Какие дипломы делаем для «Клерка»?

Привет, не так давно у нас появились курсы повышения квалификации и для них удостоверения.

Но Клерк растет и развивается, недавно мы запустили еще курсы проф. переподготовки и скоро нашим студентам, которые успешно прошли все этапы обучения, понадобятся дипломы, подтверждающие их опыт.

Мы долго не думали и начали с обложки:

Тут все просто и понятно (кстати, как вам?).

Но оказалось, нужен еще вкладыш и приложение, соответствующие стандартам министерства образования. Мы изучили тонны документов, правил, ГОСТов, и создали несколько вариантов:

№1.

№2.

№3.

И теперь не можем понять, какой нам нравится. Вы бы какой хотели получить после прохождения обучения?