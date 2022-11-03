Кто зверствует на биржевом рынке: быки и медведи

Быков часто называют «торговцами ценными бумагами». Основной их заработок строится на росте стоимости активов. Название «быки» было выбрано не случайно, оно олицетворяет атаку на противника, а также его поднятие рогами вверх.

Не отстают от быков и медведи. Это тоже участники торгов, но основной заработок связан с падением рынка. Так, нападая на противника, медведь делает обратное действие, словно прижимает его к земле.

Посмотрим, как ведут себя быки и медведи на биржевом рынке и как именно получают свой доход.

Быки: отличительные признаки, стратегия и заработок

Быки – это трейдеры, которые работают на долгосрочной перспективе и не стремятся получить прибыль сразу. По факту, определить к какому направлению относится биржевой игрок не так просто.

Формально, рынок считается бычьим в том случае, если в течение 2-х месяцев большая часть активов подорожала на 20%. По факту, трейдеры не обращают внимания на сроки, их просто не существует. Большее внимание уделяется темпам роста.

Почувствовав тренд, быки делают упор на приобретение ценных бумаг. Наиболее прибыльными активами считаются акции и фьючерсы. Фьючерсы способны монетизировать даже тот успех, которого в реальности еще нет, т.е. он является лишь прогнозом. Практически нулевым спросом пользуются облигации, что обусловлено минимальной прибылью даже при самом благополучном раскладе.

С быками связано такое понятие как «лонг» или «длинный», что указывает на долгосрочную позицию трейдера на покупку того или иного актива. Благодаря биржевым механизмам можно создать отложенную сделку, которая автоматически совершается в случае достижения установленного значения цены.

Ярким примером применения бычьего тренда является годовой график акций «Газпрома». Данные были получены благодаря порталу.

Как на бирже зарабатывают быки?

Главный заработок – это покупка акций. Происходит это в тот момент, когда рынок, или конкретный сектор пойдет вверх. Примеры ситуаций, когда бык однозначно может заработать:

предприятием-акционером был опубликован финансовый отчет, согласно которому показатели прибыли значительно превысили прогнозируемый результат;

благодаря новой реформе, можно платить меньше налогов, что положительно отражается на общей прибыли;

компания ввела новый продукт, который, по мнению аналитиков, будет пользоваться большим спросом;

уровень благосостояния стремительно растет, что сопровождается ростом заработной платы, и платежеспособность населения увеличивается.

Все бычьи сделки работают на долгосрочной перспективе, это означает, что для получения прибыли, необходимо подождать. Красной тряпкой для быка выступает стремительное увеличение котировок, более чем на 20% от минимума. Это действие является предпосылкой дальнейшего активного роста. Благоприятный момент на бирже наступает, когда покупателей становится гораздо больше, чем продавцов.

Эксперты выделяют четыре ключевые фазы бычьего рынка:

медвежьи тренды имеют тенденцию к затуханию;

негативные новости закончились, но уверенности в будущем еще нет, рынок движется неуверенно;

экономика улучшается, волатильность снижается, настроение инвесторов оптимистичное;

фиксируется стремительный рост, прибыль получается очень просто.

Пример бычьего тренда в 2020 году, после обвала индекса S&P500.

Бычий тренд после марта 2020 г. вступил в активную фазу по причинам:

падения процентных ставок ФРС;

включения печатного станка.

Ситуация стала меняться в положительную сторону только при появлении прогресса, связанного со спадом пандемии, а также введением массовой вакцинации.

На фондовой бирже все тренды цикличны. Примечательно, что активный бычий рынок со временем становится перекупленным и преображается в медвежий. Это неизбежная ситуация. Любое движение вверх может сопровождаться неравномерностью, с активными периодами откатов и коррекций. Но и в данной ситуации возможно получение заработка, только на обратных сделках.

Что касается котировок, они не отличаются стремительным или предсказуемым ростом. Поэтому любые сделки бычьего рынка имеют более продолжительные сроки, и называются «длинными позициями». Залогом выступают собственные или заимствованные деньги у брокеров, известные как «торговля с плечом».

