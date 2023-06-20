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Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

Что произошло в июне в бухгалтерской сфере. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 21/2023

Ознакомьтесь прямо сейчас со всеми изменениями, которые произошли в бухгалтерской сфере в июне. Наши специалисты подготовили для вас подробные разборы, вебинары, мини-курсы и консультации по ЕНП, налогам, самозанятым и ФСБУ.
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Что произошло в июне в бухгалтерской сфере. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 21/2023

Для подписчиков Клерк.Премиум собрали важнейшие темы, подробно ответили на вопросы на консультациях и выпустили разборы. В этом номере подобраны самые актуальные материалы прошедшей недели на самые интересные темы.

Разборы недели

Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?

Оставьте заявку в этой теме, сделаем эксклюзивный материал. 

Список всех разборов

Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

Анонс вебинаров:

Мини-курсы 

В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

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Консультации

Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь

Вот самые интересные консультации недели:

Оставьте отзыв или задайте вопрос о Клерк.Премиум по телефону 8-495-129-29-87 или по почте care@klerk.ru.

Следите за нашими анонсами и новостями. 

С уважением, команда Клерк.Премиум

Журнал «Клерк.Премиум»

Журнал «Клерк.Премиум»

71 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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