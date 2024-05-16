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Госзакупки

В 2026 году госзакупки будут полностью переведены в электронный формат

Минфин выполнил все задачи для повышения эффективности бюджетных расходов, остается только завершить начатые проекты.

Заместитель министра финансов Алексей Лавров заявил, что в 2026 году будет завершена «электронизация системы госзакупок».

Сейчас Минфин выполнил все поставленные задачи, прописанные в Концепции повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2024 года. Осталось только завершить начатые процессы и перевести все госзакупки в электронный формат. Об этом сказано на сайте министерства.

Власти готовятся ко второму чтению законопроекта по импортозамещению, чтобы в закупках приоритет был у отечественных компаний.

При рассмотрении заявок от компаний из РФ их стоимость будут условно снижать на 15% для повышения шансов на заключение контрактов. Но сам договор будут заключать без учета этого коэффициента — по предложенной исполнителем цене.

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