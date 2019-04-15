Подойдет ли УСН для ООО?

Работа на спецрежиме имеет свои плюсы: нет сложных правил учета, не нужно платить и отчитываться по НДС, налогу на прибыль и т.д. Но есть и минусы – для работы на спецрежиме есть ограничения, и подходит такая работа далеко не всем.

Какую систему налогообложения выбрать – должен решить сам бизнесмен. Однако, эксперты сходятся во мнении, что одним из самых выгодных налоговых режимов для ООО является УСН. В этой статье расскажем почему.

Какие организации могут применять УСН

Если организация уже ведет свою деятельность, то перейти на УСН она сможет только при определенных условиях. А именно – доход текущего года не должен превышать 112,5 млн рублей за 9 месяцев. Сумма, конечно, неокончательная. Она индексируется на коэффициент инфляции, установленный на следующий год.

Если с лимитом доходов все в порядке, посмотрите, не попадает ли ваша деятельность в запрещенную для УСН.

Для кого упрощенка не подходит

УСН нельзя применять:

при наличии филиалов;

при ведении банковской деятельности;

страховым организациям;

негосударственным пенсионным фондам;

инвестиционным фондам;

профессиональным участникам рынка ценных бумаг;

ломбардам;

производителям подакцизных товаров, а также тем организациям, которые добывают и реализуют полезные ископаемые, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

организаторам азартных игр;

участникам соглашений о разделе продукции;

перешедшим на ЕСХН;

если доля участия других организаций составляет более 25 процентов (есть исключения для организаций с работниками-инвалидами, некоторых некоммерческих и научных организаций);

если средняя численность за год превышает 100 человек;

если остаточная стоимость основных средств, по данным бухучета, превышает 150 млн рублей;

казенным и бюджетным учреждениям;

иностранным организациям;

организациям, которые не уведомили о переходе на УСН в установленные сроки;

микрофинансовым организациям;

частным агентствам занятости, осуществляющим деятельность по предоставлению труда работников (персонала).

Если вы не попали в ограничения по доходам и видам деятельности, вы можете перейти на упрощенку. Это нужно сделать в ограниченные сроки.

Как перейти на УСН?

Для разных организаций установлены свои правила перехода на спецрежим.

Если ваша организация уже ведет деятельность, то применять УСН вы сможете только с начала нового года. Для смены налогового режима нужно отправить в свою налоговую инспекцию специальное уведомление. Сделать это нужно не позднее 31 декабря текущего календарного года. Тогда со следующего года можно начать работать на “упрощенке”.

Уведомление о применении УСН, которое вы отправите в налоговую, нужно заполнить правильно. Во-первых, определите с чего вы будете платить налог (объект налогообложения): с доходов по ставке 6% или с разницы между доходами и расходами по ставке 15%. Во-вторых, укажите остаточную стоимость основных средств и доход вашей организации на 1 октября этого года.

Если ваша организация перестала вести деятельность, подпадающую под ЕНВД, то можно перейти на УСН. Упрощенку можно применять только по новому виду деятельности, начиная с того месяца, в котором вы прекратили платить вмененный налог. Не позднее 30 календарных дней с этого момента подайте уведомление о переходе на УСН.

Те организации, которые появились в течение года, могут сразу применять УСН.

Не позднее 30 календарных дней с даты с регистрации в налоговой (дату посмотрите в свидетельстве, которое выдала ИФНС) нужно направить в инспекцию уведомление. Сделав это, вы считаетесь плательщиком налога по УСН с даты регистрации организации.

Впоследствии объект налогообложения можно менять хоть каждый год. Для этого в инспекцию подается уведомление в том же порядке, что и при переходе на УСН. В течение года изменить объект налогообложения нельзя.

Платим налог с доходов или УСН 6%

Если вы указали в уведомлении объектом налогообложения доходы, то вы будете платить налог по ставке 6% с поступлений на расчетный счет и в кассу.

Никакие расходы при этом не учитываются. Но сам налог можно уменьшить на суммы:

- страховых взносов с выплат работникам;

- больничных за дни, оплачиваемые работодателем;

- страховки работников также только за дни болезни, оплачиваемые организацией.

Эти вычеты не могут уменьшать сумму налога более чем на 50 процентов.

В течение года каждый квартал нужно платить авансовые платежи, которые тоже можно уменьшить на указанные выше суммы.

Платим налог с разницы между доходами и расходами или УСН 15%

При выборе варианта уплаты налога по УСН с разницы между доходами и расходами не все расходы можно будет учесть. Их перечень строго ограничен. Но, например, суммы, на которые уменьшается налог при объекте налогообложения “доходы”, здесь включаются в расходы.

Зато если расходы больше доходов, т.е. получен убыток, его можно будет впоследствии учесть. Правда, при убытке придется заплатить минимальный налог, он считается как 1% от доходов.

Также этот налог нужно будет заплатить, если сумма налога, рассчитанная по общим правилам для этого объекта налогообложения, будет меньше минимального налога.

И сумму минимального налога и разницу между суммой минимального и обычного налога потом можно будет учесть при расчете налога за следующий год.

При расчете налога с разницы между доходами и расходами также каждый квартал нужно платить авансовые платежи.

Независимо от выбранного объекта налогообложения декларация по УСН сдается раз в год – не позднее 31 марта за прошлый год. Учет доходов и расходов для расчета налога по УСН нужно вести в специальной книге учета доходов и расходов.

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