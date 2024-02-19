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Карьера бухгалтера

Как бухгалтеру привлекать клиентов в 2024 году: правила и нюансы

Где искать клиентов, знают все, но как сделать так, чтобы объявление на Авито привлекало целевые заявки, а не спам–рассылку. Какой способ упускают многие, хотя он простой и бесплатный. Как написать сообщение в чатах Телеграм, чтобы получить заявку на сотрудничество и при чем здесь бизнес-завтраки и федеральные программы.
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Как бухгалтеру привлекать клиентов в 2024 году: правила и нюансы
Иллюстрация: Белая Бухгалтерия

Решить жилищный вопрос, отдохнуть на море, купить машину или заняться здоровьем, накопить на образование детям или помочь родителям — отличные цели, только на них нужны деньги. Поэтому все больше бухгалтеров не хотят откладывать свою жизнь на потом и ищут возможности для подработки. А кто-то переходит на удаленный формат работы или полный фриланс.

Но тут начинаются первые проблемы: с Авито клиенты не идут, либо идут, но платить не хотят, на сайтах по поиску работы либо вакансии не те, либо резюме игнорируют, соцсети постоянно вести некогда, тогда где брать клиентов, а главное, как их привлекать, чтобы сформировать стабильный доход, а не разовые подработки от случая к случаю.

Поиск и коммуникация с клиентами — это навык. И относится к этому процессу нужно как к полноценной работе, у которой есть свои правила, нюансы и составляющие успеха или неудач.

Не получится из хаотичных действий и разовых попыток получить желаемый результат. Это касается не только поиска клиентов, но и удаленной работы в частности. Во всем нужна система.

Согласитесь, даже вкусный борщ у нас получился не сразу, хотя мы готовили по рецепту или по рекомендациям более опытных хозяек. Также и с клиентами на удаленной работе.

Надо понять основы, изучить правила, совершить десятки попыток, найти тот инструмент, который подойдет именно вам и тогда точно не уйти от результата.

Важно! Цель этой статьи не рассказать вам, где искать клиентов, а научить вас принципам самопрезентации, которые одинаково работают везде: от Авито до случайной встречи с предпринимателем на кассе магазина. Поймете суть — сможете легко выделяться на фоне коллег, вас начнут замечать и сами обращаться с запросами о сотрудничестве. 

Как бухгалтеру искать клиентов, чтобы получать отклики, а не тишину в ответ

Начну с главной ошибки большинства коллег. Если вы уверены, что все давным–давно знают вас как бухгалтера и готовы посоветовать услуги знакомым, то спешу разочаровать. Ваше окружение даже не подозревают, что вы в поиске клиентов, пока вы об этом не скажете.

Запустить сарафанное радио — это первый и самый простой шаг, который многие игнорируют.

Составьте лаконичное сообщение о том, что вы умеете, какие услуги готовы оказать, по каким вопросам проконсультировать. Попросите посоветовать вас, как опытного специалиста друзьям и знакомым. Можно даже пообещать небольшой процент за рекомендацию. И сделайте рассылку. 

Например, моя ученица Татьяна долгое время мечтала работать на себя, но был огромный страх общаться с клиентами и непонимание, с чего начать. Первое, что я посоветовала, отправить сообщение с предложением о сотрудничестве всем знакомым и друзьям.

Она пообещала 10% партнерских с первой оплаты клиента. И получила сразу три заказа: закрытие ИП с консультацией, закрытие года по УСН, подача нулевой декларации. За неделю Татьяна заработала 23 000₽. Но она получила не просто деньги, а опыт и уверенность в дальнейших шагах.

Как бухгалтеру в 2024 году получать от 100 000 рублей, работая удаленно

Дадим пошаговую систему работы на удаленке, которая помогла более 1000 бухгалтерам ценить себя и свое время

Что нужно знать бухгалтеру, чтобы выделяться среди конкурентов и регулярно получать новые заявки

Расскажу на примере тех ресурсов, которые приводят клиентов моим ученицам и в консалтинговое агентство.