Отличительная черта бычьего тренда – это стабильность, что обусловлено более длинными позициями. Такой вариант считается предсказуемым и спокойным, что идеально подходит для большинства игроков на рынке. На восходящем тренде легко выбрать акции для последующих инвестиций. При этом быкам необходимо проявлять осторожность. Вечного роста не бывает, рынок способен перенасытиться и изменить тренд в любой момент. Главная задача игрока – вовремя заметить изменения и выйти из игры.

Медведи: основные фазы и заработок

Медведи – это полный антипод быков. Основной заработок приходится на падение цен.

Отличительной чертой медвежьего рынка является перевод большинства котировок ценных бумаг в «красную зону». С целью предотвращения обесценивания капитала, трейдеры продают свои активы. Указанный процесс имеет лавинообразный характер: чем сильнее дешевеет акция, тем большее число акционеров пытаются от нее избавиться. Если говорить простым языком, то медвежий рынок поддается человеческой психологии. Когда инвестор в прямом смысле слова ловит удачу за хвост, остановится не так просто.

Отличительная черта медвежьего тренда – это краткосрочная перспектива. Заручившись поддержкой государства, бизнесмены пытаются переломить пагубное воздействие на экономику. Что в свою очередь положительно отражается на состоянии мировой экономики, которая в долгосрочной перспективе показывает активный рост.

Наглядным примером медвежьего тренда является квартальный график акций «РУСАЛА», предоставленнымпорталом (2019 год).

Как зарабатывают медведи?

Медведи выходят на биржу когда происходят финансовые потрясения, кризисы и появляются плохие новости. Заметить игроков можно при потере стоимости активов, а также при затяжном ниспадающем тренде. Как только это происходит, медведи начинают активно сбывать все, что откладывалось до подходящего момента. В случае подтверждения прогноза, они же выкупают активы обратно, но уже по более низкой стоимости.

Главная задача «медведей» – быстрая реализация акций в более подходящий период и их обратное приобретение по более низкой стоимости. То есть они открывают короткую позицию на понижением, на сленге это называется «шортить».

В этот период наблюдается самая высокая маржа.

Падение экономики и снижение цен – это наиболее благоприятный период для медведей. Они получают заработок за счет разницы от продажи и последующей покупки акций. Если выбранная стратегия позволит предугадать верхнюю или нижнюю точку, маржа будет максимальной. Яркие примеры таких ситуаций:

стремительное развитие экономического кризиса, стихийные бедствия, пандемии, военные действия;

предприятие-акционер замешано в серьезном скандале;

предприятие-акционер сменило генерального директора;

новый товар оказался убыточным.

Медвежий рынок начинает активно работать, когда котировки падают на 20% от максимума. Эксперты выделяют четыре ключевых фазы тренда:

перенасыщение бычьего рынка, что сопровождается фазой перекупленности;

резкое падение цен и снижение торговой активности;

сильное падение котировок, с постепенным снижением;

активизация консервативных инвесторов.

Отчетливо медвежий тренд наблюдается по итогам того же коронавирусного обвала индекса S&P500.

Открыв «шорт» на падение рынка, например, в начале обвала в феврале 2020 г., и закрыв его конце марта, «медведь» бы получил максимальную прибыль.

Может ли «бык» стать «медведем»

Понятия «бык» и «медведь» – это скорее сленг.

﻿Официального разделения на бирже не существует, более того, нигде не указывается, к какой категории относится тот или иной инвестор. Поэтому не обязательно занимать позицию «быка» или «медведя». Каждая из стратегий имеет свои преимущества и недостатки.

Ключевая особенность «быка» и «медведя» заключается в том, что они легко адаптируются под любые условия. В любом случае гарантий нет никаких, инвестору все равно придется подстраиваться под всеобщее настроение, вне зависимости от его принадлежности к «быкам» или «медведям».