Что поменяется в режиме для самозанятых

Одно из самых важных изменений, которое касается налога на профессиональный доход — это существенное расширение территории его применения с 1 июля 2020.

Еще больше регионов

О том, где и когда еще введут НПД, я писал в предыдущем посте своего блога.

Если сейчас «армия самозанятых» насчитывает более 700 тыс. человек, то уже в ближайшее время количество таких бизнесменов будет исчисляться шестизначными числами.

Минфин РФ видит большой потенциал в расширении специального налогового режима для самозанятых, заявил накануне министр финансов Антон Силуанов.

Он отметил, что Россия первой в мире предоставила такой удобный налоговый режим для самозанятых граждан. «Мы и дальше будем развивать его и видим большой потенциал в расширении конструкции данного налогового режима», — сказал Силуанов.

Но кроме расширения географии применения НПД, власти намерены подкорректировать еще кое-какие нюансы этого спецрежима.

Снижение возраста

Одно из предложений высказал Президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам 23 июня.

Он отметил, что режим для самозанятых хорошо себя зарекомендовал. Чтобы сделать его доступным для больше числа желающих Президент предложил снизить возраст, с которого можно зарегистрироваться в качестве самозанятого.

«Нужно дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет», — сказал Владимир Путин.

По расчетам, этим правом смогут воспользоваться около 3 миллионов граждан. При этом такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога.

«Именно молодые люди — энергичные, образованные, профессиональные, часто вчерашние школьники и студенты, — составляют костяк высокотехнологичных команд и компаний, в том числе в сфере информационных технологий», — констатировал Владимир Путин.

Иностранцы

В Совете Федерации предложили распространить налог для самозанятых на граждан СНГ. Это предложение было включено в общенациональный план восстановления экономики.

Напомним, идея распространить НПД на самозанятых обсуждалась еще с прошлого года. Минфин предлагал включить в эксперимент физлиц из стран, входящих в СНГ, которые не являются членами Евразийского экономического союза. Это Таджикистан, Узбекистан, Молдавия, Украина и Азербайджан.