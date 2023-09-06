Профилактика простудных заболеваний на рабочих местах (2023-2024 гг.)

Накануне сезона заболеваемости вышли рекомендации Главного государственного санитарного врача по мерам профилактики, в том числе в трудовых коллективах. Они уже не такие строгие, как раньше, однако работодателям все равно нужно быть начеку. В статье рассказываем, как не допустить распространения болезней (в т.ч. гриппа и ОРВИ) на работе

Снизьте риск заражения

В первую очередь нужно позаботиться о снижении риска заражения работников в период подъема заболеваемости. Для этого:

организуйте иммунизацию против гриппа, в том числе обеспечьте запас противовирусных препаратов;

не допускайте переохлаждения работников, которые выполняют обязанности зимой на открытом воздухе. Нужно предусмотреть для них помещения для обогревания и отдыха и предоставлять с этой целью перерывы;

периодически контролируйте температуру тела работников и предлагайте тем, у кого она повышена, немедленно обратиться к врачу;

создайте запас дезинфицирующих средств и обеспечивайте сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, респираторами, при необходимости – перчатками), кожными антисептиками.

О создании аптечки скорой помощи смотрите материал.

Проводите дезинфекцию воздуха во всех рабочих помещениях (регулярное проветривание, использование оборудования по обеззараживанию воздуха, в т. ч. применение УФ-ламп, рециркуляторов воздуха и т.д.). Подробные рекомендации по проветриванию помещений и обеззараживанию рабочей среды даны в письме Роспотребнадзора № 02/21655-2020-32 от 21 октября 2020 г.;

Проводите уборку помещений и обработку поверхностей антисептиками (см., например, Инструкцию, утв. письмом Роспотребнадзора № 02/770-2020-32 от 23 января 2020 г.).

О мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2023-2024 годов см. Постановление Главного государственного санитарного врача России № 9 от 21 июня 2023 г.



Задокументируйте меры

При вводе ограничительных мер подготовьте приказ обо всех вводимых в организации мерах предосторожности (см., например, Приказ о введении режима повышенной готовности в связи с коронавирусом).

Организуйте работу особым образом

Например, можно:

ввести особый график работы и посещения офиса, других производственных помещений (например, малыми группами);

по возможности перевести работников на удаленную (дистанционную, надомную) работу. Численность работников, которых можно перевести на дистанционный режим, работодатель определяет самостоятельно. Перевод работника на удаленку не может являться основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач (информация Минтруда России от 1 февраля 2022 г.);

организовать работу в несколько смен.

Подарок для наших читателей – практическое пособие «Как работодателю подготовить отчётность в СФР и ИФНС в 2023 году» от экспертов интернет-бухгалтерии «Моё дело». Подробнейшая инструкция с примерами заполнения форм. Как работодателю подготовить отчётность в СФР и ИФНС в 2023 году практическое пособие для работодателя Получите бесплатно 62 страницы экспертного контента! Оставьте заявку в форме ниже, и мы вышлем вам запись Отправить

Ограничьте командировки, массовые мероприятия

В эпидемический сезон ограничьте командировки, служебные разъезды.

Максимально ограничивайте корпоративные (массовые) мероприятия (выставки, конференции, собрания, корпоративы, тимбилдинги и т.п.) и участие работников в мероприятиях других коллективов. Например, бизнес-встречи можно организовывать с помощью онлайн-технологий.



Примите меры по организации питания работников

Если есть столовая, используйте одноразовую посуду. При использовании многоразовой посуды обеспечивайте ее мойку на посудомоечных машинах с режимом дезинфекции при температуре не ниже 65°С в течение 90 минут либо вручную при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства;

Если нет столовой, запретите прием пищи на рабочих местах, а разрешите только в специально отведенной для этого комнате. Если ее нет, выделите помещение для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.

Предусмотрите меры безопасности

Предусмотрите меры безопасности для работников и посетителей. Например:

не допускайте персонал и посетителей с признаками респираторных заболеваний. Проводите их визуальный и термометрический осмотр на входе в свои помещения и в течение рабочего дня на рабочих местах. Согласие работников на термометрию не требуется;

предпочтительно используйте безналичные (в т. ч. бесконтактные) способы платежа и приема платежей;

контролируйте соблюдение работниками правил и мер безопасности при выполнении трудовых обязанностей. К числу общих рекомендаций по соблюдению мер безопасности, в частности, относятся следующие:

прием корреспонденции бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема и выдачи корреспонденции); внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также использование телефонной связи и видео-конференц-связи для передачи информации; организация прохождения предварительных и периодических медосмотров. При организации медосмотров и выборе медицинской организации предпочтение нужно отдать медицинским организациям, имеющим возможность организации мобильных медицинских комплексов с выездом к работодателю;

Организуйте ознакомление работников (любым законным и доступным способом) с общими мерами безопасности, специальными требованиями (в т. ч. введенными властями, самим работодателем), алгоритмом действий в случае болезни. Для этого можно вывешивать объявления на информационных стендах, ознакомлять с необходимыми документами под подпись, делать массовую электронную рассылку.

В частности, информируйте работников:

о клинических признаках инфекции (коронавируса, гриппа, ОРВИ);

о действиях при выявлении признаков инфекции у работника и (или) членов его семьи в домашних условиях;

о действиях при выявлении признаков инфекции у работника на рабочем месте;

о мерах профилактики инфекций, о правилах личной и общественной гигиены (режиме регулярного мытья рук с мылом или обработкой антисептиком);

о правилах использования спецодежды и СИЗ (в т. ч. масок и перчаток);

о горячих телефонах для вызова врача и получения необходимых консультаций;

В местах, где возможно скопление работников (производственные помещения, столовые и др.), рекомендуется обеспечить соблюдение дистанции между ними.

О том, какие еще можно ввести меры безопасности, смотрите здесь.

Тестируйте на инфекции

Организуйте тестирование работников на COVID-19 и вакцинацию от COVID-19 (при необходимости).

Обратите внимание: на федеральном уровне действуют санитарные правила – СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Однако прямо в СП обязанность работодателей потестированию персонала на коронавирусную инфекцию не предусмотрена.

Роспотребнадзор рекомендовал проводить тестирование на коронавирус работников отдельных отраслей (например, работников гостиниц, летних оздоровительных учреждений, судоходных компаний, строительных организаций), а также работников, которые трудятся вахтовым методом.

В отношении вакцинации персонала от коронавирусной инфекции необходимо учитывать, что хотя она в общем случае и является добровольной, однако для определенных групп граждан может стать обязательной по решению главных государственных санитарных врачей и властей региона (субъекта РФ). За отказ от прививки от COVID-19 уволить работника нельзя, но если она приобрела для него обязательный характер, потребуется оформить отстранение от работы (без сохранения зарплаты).

При угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний главные санитарные врачи субъектов РФ и их заместители могут выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам (отдельным группам граждан) по эпидемическим показаниям (п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.). При наличии таких постановлений отказ от вакцинации при отсутствии противопоказаний к ней может повлечь отстранение граждан, не имеющих прививок, от работы.

В ряде случаев обязанность, установленная в регионе по тестированию персонала на коронавирус, может быть заменена обязанностью по вакцинации, и наоборот.

На случай простоя

При необходимости рассмотрите возможность оформления простоя (если болеет большое количество работников) и подготовьтесь к расходам на его оплату.

Больничный для работника

Будьте готовы к оплате листков временной нетрудоспособности для болеющих работников.

Моё дело Бюро Справочно-правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг Узнать больше

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: