Вывод денег из ООО через арендные платежи: насколько это законный способ

Абсолютно законных способа вывести средства с расчетного счета ООО всего 2 — это дивиденды с чистой прибыли компании и зарплата директору. Однако на форумах можно найти множество советов от «бывалых» бизнесменов, как легко и дешево получить деньги компании. Вместе с экс-налоговиком и юристом мы подготовили серию материалов, в которых мы оцениваем риски и тонкости «народных средств» вывода денег из ООО.

Первый способ, который мы рассмотрим — вывод денег через аренду имущества у учредителя. Вот какой вариант предлагает один предприниматель:

«Общество с ограниченной ответственностью может арендовать у своего учредителя, как у физлица, имущество: транспортное средство, офисное, жилое или складское помещение. Это вполне законная и рабочая схема вывода денег через ежемесячные арендные платежи. Лично я пользовался такой схемой 20 лет: сдавал как ИП компании в аренду офис и предоставлял ей лицензии на товарный знак. При этом я был ИП, учредителем и генеральным директором ООО. И под договорами с обеих сторон стояла моя подпись. И никаких вопросов у налоговой по этому поводу не возникало никогда», — Иван Иванов, бизнесмен.

Звучит хорошо. Компания действительно имеет право заключить с учредителем договор аренды или лицензионный договор, закон этого не запрещает.

Если арендодатель является ИП, то полученный от аренды имущества доход облагается налогом в соответствии с выбранной системой налогообложения. Например, на УСН «Доходы» — 6% с выручки нужно перечислить в бюджет. Если он — физлицо, заплатить придется чуть больше: 13% НДФЛ с полученной суммы.

В любом случае, налоговая нагрузка при таком способе вывода средств будет значительно меньше, чем на дивиденды или зарплату.

Еще один вариант, если учредитель является ИП — это заключить с ним лицензионный договор о передаче в пользование ООО интеллектуальной собственности, например, товарного знака или патента на изобретение. В этом случае вывод денег будет производиться через лицензионные платежи. Налоговая нагрузка такая же, как и в случае с арендой.

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Но давайте разберем подводные камни такого способа.

«Такой способ может быть рабочим и законным только в случае реальности сделки и при наличии у нее деловой цели. Далеко не у каждого учредителя в собственности есть транспортное средство, тем более помещение. Если для реализации такой схемы вывода денег из ООО учредитель будет брать в аренду помещение, а после сдавать его Обществу в субаренду, у налоговой точно появятся вопросы — а почему компания не арендует помещение напрямую? Сделки с привлечением посредников — один из красных флажков для ФНС.

Незаконным будет и схема с договором аренды имущества у ИП без оплаты. Таким образом некоторые недобросовестные предприниматели занижают налоговую базу, заявляя к вычету расходы на аренду, которых на самом деле нет.

Если же у учредителя, неважно, выступает он как физлицо в договоре или как ИП, действительно в собственности есть транспорт или помещение, и компания арендует у него это имущество — такая сделка действительно законна. Однако не стоит в разы завышать цены на аренду, чтобы вывести со счета ООО побольше денег. Стоимость аренды должны соответствовать средним показателям по рынку», — Алла Дашкова, налоговый консультант «Первой Экспертной Бухгалтерии».

Таким образом, способ действительно можно признать рабочим. Главное, чтобы сделка была реальной, и вы могли обосновать деловую цель и документально ее подтвердить.

Важно понимать, что такие договоры между ООО и его учредителем классифицируется как сделки между взаимозависимыми сторонами — налоговый кодекс признает взаимозависимыми физлицо и организацию, когда доля прямого или косвенного участия физлица в такой организации составляет более 25%. И на такую сделку налоговая обратит особое внимание.

Мы спросили нашего коллегу о том, на что стоит обратить особое внимание, если заключаете сделку с взаимозависимыми сторонами.

«Сделки между взаимозависимыми сторонами не являются априори незаконными. С учредителем можно заключить не только договор аренды или предоставления исключительных прав. На практике встречаются договоры на консультационные услуги или, если учредитель еще и осуществляет функции CEO, договор управления. Главное, чтобы сделки заключались на тех же условиях, что и сделки между независимыми лицами, и вывод средств был не их единственной целью.

Налоговая может проверить, например, насколько арендная плата соответствует рыночной стоимости, а также иные условия договора, влияющие на цену сделки — предоставляются ли какие-то отсрочки и т.д. Соответственно, если вы используете такой механизм вывода денег со счета компании, будьте готовы обосновать не только деловую цель сделки, но также и порядок формирования цены, сумму доходов и расходов в результате сделки, состав сторон сделки.

Если пренебречь правилами и использовать данный механизм исключительно для целей уменьшения налогооблагаемой базы, вы рискуете попасть на доначисления и штрафы», — Павел Патрикеев, юридический консультант «Первой Экспертной Бухгалтерии», ведущий юрист компании «Патрикеев и партнеры».

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