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Бухгалтерские программы

РПД, Fasta и Кнап — что лучше для бухгалтера? Обзор программ

В наше время, бухгалтеры стали ключевыми участниками в управлении финансами компании, а выбор правильного программного обеспечения стал неотъемлемым фактором эффективности их работы. Рассмотрим популярные на рынке программы РПД, Fasta и Knap и попробуем определить, что лучше для бухгалтера.

Сервис «1С: Распознавание первичных документов» служит автоматизированным помощником в управлении счетами, накладными, договорами, актами и другими документами. Его использование помогает упростить работу бухгалтерии и менеджмента, уменьшить объем вручную выполненной работы, а также повысить точность после обработки данных.

Как работать с сервисом 1С:РПД?

  1.  Отсканировать или сфотографировать документ. Если документов очень много, то рекомендуется воспользоваться поточным сканером. Допускается загрузка документов в формате Excel и pdf, которые были получены по разным каналам связи. Выполнить загрузку документов в программу 1С. Сервис самостоятельно идентифицирует формат документа и количество экземпляров.

  2. Дождаться результатов идентификации загруженных документов. Процедура выполняется быстро, что позволяет сэкономить время и получить качественный результат. В большинстве случаев процедура занимает несколько минут. Если речь идет о большом объеме документов, то их обработка может осуществляться без присутствия пользования.

  3.  Проверить результат идентификации и создать документы в учетной базе 1С. Большое влияние на точность результата оказывает качество изображения. Также в ходе проверки проводится сопоставление наименований организаций, контрагентов и позиций номенклатуры, на основании этих данных осуществляется создание документа в программе 1С в автоматическом режиме. После идентификации документов сервис выполнит сопоставление данных. При возникновении проблем потребуется участие пользователя для уточнения сведений.

Возможности РПД

  1. Сервис помогает распознать фото- и бумажные документы, подготовить их к вводу в информационную базу, что заметно упрощает выполнение операций

  2. Идентифицирует тех, кто поставляет, приобретает продукцию, реализуемые товары и услуги, соотнося их с объектами, представленными в информационной базе

  3. Если имеются различия между записями в информационной базе и сведениями, представленными в документах, то сервис подбирает самые похожие варианты, пользователю необходимо ознакомиться с ними и одобрить

  4. Если имеются различия между данными поставщика и покупателя, то сервис будет ориентироваться на предпочтения пользователя, и, когда операция будет выполняться еще раз, активируется функция автоматического подбора

  5. Проверяет по формулам корректность чисел, указанных в таблицах

  6. Выделяет места, требующие корректировки или внимания

  7. Позволяет дополнить номенклатуру с минимальными временными затратами и максимальной точностью

  8. При наличии в базе правоустанавливающих документов, соответствующих скану, сервис осуществит прикрепление скана к документу в автоматическом режиме

  9. Создает комплект из документов, связанных с одной и той же хозяйственной операцией

  10. Предложит универсальную идентификацию для некоторых документов, не представленных в системе, но связанных с хозяйственными операциями

  11. Те, кто пользуется приложением «Бухгалтерия предприятия», могут воспользоваться смартфоном, сфотографировать и загрузить изображения документов в приложение, которое доступно для скачивания и использования на бесплатной основе всем пользователям. После сканирования документы будут автоматически переноситься в приложение «Бухгалтерия предприятия», где будет осуществлена их обработка. Мобильное приложение имеет интуитивно понятный интерфейс, воспользоваться им может каждый пользователь для выполнения необходимых операций с документами.

Стоимость

1С:РПД (тестовый, 250 страниц)

0 руб

1С:РПД (100 страниц)

600 руб в год

1С:РПД (500 страниц)

2500 руб в год

1С:РПД (1000 страниц)

4500 руб в год

1С:РПД (10 000 страниц)

40 000 руб в год

Fasta — программа, позволяющая быстро и точно ввести первичные документы в 1С. С помощью специальной обработки Fasta позволит отправить им документы прямо из 1С. Для этого нужно лишь добавить обработку партнеру в 1С и предоставить ему ваш e-mail из сервиса Fasta.

Как работать с Fasta?

