щедрость: от женщины требуют уплатить НДФЛ с подаренного ей букета цветов.

 

Посетить семинар по теме «Обзоры для бухгалтера»

Все семинары по теме Обзоры для бухгалтера