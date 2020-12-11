Что делать бывшему вмененщику в переходный период после отмены ЕНВД

Переходный период с ЕНВД на другой налоговый режим может сопровождаться вопросами. Ведь часто бывает, что отгрузка товаров проходит в одном периоде, а оплата поступает в другом. Как тогда учесть доходы? Что отнести к расходам? Попытаемся разобраться во всех сложностях, а помогут нам в этом разъяснения контролирующих органов и чиновников Минфина.

31 декабря 2020 года перестают действовать нормы главы 26.3 НК РФ, посвященной режиму единого налога на вмененный налог. Ее действие продлевалось уже дважды — изначально ЕНВД вводили до 2014 года. И в этом году звучали инициативы по продлению, однако они так и не были поддержаны. Законодатели считают, что хозсубъекты на ЕНВД чаще, чем все остальные, участвуют в серых схемах по уходу от налогов и что налоговая нагрузка на вмененщиков слишком низкая и не соответствует реально получаемым доходам.

С 1 января все плательщики ЕНВД должны сменить режим. О своем решении перейти на УСН, НПД или патент необходимо сообщить в налоговую инспекцию в форме заявления. Если этого не сделать, произойдет автоматический переход на ОСНО. Каждый режим имеет особенности учета доходов и расходов для целей налогообложения. Именно поэтому переход с одной налоговой системы на другую должен учитывать их все. В противном случае возможны конфликты с налоговиками по вопросам исчисления налоговой базы и суммы налога.

Переходный период с ЕНВД на патент — особенности

Патент по своей сути наиболее близок к режиму ЕНВД. Для определения налоговых обязательств в обоих случаях неважно, сколько доходов фактически получил налогоплательщик. Расчет обоих налогов отталкивается от того, сколько мог бы заработать хозяйствующий субъект с отдельными нюансами по конкретному режиму.

Индивидуальные предприниматели, а только они имеют право применять ПСН, должны своевременно подать заявление и заплатить сумму патента, которую рассчитают налоговики.

Для возможности применять ПСН Налоговый кодекс устанавливает следующие ограничения:

по видам деятельности — они закрепляются региональным законодательством на основании перечня из ст. 346.43 НК РФ;

по объему полученных доходов за год — до 60 млн руб.;

по средней численности персонала — до 15 человек.

Учитывая все эти моменты, ИП могут спокойно купить патент и продолжать заниматься бизнесом. Никаких затруднений переходный период с ЕНВД на ПСН вызывать не должен.

Переходим на УСН — что нужно помнить

Чуть сложнее может оказаться переходный период с ЕНВД на УСН. Дело в том, что при УСН необходимо вести учет доходов и при необходимости расходов. При ЕНВД этого делать необязательно, поскольку за вмененщиками закреплена задача по корректному учету физических показателей, не зависящему от величины доходов и расходов.

Учет доходов

Рассмотрим две ситуации и для каждой приведем разъяснения чиновников:

Ситуация 1. Товары проданы (услуги оказаны) в период применения ЕНВД, а оплата от покупателей поступает уже в период применения УСН. Должны ли данные поступления учитываться в качестве доходов? Налоговики в письме от 27.10.2020 № СД-4-3/17615@ считают, эти суммы не учитываются при определении налоговой базы по УСН.

Ситуация 2. Аванс за товары (услуги) хозяйствующий субъект получил, еще будучи вмененщиком, а товар отгрузил (оказал услуги), уже перейдя на УСН. Что учесть упрощенцу в качестве дохода? Никакого дохода у него не возникает ввиду того, что все доходы на УСН признаются «по оплате». Об этом сказано в п. 1 ст. 346.17 НК РФ и письме Минфина России от 03.07.2015 № 03-11-06/2/38727.

Исходя из вышесказанного, в доходы нужно включать только суммы оплаты (или иного погашения обязательств покупателями), поступившие после перехода на УСН, за продукцию, отгруженную также после перехода.

