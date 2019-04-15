Подойдет ли УСН для ООО?

Работа на спецрежиме имеет свои плюсы: нет сложных правил учета, не нужно платить и отчитываться по НДС, налогу на прибыль и т.д. Но есть и минусы – для работы на спецрежиме есть ограничения, и подходит такая работа далеко не всем.
Какую систему налогообложения выбрать – должен решить сам бизнесмен. Однако, эксперты сходятся во мнении, что одним из самых выгодных налоговых режимов для ООО является УСН. В этой статье расскажем почему.
Какие организации могут применять УСН
Если организация уже ведет свою деятельность, то перейти на УСН она сможет только при определенных условиях. А именно – доход текущего года не должен превышать 112,5 млн рублей за 9 месяцев. Сумма, конечно, неокончательная. Она индексируется на коэффициент инфляции, установленный на следующий год.
Если с лимитом доходов все в порядке, посмотрите, не попадает ли ваша деятельность в запрещенную для УСН.
Для кого упрощенка не подходит
УСН нельзя применять:
- при наличии филиалов;
- при ведении банковской деятельности;
- страховым организациям;
- негосударственным пенсионным фондам;
- инвестиционным фондам;
- профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
- ломбардам;
- производителям подакцизных товаров, а также тем организациям, которые добывают и реализуют полезные ископаемые, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- организаторам азартных игр;
- участникам соглашений о разделе продукции;
- перешедшим на ЕСХН;
- если доля участия других организаций составляет более 25 процентов (есть исключения для организаций с работниками-инвалидами, некоторых некоммерческих и научных организаций);
- если средняя численность за год превышает 100 человек;
- если остаточная стоимость основных средств, по данным бухучета, превышает 150 млн рублей;
- казенным и бюджетным учреждениям;
- иностранным организациям;
- организациям, которые не уведомили о переходе на УСН в установленные сроки;
- микрофинансовым организациям;
- частным агентствам занятости, осуществляющим деятельность по предоставлению труда работников (персонала).
Если вы не попали в ограничения по доходам и видам деятельности, вы можете перейти на упрощенку. Это нужно сделать в ограниченные сроки.
Как перейти на УСН?
Для разных организаций установлены свои правила перехода на спецрежим.
Если ваша организация уже ведет деятельность, то применять УСН вы сможете только с начала нового года. Для смены налогового режима нужно отправить в свою налоговую инспекцию специальное уведомление. Сделать это нужно не позднее 31 декабря текущего календарного года. Тогда со следующего года можно начать работать на “упрощенке”.
Уведомление о применении УСН, которое вы отправите в налоговую, нужно заполнить правильно. Во-первых, определите с чего вы будете платить налог (объект налогообложения): с доходов по ставке 6% или с разницы между доходами и расходами по ставке 15%. Во-вторых, укажите остаточную стоимость основных средств и доход вашей организации на 1 октября этого года.
Если ваша организация перестала вести деятельность, подпадающую под ЕНВД, то можно перейти на УСН. Упрощенку можно применять только по новому виду деятельности, начиная с того месяца, в котором вы прекратили платить вмененный налог. Не позднее 30 календарных дней с этого момента подайте уведомление о переходе на УСН.
Те организации, которые появились в течение года, могут сразу применять УСН.
Не позднее 30 календарных дней с даты с регистрации в налоговой (дату посмотрите в свидетельстве, которое выдала ИФНС) нужно направить в инспекцию уведомление. Сделав это, вы считаетесь плательщиком налога по УСН с даты регистрации организации.
Впоследствии объект налогообложения можно менять хоть каждый год. Для этого в инспекцию подается уведомление в том же порядке, что и при переходе на УСН. В течение года изменить объект налогообложения нельзя.
Платим налог с доходов или УСН 6%
Если вы указали в уведомлении объектом налогообложения доходы, то вы будете платить налог по ставке 6% с поступлений на расчетный счет и в кассу.
Никакие расходы при этом не учитываются. Но сам налог можно уменьшить на суммы:
- страховых взносов с выплат работникам;
- больничных за дни, оплачиваемые работодателем;
- страховки работников также только за дни болезни, оплачиваемые организацией.
Эти вычеты не могут уменьшать сумму налога более чем на 50 процентов.
В течение года каждый квартал нужно платить авансовые платежи, которые тоже можно уменьшить на указанные выше суммы.
Платим налог с разницы между доходами и расходами или УСН 15%
При выборе варианта уплаты налога по УСН с разницы между доходами и расходами не все расходы можно будет учесть. Их перечень строго ограничен. Но, например, суммы, на которые уменьшается налог при объекте налогообложения “доходы”, здесь включаются в расходы.
Зато если расходы больше доходов, т.е. получен убыток, его можно будет впоследствии учесть. Правда, при убытке придется заплатить минимальный налог, он считается как 1% от доходов.
Также этот налог нужно будет заплатить, если сумма налога, рассчитанная по общим правилам для этого объекта налогообложения, будет меньше минимального налога.
И сумму минимального налога и разницу между суммой минимального и обычного налога потом можно будет учесть при расчете налога за следующий год.
При расчете налога с разницы между доходами и расходами также каждый квартал нужно платить авансовые платежи.
Независимо от выбранного объекта налогообложения декларация по УСН сдается раз в год – не позднее 31 марта за прошлый год. Учет доходов и расходов для расчета налога по УСН нужно вести в специальной книге учета доходов и расходов.
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