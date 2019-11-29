Вычет НДС по одной счет-фактуре, но «по частям». Спорим с позицией Минфина и ФНС

Даже и не понял, вот почему фискальные органы так "упёрлись"? Вроде бюджету никакого ущерба, даже наоборот, возмещает бюджет НДС не сразу, а в течение времени, вроде как с "рассрочкой". Или налоговикам проверять трудно подобный метод "медленного возмещения"?

Вопрос, на мой взгляд, простой, но вот разошлись у нас позиции с фискальными органами.

Вот представьте, компания приобрела основные средства (прицепы) в количестве 25 штук.

Однако кто же не знает, если сумма НДС-вычетов будет слишком большой, налоговая инспекция создаст налогоплательщику множество препятствий, которые еще неизвестно как закончатся. Поэтому предприятие решило немного схитрить и возместить НДС «по частям».

Но тут возникает вопрос : а вообще, можно ли перенести вычет по счету-фактуре на приобретение прицепов на последующие кварталы, чтобы не возмещать из бюджета сразу большую сумму? Например, в 1 квартале применить вычет по 5 прицепам, во 2 квартале еще по 5 и т.д. пока не пройдет вычет по всему счету-фактуре?

В течение какого периода можно применять вычеты (год, два, три), чтобы возместить всё спокойно и минимизировать риски усиленного налогового контроля со стороны налоговых органов?

Ответ

1. Согласно п. 2 ст. 171 НК РФ вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе в отношении товаров (работ, услуг), приобретаемых для осуществления в облагаемых НДС операциях.

Пунктом 1 ст. 172 НК РФ установлено, что налоговые вычеты, предусмотренные ст. 171 НК

РФ, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг).

В соответствии с п. 1.1 ст. 172 НК РФ указанные налоговые вычеты могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком товаров (работ, услуг).

Следовательно, в отношении основных средств (ОС), НДС может быть принят к вычету после приема такого ОС на учет, при условии что (Письмо ФНС РФ от 11.04.2018 № СД-4-3/6893@), Письма Минфина России от 11.04.2017 № 03-07-11/21548, от 18.11.2016 № 03-07-11/67999):

ОС будет использоваться в облагаемых НДС операциях;

наличие счета-фактуры и первичных документов по данному объекту ОС;

не истекли три года после принятия к учету объекта ОС.

В то же время в силу п. 1 ст. 171 НК РФ вычеты сумм налога, предъявленных продавцами налогоплательщику при приобретении либо уплаченных при ввозе на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, основных средств, оборудования к установке, и (или) нематериальных активов, указанных в пунктах 2 и 4 ст. 171 НК РФ, производятся в полном объеме после принятия на учет данных основных средств, оборудования к установке, и (или) нематериальных активов.

Отметим, что контролирующие органы трактуют положение п. 1 ст. 171 НК РФ ограничительно, допуская возможность заявления вычета по основным средствам исключительно «одномоментно» после принятия имущества к учету.

Данный вывод находит подтверждение в разъяснениях Минфина РФ.

В частности, в Письме Минфина РФ от 19.12.2017 № 03-07-11/84699 отмечено:

«Согласно положениям п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ (далее - Кодекс) суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении на территории РФ товаров (работ, услуг), подлежат вычетам в случае приобретения этих товаров (работ, услуг) для осуществления операций, облагаемых НДС, после их принятия на учет и при наличии счетов-фактур, выставленных продавцами.

В соответствии с п.1.1 ст. 172 Кодекса указанные налоговые вычеты могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах 3 (трех) лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком товаров (работ, услуг).

В то же время необходимо учитывать, что согласно п. 1 ст. 172 Кодекса вычеты сумм налога, предъявленных продавцами налогоплательщику при приобретении основных средств, оборудования к установке и (или) нематериальных активов, указанных в пунктах 2 и 4 статьи 171 Кодекса, производятся после принятия на учет данных основных средств, оборудования к установке и (или) нематериальных активов в полном объеме.

Таким образом, вычет налога на добавленную стоимость, предусмотренный п.2 ст. 171 Кодекса, на основании одного счета-фактуры частями в разных налоговых периодах в течение трех лет после принятия на учет основных средств, оборудования к установке и (или) нематериальных активов нормами Кодекса не предусмотрен».

Тот же подход изложен и в Письме Минфина РФ от 09.11.2017 № 03-07-11/73708:

«…вычет налога на добавленную стоимость, предусмотренный п. 2 ст. 171 Кодекса, на основании одного счета-фактуры частями в разных налоговых периодах в течение трех лет после принятия на учет основных средств, оборудования к установке и (или) нематериальных активов нормами Кодекса не предусмотрен».

В письме Минфина РФ от 26.01.2018 № 03-07-08/4269 снова поддержана данная позиция.

2. Однако мы не согласны с таким подходом , поскольку запрет на применение вычета по частям в отношении ОС и оборудования к установке из п. 1 ст. 171 НК РФ не следует; упоминание в данной норме о применении вычета «в полном объеме после принятия на учет», по нашему мнению, никоим образом не означает заявление вычета именно в полной сумме и только в периоде покупки объекта как единственно возможный вариант действий.

Полагаем, что данная формулировка означает лишь возможность применения всей суммы вычета по основному средству сразу после его принятия к учету – независимо от периода начисления амортизации, ввода в эксплуатацию, регистрации права собственности и т.п.

При этом общие правила применения вычета, в том числе соблюдение трехлетнего срока с момента оприходования и возможность частичного вычета в нескольких периодах – для основных средств применяются точно так же, как и для любых других товаров, работ, услуг, имущественных прав.

Наша позиция согласуется с арбитражной практикой по данному вопросу, которая на сегодняшний день сформирована отдельными судебными актами уровня кассационной инстанции.

Например, Арбитражный суд Московского округа в Постановлении от 29.08.2018 № Ф05-13244/2018 по делу № А40-134402/2017 пришел к выводу, что:

Судом апелляционной инстанции обоснованно указано, что никаких ограничений по выбору периода [в пределах трехлетнего срока, абз. 1 п. 1.1 ст. 172 НК РФ], в который может быть включена в состав вычетов сумма НДС по счету-фактуре, налоговое законодательство не содержит, также отсутствует запрет на включение в состав вычетов части суммы НДС по счету-фактуре (разбивка на несколько периодов).

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в Постановлении от 16.05.2019 N Ф08-2831/2019 по делу N А53-29630/2018 так же указал:

«Не основан на норме закона вывод судов [первой и апелляционной инстанции] о том, что принятие к вычету сумм НДС по приобретенным основным средствам на основании одного счета-фактуры частями в разных налоговых периодах, противоречит нормам Кодекса».

С учетом изложенного считаем, что вычеты при приобретении основных средств (вагонов) могут быть заявлены частями в любых налоговых периодах и в любых частях в пределах трех лет с момента их принятия к учету.

Вместе с тем отметим, что такой подход может повлечь риски налогового спора и потребовать своей защиты в суде.