1. Каналы/чаты в Телеграм

Тот инструмент, который стал популярным среди бухгалтеров сравнительно недавно, но уже зарекомендовал себя, как один из рабочих.

Здесь есть три варианта поиска:

  • отклик на вакансии и запросы на каналах и в чатах;

  • публикация собственного объявления в тематических чатах;

  • комментинг — ответы на экспертные вопросы с целью привлечения клиентов.

У трех вариантов есть определенные нюансы, давайте остановимся на каждом и обсудим их. 

  • Отклик на вакансии и запросы на каналах и в чатах.

Введите в поисковой строке Телеграм запросы «вакансии бухгалтеров», «работа для бухгалтеров», «бухгалтер работа». Выберете подходящие вакансии, откликнитесь на них, перейдя по указанной ссылке, приложите резюме.

Важный совет: обязательно подготовьте сопроводительное письмо с сообщением о том, какой у вас есть опыт в решении похожих задач клиента, чем вы можете помочь.

Помните, что письмо должно быть четким, лаконичным и релевантным вакансии, на которую вы откликаетесь.

Важно! Выясните из описания вакансии, какая главная потребность у работодателя, и сделайте акцент именно на этих рабочих навыках.

  • Публикация собственного объявления в тематических чатах.

Через поисковую строку ищем те сообщества, где общаются наши потенциальные клиенты. Вам помогут запросы «предприниматели», «чаты селлеров», «маркетплейсы» и тд.

Важный совет: перед публикацией объявления обязательно ознакомьтесь с правилами чата, обычно их пишут в описании или в закрепленных сообщениях канала. Не нарушайте их, чтобы не попасть в бан. 

Подготовьте объявление заранее. Его важно составить по определенным правилам: 

1. Сначала привлекаем внимание:

«Бухгалтер для ИП, который общается на одном языке с предпринимателем, а не закидывает сложными терминами».

2. Потом вызываем интерес:

«Более 10 лет в бухгалтерии, большой опыт в разных сферах (опт, розница, маркетплейсы, производство и тд). Чем могу помочь: подготовлю отчеты для вашего ИП, ООО за необходимый период, открою/закрою р/сч, помогу с регистрацией/закрытием компании и тд. Работаю быстро, всегда укладываюсь в оговоренные сроки». 

3. Вызываем желание воспользоваться услугой именно сейчас:

 «Скидка 10% на первую услугу, скидка 20% всем, кто откликнется на объявление в течение 24 часов, первая консультация со скидкой 50%» и тд.

4. Завершаем призывом к действию:

«Пишите в личные сообщения, записывайтесь на консультацию» и тд.

Не отправляйте один вариант объявления во все чаты. Посмотрите, как на него отреагировали, был ли отклик, проанализируйте, что можно еще улучшить. Постоянно дорабатывайте текст, чтобы он действительно привлекал нужных вам клиентов.

Комментинг — это когда вы в чатах даете экспертные ответы на вопросы подписчиков. Важно понимать, что не все предприниматели, которые участвуют в беседе, ищут бухгалтера. Поэтому комментировать приходится много и часто, прежде чем найдется целевой клиент. Но это тоже рабочий инструмент, особенно на первых порах, когда начинать с чего-то надо. Тем более, способ этот бесплатный. 

2. Авито, Юла, Profi и прочие интернет-сервисы поиска специалистов

Уже предвижу ваши комментарии в духе «да там одни халявщики, которые хотят найти спецов забесплатно».

Года два назад я сама придерживалась такого мнения и обходила подобные интернет-площадки стороной. Пока не познакомилась с авитологом, которая смогла переубедить меня в обратном и помогла создать объявление для услуг агентства. 

Что вы думаете, спустя год я смело могу сказать о том, что Авито сейчас самый эффективный источник привлечения клиентов. Только за январь мы получили 60+ целевых заявок на услуги. 

