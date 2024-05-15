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Судебная практика по налоговым спорам

​По ту сторону судебного процесса: история одного дела

Как известно нашим уважаемым подписчикам, на канале мы регулярно приводим обзоры наиболее интересных дел, выводы по которым могут быть полезными налогоплательщикам. Однако, гораздо больше сил и времени наши консультанты тратят на непосредственное участие в самих судебных процессах.

Сегодня мы расскажем вам об одном из таких дел, покажем некоторые элементы изнанки судебной процедуры, которые также могут послужить налогоплательщикам в формировании правильной линии защиты.

Суть дела. В отношении компании налоговым органом было вынесено решение о привлечении к ответственности за якобы нереальные взаимоотношения с поставщиком. По мнению инспекции, реальную поставку осуществлял первичный поставщик (он был на 3 звене)

Условия судебного разбирательства. В арбитражном суде нашего региона во время рассмотрения нашего дела существовал специальный набор судей, который рассматривал исключительно налоговые дела. Это позволяло не объяснять некоторые очевидные моменты и термины, т.к. судьи за несколько лет уже поднаторели в налоговом праве и практике его применения. Однако, бывает и обратная ситуация: иногда налоговые дела судья рассматривают вперемешку, например, с делами административными, не специализируясь конкретно ни на одном из этих видов. Это значительно замедляет ход дела. Также актуальным для любого судьи будет чрезмерная его загруженность, что тоже значительно влияет на процесс (иногда, приходя на заседания по нашему делу мы видели, что в этот день у судьи назначено уже 20-25 заседаний)

Ход судебного процесса. Стандартная схема любого процесса должна выглядеть так: после принятия заявления к рассмотрению судом назначается предварительное заседание, в ходе которого решается вопрос о переходе в основное разбирательство. С учетом этого судебный процесс и наше в нем поведение выглядело следующим образом: на предварительном заседании была озвучена общая позиция с кратким обзором доводов о незаконности решения налогового органа (была подтверждена деловая цель привлечения поставщика; приведены доказательства его реальной экономической деятельности, а также взаимоотношений с нашими заказчиками). Эта краткость нужна была прежде всего для того, чтобы начать убеждать суд в своей правоте, не перегружая его излишними деталями в начале процесса (помним про количество дел у него). После того, как налоговый орган приобщил к делу все материалы проверки, суд решил перейти в основное судебное разбирательство.

Поведение налогового органа. Сразу скажем, что, к его чести, налоговый орган вел себя в процессе абсолютно корректно и добросовестно: не было ни чрезмерного затягивания сроков, ни предоставления доказательств, полученных уже в ходе суда. Доводы же инспекции сводились к следующему: не было причин привлекать именно спорного поставщика (могли обратиться к контрагенту 3 звена напрямую); допрошенные водители не подтверждают доставку непосредственно спорному контрагенту и налогоплательщику (доставляли сразу конечному покупателю); у поставщика не было трудовых и материальных ресурсов. Контрдоводы были такими: налоговый орган не нашел доказательств прямых взаимоотношений налогоплательщика и контрагента 3 звена; доставка до конечного покупателя является нормальным условием договора; для деятельности "перекупщиков" много ресурсов и не нужно.

Мнение судьи. Разбиравшая несколько лет налоговые споры судья и в этот раз не сплоховала: сразу обратила внимание на ключевой момент, связанный с реальностью сделки (фраза почти дословно: а если бы контрагентом налогоплательщика был Газпром налоговый орган так же требовал бы доставки товара сначала в Санкт-Петербург?). И вот, почти годовое судебное разбирательство привело к положительному для компании исходу.

Вывод. Дело, доведенное нами до победного конца показывает не только важность формирования стройной системы доказательств своей правоты (в нашем случае - реальности сделки), но также учета особенностей судебного процесса по налоговым делам, в том числе и у конкретного судьи.

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