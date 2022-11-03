Инвестиции

Кто зверствует на биржевом рынке: быки и медведи

Быки и медведи — что это за звери? За громкими названиями скрываются обычные участники биржевого рынка, которые работают по определенным стратегиям. Каждый из игроков выполняет установленные действия, что позволяет зарабатывать на повышении или понижении стоимости ценных бумаг и активов.

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Кто зверствует на биржевом рынке: быки и медведи
Иллюстрация: Карина Лукашина: Pexels

Быков часто называют «торговцами ценными бумагами». Основной их заработок строится на росте стоимости активов. Название «быки» было выбрано не случайно, оно олицетворяет атаку на противника, а также его поднятие рогами вверх.

Не отстают от быков и медведи. Это тоже участники торгов, но основной заработок связан с падением рынка. Так, нападая на противника, медведь делает обратное действие, словно прижимает его к земле.

Посмотрим, как ведут себя быки и медведи на биржевом рынке и как именно получают свой доход.

Быки: отличительные признаки, стратегия и заработок

Быки – это трейдеры, которые работают на долгосрочной перспективе и не стремятся получить прибыль сразу. По факту, определить к какому направлению относится биржевой игрок не так просто.

Формально, рынок считается бычьим в том случае, если в течение 2-х месяцев большая часть активов подорожала на 20%. По факту, трейдеры не обращают внимания на сроки, их просто не существует. Большее внимание уделяется темпам роста.

Почувствовав тренд, быки делают упор на приобретение ценных бумаг. Наиболее прибыльными активами считаются акции и фьючерсы. Фьючерсы способны монетизировать даже тот успех, которого в реальности еще нет, т.е. он является лишь прогнозом. Практически нулевым спросом пользуются облигации, что обусловлено минимальной прибылью даже при самом благополучном раскладе.

С быками связано такое понятие как «лонг» или «длинный», что указывает на долгосрочную позицию трейдера на покупку того или иного актива. Благодаря биржевым механизмам можно создать отложенную сделку, которая автоматически совершается в случае достижения установленного значения цены.

Ярким примером применения бычьего тренда является годовой график акций «Газпрома». Данные были получены благодаря порталу.

Как на бирже зарабатывают быки?

Главный заработок – это покупка акций. Происходит это в тот момент, когда рынок, или конкретный сектор пойдет вверх. Примеры ситуаций, когда бык однозначно может заработать:

  • предприятием-акционером был опубликован финансовый отчет, согласно которому показатели прибыли значительно превысили прогнозируемый результат;
  • благодаря новой реформе, можно платить меньше налогов, что положительно отражается на общей прибыли;
  • компания ввела новый продукт, который, по мнению аналитиков, будет пользоваться большим спросом;
  • уровень благосостояния стремительно растет, что сопровождается ростом заработной платы, и платежеспособность населения увеличивается.

Все бычьи сделки работают на долгосрочной перспективе, это означает, что для получения прибыли, необходимо подождать. Красной тряпкой для быка выступает стремительное увеличение котировок, более чем на 20% от минимума. Это действие является предпосылкой дальнейшего активного роста. Благоприятный момент на бирже наступает, когда покупателей становится гораздо больше, чем продавцов.

Эксперты выделяют четыре ключевые фазы бычьего рынка:

  • медвежьи тренды имеют тенденцию к затуханию;
  • негативные новости закончились, но уверенности в будущем еще нет, рынок движется неуверенно;
  • экономика улучшается, волатильность снижается, настроение инвесторов оптимистичное;
  • фиксируется стремительный рост, прибыль получается очень просто.

Пример бычьего тренда в 2020 году, после обвала индекса S&P500.

Бычий тренд после марта 2020 г. вступил в активную фазу по причинам:

  • падения процентных ставок ФРС;
  • включения печатного станка.

Ситуация стала меняться в положительную сторону только при появлении прогресса, связанного со спадом пандемии, а также введением массовой вакцинации.

На фондовой бирже все тренды цикличны. Примечательно, что активный бычий рынок со временем становится перекупленным и преображается в медвежий. Это неизбежная ситуация. Любое движение вверх может сопровождаться неравномерностью, с активными периодами откатов и коррекций. Но и в данной ситуации возможно получение заработка, только на обратных сделках.

Что касается котировок, они не отличаются стремительным или предсказуемым ростом. Поэтому любые сделки бычьего рынка имеют более продолжительные сроки, и называются «длинными позициями». Залогом выступают собственные или заимствованные деньги у брокеров, известные как «торговля с плечом».