А ученики работают с клиентами уже на 2–3 неделе обучения. Просто они действуют по определенным правилам и алгоритмам. Давайте рассмотрим некоторые из них:

Залог успешных продаж на Авито и похожих ресурсах — правильно составленное объявление:

  • Правильный заголовок (название).

Для заголовка выбираем ключевые слова, которые пользуются большим спросом среди клиентов. «Бухгалтер» — это высокочастотный запрос на Авито, значит, вероятность того, что вас найдут по этому ключевому слову, намного выше.

Ключевая фраза в поиске «Бухгалтерские услуги» тоже популярна, но чуть меньше, чем «Бухгалтер».

  • Качественное фото и текст на нем.

Желательно, чтобы на вашем фото была краткая информация о вас и ваших услугах, что-то вроде визитки. Так клиент быстрее считает необходимую информацию о вас и у него сложится ясный портрет специалиста.

  • Подробное описание.

Главное правило: важно писать не из позиции «я умею», а «вы получите», с целью донести выгоды, которые ждут клиента в сотрудничестве с вами:

❌Оказываю услуги по бухгалтерскому сопровождению.

✅ Вам не придется вникать в нюансы бухгалтерии и ломать голову, как оптимизировать налоги. После консультации у вас будет четкое понимание, какой выбрать налоговый режим, чтобы не переплачивать и тд. 

В конце описания рекомендую добавить призывы к действию, это побудит связаться с вами прямо сейчас.

  •  SEO-оптимизация — это работа с ключевыми словами, необходимая для того, чтобы ваше объявление увидело как можно больше пользователей.

Для этого собираете все ключевые слова по вашей тематике и включаете их в объявление. 

  • Расширяем географию. При поиске запроса на Авито и схожих ресурсах нам автоматически показывают объявления в нашем городе. Создайте несколько объявлений и отметьте в поле «Расположение» разные города. Таким образом вы сможете работать с клиентами из других регионов, где оплата выше, но при этом находиться дома.

  • Воспользуйтесь методами продвижения. Даже на старте рекомендую вложить минимальные средства, чтобы Авито и прочие сервисы вас продвигали в поисковой выдаче. Так больше шансов, что клиент вас увидит и вы сможете окупить вложенные средства и время быстрее. 

Важный совет: если хотите получить стабильный поток клиентов и доход от 100 000₽, то рекомендую взять за правило и вкладывать 15–20% от заработанных средств в продвижение и рекламу своих услуг.

3. Посещение мероприятий: бизнес-завтраки, клубы для предпринимателей, живые конференции, федеральные программы по поддержке малого бизнеса. На такие встречи важно подготовить визитки и краткую самопрезентацию, на 1–2 минуты.

Структура самопрезентации:

  1. Кто вы и чем занимаетесь?

  2. С кем вы работаете и какие у них результаты?

  3. Чем вы отличаетесь от других?

  4. Какая у вас цель?

Неформальное общение располагает к беседе, плюс важно понимать, что не у каждого предпринимателя есть время на поиски специалистов в интернете, именно на таких встречах они чаще всего находят своих будущих сотрудников и партнеров.

Ну и главный совет напоследок, который вы должны знать, не хватайтесь сразу за все инструменты по поиску клиентов, создайте план и четко двигайтесь по нему. Попробуйте сначала что-то одно, потом переходите к другому. Определите для себя, сколько времени в день вы готовы вложить на продвижение своих услуг. Пусть это будет 30 минут, но делайте это регулярно и на совесть. 

Впрочем, если вы не хотите действовать в одиночку, то приглашаю вас на практическое обучение с домашним заданием «Как  бухгалтеру в 2024 году получать от 100 000, работая удаленно». Подойдет и тем, кто уже работает удаленно или на фрилансе, и тем, кто только планирует. Это бесплатно.

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