Учет расходов в переходный период

Учет расходов урегулирован законом № 102-ФЗ от 01.04.2020. Он внес изменения в ст. 346.25 НК РФ и разрешил налогоплательщикам учитывать в расходах стоимость товаров, закупленных и оплаченных в период ЕНВД, но отгруженных после перехода на УСН. Сопутствующие такой реализации расходы на транспортировку и хранение учитываются в том периоде, в котором компанией или ИП произведена оплата за них. Никакие другие расходы, связанные с деятельностью на ЕНВД, не должны уменьшать налогооблагаемую базу по упрощенке.

Особым образом новому упрощенцу, выбравшему объект «доходы минус расходы», можно отнести на расходы остаточную стоимость основных средств и нематериальных активов. Об этом напомнила ФНС в письме от 20.11.2020 № СД-4-3/19053@. Хозсубъекту нужно:

Произвести расчет остаточной стоимости по формуле: Полученное значение остаточной стоимости учесть в расходах в течение года, трех либо десяти лет в зависимости от срока полезного использования основного средства.

Переходные моменты с ЕНВД на общую систему

Мало кто из бывших вмененщиков выберет общий режим ввиду его значительной налоговой нагрузки. Ведь компании-общережимники платят НДС и налог на прибыль, а предприниматели — НДС и НДФЛ. Однако такие случаи не исключены, поэтому остановимся и на особенностях перехода на ОСНО.

Налог на прибыль

Учитывать доходы и расходы в целях налогообложения прибыли можно двумя способами: методом начисления и кассовым методом.

Налоговики призывают при выборе режима налогообложения обратить внимание на следующие моменты (письмо № СД-4-3/19053@):

Доходы от реализации товаров, купленных на ЕНВД, а реализованных на ОСНО, признаются: на дату реализации при методе начисления; это же правило действует и в случае получения предоплаты от покупателя до 1 января 2021 года; на дату поступления денег от реализации при кассовом методе. Стоимость товаров, оставшихся с вмененки, но реализованных на ОСНО, можно учесть при расчете налога на прибыль в периоде реализации. Кроме того, в расходах по прибыли можно признать и затраты, связанные с транспортировкой, хранением, обслуживанием таких товаров.

НДС

Налогоплательщики начисляют НДС к уплате в бюджет либо при реализации товара (оказании услуг), либо при поступлении аванса. Здесь нужно обратить внимание на два момента:

После перехода на общий режим с любой отгрузки НДС должен быть исчислен. С предоплаты НДС начисляется, только если она поступает после 1 января 2021 года, т. е. уже на общем режиме. Если аванс поступил при применении ЕНВД, то начислять с него налог к уплате нет необходимости, несмотря на то что отгрузка будет произведена уже на общем режиме. Об этом напоминают налоговики в уже упомянутом нами письме № СД-4-3/19053@.

По остаткам материальных ценностей, не реализованных в момент перехода с ЕНВД на общий режим, НДС разрешается брать к вычету, но только если эти ценности будут задействованы в налогооблагаемой деятельности. Вычет можно будет оформить в первом же квартале после перехода.

По эксплуатируемым на момент перехода основным средствам вычет получить не удастся. Если же ввод в эксплуатацию произойдет после перехода, то бывший вмененщик вправе заявить вычет по таким объектам, даже если приобретены они были еще в бытность ЕНВД.

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Особенности перехода на самозанятость

Самозанятость или режим налога на профдоход, как и патент, недоступен для юридических лиц. Его могут применять физлица, как зарегистрированные, так и не зарегистрированные в статусе ИП.

Налог рассчитывают инспекторы налоговой службы на основании данных от налогоплательщика (или посредника) о поступивших доходах. Поэтому как такового переходного периода при выборе режима НПД не будет.

В общих случаях в течение месяца после постановки на учет самозанятый должен отказаться от применяемых ранее налоговых режимов, но поскольку ЕНВД перестает существовать в принципе, то сниматься с учета в качестве вмененщика нет необходимости.

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В связи с отменой ЕНВД переходный период на УСН или ОСНО может вызвать определенные трудности в налоговом учете у хозяйствующего субъекта. Однако бояться их не нужно. ФНС и Минфин постоянно выпускают разъяснения по различным нюансам, сопровождающим переход на тот или иной налоговый режим, что, несомненно, облегчает жизнь налогоплательщиков.