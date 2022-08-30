Незаконно отказывать в работе человеку, который потерял трудовую книжку, считает эксперт

Так ответила директор учебно-консалтингового центра «Мир трудовых отношений», эксперт по трудовому праву Юлия Жижерина, комментируя вопрос читательницы нашего телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера».

История от пользователя Lana такая.

«На работу пришел устраиваться сотрудник, который потерял трудовую книжку. Заявление на электронную трудовую не писал. Хочет устроится на работу, не принимают, говорят, принеси книжку или на предыдущем месте работы восстанавливай. Восстановить не получится, это был 2018 год, фирмы этой уже нет. На госуслугах вся трудовая деятельность отображается. Какие есть варианты, чтобы его приняли на работу?»

«Работодатель (за исключением физических лиц) по основному месту работы ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше 5 дней (если трудовая книжка на работника ведется) (ч. 4 ст. 65, ч. 1 ст. 66 ТК; п. 2, 42 Порядка, утв. приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н).

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если трудовая книжка на работника не ведется) (ч. 5 ст. 65 ТК)», - комментирует Юлия Жижерина.

Сведения о трудовой деятельности могут быть получены работником в ПФР, в чьих информационных ресурсах ПФР хранятся сведения о подаче работником заявления о продолжении ведения трудовой книжки либо о предоставлении ему сведений о трудовой деятельности.

Таким образом, если согласно сведениям о трудовой деятельности поступающий на работу не отказывался от трудовой книжки, но потерял (повредил) ее или не принес по иной причине, то ему по его письменному заявлению нужно оформить новую.

Отказывать в приеме на работу по причине отсутствия у работника трудовой книжки неправомерно (ст. 64 ТК).

Указанная позиция подтверждается и мнениями Минтруда, Роструда (письмо Минтруда от 03.06.2022 № 14-6/ООГ-3682, письмо Роструда от 20.10.2021 № ПГ/30991-6-1), резюмирует эксперт.