Отличительная черта бычьего тренда – это стабильность, что обусловлено более длинными позициями. Такой вариант считается предсказуемым и спокойным, что идеально подходит для большинства игроков на рынке. На восходящем тренде легко выбрать акции для последующих инвестиций. При этом быкам необходимо проявлять осторожность. Вечного роста не бывает, рынок способен перенасытиться и изменить тренд в любой момент. Главная задача игрока – вовремя заметить изменения и выйти из игры.

Медведи: основные фазы и заработок

Медведи – это полный антипод быков. Основной заработок приходится на падение цен.

Отличительной чертой медвежьего рынка является перевод большинства котировок ценных бумаг в «красную зону». С целью предотвращения обесценивания капитала, трейдеры продают свои активы. Указанный процесс имеет лавинообразный характер: чем сильнее дешевеет акция, тем большее число акционеров пытаются от нее избавиться. Если говорить простым языком, то медвежий рынок поддается человеческой психологии. Когда инвестор в прямом смысле слова ловит удачу за хвост, остановится не так просто.

Отличительная черта медвежьего тренда – это краткосрочная перспектива. Заручившись поддержкой государства, бизнесмены пытаются переломить пагубное воздействие на экономику. Что в свою очередь положительно отражается на состоянии мировой экономики, которая в долгосрочной перспективе показывает активный рост.

Наглядным примером медвежьего тренда является квартальный график акций «РУСАЛА», предоставленнымпорталом (2019 год).

Как зарабатывают медведи?

Медведи выходят на биржу когда происходят финансовые потрясения, кризисы и появляются плохие новости. Заметить игроков можно при потере стоимости активов, а также при затяжном ниспадающем тренде. Как только это происходит, медведи начинают активно сбывать все, что откладывалось до подходящего момента. В случае подтверждения прогноза, они же выкупают активы обратно, но уже по более низкой стоимости.

Главная задача «медведей» – быстрая реализация акций в более подходящий период и их обратное приобретение по более низкой стоимости. То есть они открывают короткую позицию на понижением, на сленге это называется «шортить».

В этот период наблюдается самая высокая маржа.

Падение экономики и снижение цен – это наиболее благоприятный период для медведей. Они получают заработок за счет разницы от продажи и последующей покупки акций. Если выбранная стратегия позволит предугадать верхнюю или нижнюю точку, маржа будет максимальной. Яркие примеры таких ситуаций:

  • стремительное развитие экономического кризиса, стихийные бедствия, пандемии, военные действия;
  • предприятие-акционер замешано в серьезном скандале;
  • предприятие-акционер сменило генерального директора;
  • новый товар оказался убыточным.

Медвежий рынок начинает активно работать, когда котировки падают на 20% от максимума. Эксперты выделяют четыре ключевых фазы тренда:

  • перенасыщение бычьего рынка, что сопровождается фазой перекупленности;
  • резкое падение цен и снижение торговой активности;
  • сильное падение котировок, с постепенным снижением;
  • активизация консервативных инвесторов.

Отчетливо медвежий тренд наблюдается по итогам того же коронавирусного обвала индекса S&P500.

Открыв «шорт» на падение рынка, например, в начале обвала в феврале 2020 г., и закрыв его конце марта, «медведь» бы получил максимальную прибыль.

Может ли «бык» стать «медведем»

Понятия «бык» и «медведь» – это скорее сленг.

﻿Официального разделения на бирже не существует, более того, нигде не указывается, к какой категории относится тот или иной инвестор. Поэтому не обязательно занимать позицию «быка» или «медведя». Каждая из стратегий имеет свои преимущества и недостатки.

Ключевая особенность «быка» и «медведя» заключается в том, что они легко адаптируются под любые условия. В любом случае гарантий нет никаких, инвестору все равно придется подстраиваться под всеобщее настроение, вне зависимости от его принадлежности к «быкам» или «медведям».

Клерк.Инвестиции
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Инвестиции

Кто зверствует на биржевом рынке: быки и медведи

Быки и медведи — что это за звери? За громкими названиями скрываются обычные участники биржевого рынка, которые работают по определенным стратегиям. Каждый из игроков выполняет установленные действия, что позволяет зарабатывать на повышении или понижении стоимости ценных бумаг и активов.

Кто зверствует на биржевом рынке: быки и медведи
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