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Бухгалтерские программы

Как автоматизировать процессы производственной компании с помощью решения «Бухгалтерия позаказного производства»

Если вы думаете как грамотно организовать ведение учета позаказного производства, то сообщаем вам хорошую новость — теперь продукт «Апрель Софт:Бухгалтерия позаказного производства» работает и в версии КОРП программы 1С:Бухгалтерия, редакция 3.0.
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Как автоматизировать процессы производственной компании с помощью решения «Бухгалтерия позаказного производства»
Иллюстрация: 1С:Апрель Софт

Что такое продукт Апрель Софт:Бухгалтерия позаказного производства

Программный продукт Апрель Софт:Бухгалтерия позаказного производства (БПП) позволяет автоматизировать учет и управление в производственных компаниях, а также оперативно и с наивысшей эффективность управлять процессом организации позаказного производства в целом. 

Основными функциями такого программного решения являются:

  1. Возможность вести раздельный учет заказов поставщикам и заказов покупателей, а также резервировать заказы.

  2. Возможность вести учет заказов на производстве в контексте последовательности всех технологических процессов.

  3. Возможность следить за готовностью заказов.

  4. Возможность выстроить взаимосвязь между заказами на производство и заказами, полученными от покупателей.

  5. Возможность отслеживать просроченные заказы покупателей.

  6. Возможность сформировать производственное задание на смену, а также список материалов, необходимых для выполнения задания.

  7. Возможность ставить приоритетность заказов.

  8. Возможность вести учет аналогов по номенклатуре.

  9. Возможность рассчитать плановую себестоимость.

Апрель Софт:Бухгалтерия позаказного производства

Кому подходит программа Апрель Софт:Бухгалтерия позаказного производства

Программа Апрель Софт:Бухгалтерия позаказного производства в первую очередь подойдет производственным предприятиям со штатом сотрудников от 10 до 50 человек.

Обычно на небольших предприятиях автоматизируется от 5 до 40 рабочих мест. Для такого процесса программный продукт Апрель Софт:Бухгалтерия позаказного производства — оптимальное решение.

Программа поможет автоматизировать и связать в одну цепочку деятельность сразу нескольких подразделений компании:

  • бухгалтерии;

  • производственного отдела;

  • отдела закупок;

  • отдела продаж;

  • руководства.

Именно эти отделы прямо или косвенно участвуют в процессе создания продукта.

Производственный отдел непосредственно создает продукт, отдел закупок следит за тем, чтобы у производственного отдела были все необходимые материалы для производства, менеджеры занимаются реализацией продукции, бухгалтерия выставляет счета, а руководство анализирует показатели и принимает управленческие решения.

При установке программы можно настроить различные механизмы работы с документами, а также разграничить права доступа к их просмотру и редактированию. 

Важно учитывать, что программа Апрель Софт:Бухгалтерия позаказного производства не является самостоятельной конфигурацией. Для ее работы нужно, чтобы уже была установлена платформа 1С:Предприятие 8.3 на необходимом количестве рабочих мест и конфигурация Бухгалтерия предприятия (версия ПРОФ, редакция 3.0).

Специалисты компании 1С:Франчайзи — 1С:Апрель Софт проконсультируют вас по вопросам подключения конфигурации Апрель Софт:Бухгалтерия позаказного производства, которая разработана на современной платформе 1С:Предприятие 8.3 и учитывает специфику ведения учета и управления на производственных предприятиях.

Заказать демонстрацию

Важно учитывать, что если работа программы осуществляется в терминальном режиме и необходимо установить конфигурацию на сервер, то локального ключа на одного пользователя будет недостаточно. В таком случае приобретите сетевой ключ на 5 пользователей.

Поддержка программного продукта Апрель Софт:Бухгалтерия позаказного производства

Компания 1С:Апрель Софт оказывает комплексную поддержку на Линии Консультаций. Кроме того программный продукт поставляется в комплекте с инструкцией по установке.

Вы не останетесь с программой один на один, мы поможем установить систему, произведем первоначальные настройки и добьемся первых результатов.

Для установки конфигурации Апрель Софт:Бухгалтерия позаказного производства воспользуйтесь услугами специалистов компании 1С:Франчайзи — 1С:Апрель Софт, так как в случае некорректной самостоятельной установки потребуется переактивация ключа, которая является платной.  

Получить консультацию

Льготный период поддержки составляет 3 месяца: мы будем отвечать на ваши вопросы, подсказывать по функционалу и техническим вопросам. По истечении трех месяцев будет организована платная поддержка.

Апрель Софт:Бухгалтерия позаказного производства

Реклама: ООО «Апрель Бизнес-Софт», ИНН: 5262226484

1С:Апрель Софт

1С:Апрель Софт

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип N.Dubrovina
    N.Dubrovina
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