Для работы с Fasta подходит абсолютно любой сканер — как потоковый, так и планшетный. В своей практике проектной деятельности мы экспериментировали с различным оборудованием. На наш взгляд наиболее оптимальными среди профессионального оборудования являются скоростные документные сканеры компаний Panasonic и Fujitsu.

Преимущества Fasta:

1. Экономия времени

Программа обрабатывает документы до 10 раз быстрее по сравнению с ручным вводом. Освобождает сотрудника от трудоемких операций, отнимающих время и силы, что особенно актуально в «горячие» отчетные периоды

2. Обновления сервиса

Все обновления предоставляются пользователям бесплатно. Обновления программы происходят автоматически при запуске программы. Выпуск новых релизов учитывает предложения пользователей (если они не противоречат общей концепции развития продукта).

3.Качественная работа

Работает быстро, легко и точно, гарантированно избавляет от досадных опечаток, повторов и пропусков. Получаете лучший результат даже при работе с документами невысокого качества.

4. Масштабируемость и экономия расходов

Позволяет обрабатывать любой объем документов. С увеличением объема документов позволяет не менять ритм работы — исключает необходимость в сверхурочной работе и привлечении оператора по вводу первичных документов даже на крупных предприятиях.

5. Круглосуточная тех. поддержка

«Поддержка 24×7» дает пользователям возможность максимально оперативно получать консультации 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Консультации по работе с программой, установка и настройка осуществляются бесплатно, в рамках технической поддержки.

6. Повышение производительности труда

Сервис исключает операции по ручному вводу информации в учетную систему. Самостоятельно дополняет справочники 1С — «Номенклатура», «Контрагенты» и т. д

Однако, стоит отметить, что Fasta требует установки на компьютер, что может потребовать дополнительного места на жестком диске.

Fasta — это всеобъемлющее решение для бухгалтерии, которое подойдет как опытному профессионалу, так и новичку. Она сочетает в себе функциональность, простоту использования, безопасность и универсальность — все, что необходимо для эффективной и продуктивной работы бухгалтера.

Кнап – это сервис, который позволяет отправлять любые файлы, архивы или электронные документы в 1С. Он распознает документы, заводит в программу, проверяет на ошибки и дубли.

Обзор возможностей Knap

Сервис Кнап распознает и сохранит в 1С любые типы документов: акты, накладные, счет-фактуры, УПД, чеки. Все форматы: PDF, JPG, JPEG, DOC, XLS, TIF.

Преимущества Knap:

  1. Распознает и заводит любые объемы документов в 1С с точностью распознавания более 99%.

  2. Обрабатывает любые форматы документов (pdf, jpeg, jpg, word, excel, png, tiff, rar, zip).

  3. Заводит в 1С следующие типы документов: акты, счет-фактуры, УПД, накладные, чеки.

  4. Гарантирует отсутствие дублей документов и дублей номенклатуры.

  5. Проводит умный поиск номенклатуры: роботы специально обучены на поиск похожей номенклатуры, при заведении документа выбирается максимально подходящая из списка.

  6. Автоматически проводит документы в 1С через обучение робота в соответствии с учетной политикой организации.

  7. Хранит облачный электронный архив с умным поиском по суммам, датам, контрагентам и типам документов.

  8. Осуществляет двойной контроль качества заведения и распознавания документов: проверка роботом и специалистом.

  9. Работает круглосуточно.

Knаp представляет собой мощный инструмент для автоматизации и упрощения бухгалтерских процессов. Он помогает компаниям оптимизировать их бухгалтерию, освобождая время для выполнения более важных задач и усовершенствования бизнес-процессов. Учитывая все преимущества Knap, она становится отличным выбором для современных предприятий, стремящихся к эффективности и автоматизации.

Выбор между РПД, Knap и Fasta зависит от специфики бизнеса и предпочтений бухгалтера. Если важно иметь возможность дистанционного доступа к рабочему месту и безопасности — выбирайте РПД. Если вы стремитесь к автоматизации бухгалтерских операций и управления из облака — выбирайте Knap. Если важно простота использования и хорошая скорость работы — рассмотрите Fasta.

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Иллюстрация: theshubhamdhage/unsplash