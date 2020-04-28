Как оформить льготный займ при поддержке государства с помощью нового сервиса Контура

Банки будут выдавать беспроцентные и льготные кредиты при поддержке государства. Деньги должны пойти на выплаты зарплат сотрудникам. Оставить онлайн-заявку на финансирование можно с помощью нового сервиса Контура.

Государство поддержит предпринимателей, которым приходится особенно сложно в период пандемии. Представители малого и среднего бизнеса смогут получить беспроцентные и льготные займы. Эти деньги должны пойти на выплату зарплат работников.

Получить кредит могут компании, которые соответствуют требованиям государства. Это ИП и юрлица, которые:

Относятся к сегменту среднего или малого бизнеса. Имеют тип «малое» или «микро». Год или больше работают в сфере, которую Правительственная комиссия отнесла к наиболее пострадавшим от пандемии. Продолжают работать и не начали процесс банкротства.

Точная сумма выплаты не устанавливается. Предприниматель может запросить любой займ: решение по его размеру все равно будет принимать банк. Определяя максимальный размер кредита, он будет смотреть на такие показатели:

величину МРОТ и районных коэффициентов,

надбавки, страховые взносы,

сколько работников состоят в штате,

срок, в течение которого предприниматель будет пользоваться деньгами. Чтобы ставка по кредиту была 0 %, срок субсидирования не должен превышать 6 месяцев.

Все заявки банк будет обрабатывать вручную. Он проверит, соответствует ли заемщик требованиям государства, используя данные ФНС. Если все в порядке, банк свяжется с предпринимателем и назовет точную сумму.

«В Контуре появился сервис, благодаря которому стало проще получить ссуду, — комментирует технический директор Контура Артем Прескарьян. — Сервис поможет создать заявку на кредит, которую увидят и обработают сотрудники банка. Для дальнейших действий они сами свяжутся с компанией. Чтобы отправить заявление, нужна только усиленная КЭП. Так мы упрощаем для заемщика отправку заявления, но в то же время не допускаем, чтобы кто-то отправил заявку за другую организацию. Запуск сервиса — только первый шаг со стороны Контура. Мы будем продолжать реализовывать меры поддержки, которые анонсировал президент 15 апреля».

Контур не будет выдавать кредиты предпринимателям. Но он сделает так, чтобы компаниям было проще оставить заявку, а банкам — найти ее в реестре. Еще сервис подскажет, как идет рассмотрение заявления: отклонил его кредитор или принял. Дальнейшее взаимодействие компании и банка будет проходить за пределами сервиса Контура.

Новый сервис бесплатный, воспользоваться им может любой, у кого имеется усиленная квалифицированная электронная подпись. Для клиентов Контур.Экстерна предусмотрена возможность прямого перехода в сервис: соответствующая ссылка на сервис появится в правом меню.