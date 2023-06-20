Что произошло в июне в бухгалтерской сфере. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 21/2023

Для подписчиков Клерк.Премиум собрали важнейшие темы, подробно ответили на вопросы на консультациях и выпустили разборы. В этом номере подобраны самые актуальные материалы прошедшей недели на самые интересные темы.
Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
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Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Новый ФСБУ! Важные изменения из-за ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
Анонс вебинаров:
22 июня: ЕНП: основные изменения, сверки, переплаты и ошибки
22 июня: Работа с наличкой и блокировка счетов по 115-ФЗ в 2023-2024 гг.
23 июня:Как отвечать на требования ИФНС о представлении документов
26 июня: Работа бухгалтера в найме или фрилансе: плюсы и минусы
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Как оформить отсутствие работника, призванного на военные сборы, и оплатить это время
ФНС просит сверить суммы по имущественным налогам и подать пояснения
Консультации
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Вот самые интересные консультации недели:
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С уважением, команда Клерк.Премиум
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