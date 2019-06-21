Какие еще налоги добавят в НК

Представляем вашему вниманию масштабные законодательные инициативы, которые предполагают неналоговые платежи закрепить в виде отдельных глав в Налоговом кодексе РФ (продолжение).

В первой части статьи был представлен обзор двух новых налоговых глав из пяти. Представляем планируемые к введению два федеральных налога и один местный налог.

Глава 25.7 «Сбор за пользование автомобильными дорогами федерального значения»

По сути, платежам через систему Платон придали статус «Сбора за пользование автомобильными дорогами федерального значения».

Плательщики сбора

Плательщиками сбора за пользование автомобильными дорогами федерального значения общего пользования (далее в настоящей главе – сбор) признаются собственники (владельцы) транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.

В отношении транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, если такой сбор не уплачен собственниками соответствующих транспортных средств, плательщиками признаются водители этих транспортных средств.

То есть плательщики будут также, как и сейчас уплачивать сбор за пользование федеральными дорогами.

Регистрация транспортных средств и плательщиков сбора в реестре системы взимания сбора, а также ведение реестра системы взимания сбора осуществляются оператором в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Как и сейчас, сбор будут уплачивать авансом на специальный счет оператора федеральной автодороги до начала движения транспорта.

Статьей 33378 НК РФ предусмотрены льготы для отдельных категорий физических лиц и компаний.

Ставка сбора

Ставка сбора устанавливается в размере 3,73 рубля на один километр пути, пройденного транспортным средством по автомобильным дорогам федерального значения общего пользования.

Ставка сбора подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год.

Порядок исчисления сбора

Оператор предоставляет плательщику сбора на безвозмездной основе бортовое устройство и информацию о порядке и условиях его использования, закрепляет за транспортным средством указанное бортовое устройство или стороннее бортовое устройство (при его наличии у плательщика) либо осуществляет оформление маршрутной карты.

Сумма сбора исчисляется с использованием системы взимания сбора в отношении каждого транспортного средства исходя из протяженности маршрута движения данного транспортного средства по автомобильным дорогам федерального значения общего пользования ставки сбора.

Важно! В случае движения транспортного средства без уплаты сбора оператор составляет акт о задолженности по уплате сбора и направляет его в течение пяти дней с даты составления в налоговый орган. Представление в налоговый орган акта является основанием для составления налоговым органом документа о выявлении недоимки.

Оператор информирует плательщика сбора о направлении акта в налоговый орган в течение пяти дней с даты его направления.

Форма, формат и порядок направления акта в электронной форме утверждаются ФНС РФ.

Порядок и сроки уплаты сбора

Сбор уплачивается до начала движения транспортного средства по автомобильным дорогам федерального значения общего пользования в случае его исчисления оператором.

Сбор в размере, исчисленном оператором, уплачивается в течение дня с момента путем внесения денежных средств на специальный счет оператора, но не позднее начала движения транспортного средства по автомобильным дорогам федерального значения общего пользования, заявленного плательщиком сбора при оформлении маршрутной карты.

То есть сбор уплачивается авансом.

Уплаченный плательщиком сбор оператор ежедневно перечисляет в бюджет.

Именно на оператора возложена функция исчисления суммы сбора в отношении каждого транспортного средства, принятие решения о предоставление плательщику сбора отсрочки по уплате сбора. Оператор осуществляет возврат плательщику сбора не перечисленных в доход федерального бюджета денежных средств, внесенных им в счет уплаты сбора, представляет сведения из реестра системы взимания сбора в налоговые органы ежеквартально в установленном порядке.

Возврат плательщику сбора денежных средств, внесенных оператору в счет уплаты сбора и не перечисленных оператором в бюджет, осуществляется по решению оператора с использованием специального счета оператора.

Важно! Оператор является своего рода посредником между плательщиком сбора и налоговиками. Оператор также составляет акт о задолженности по уплате сбора и передает его в налоговые органы.

Отсрочка уплаты сбора

Главой 25.7 предусмотрена отсрочки по уплате сбора. Уплата сбора может быть отсрочена по решению оператора при выполнении одновременно следующих условий:

- транспортное средство на дату подачи заявления зарегистрировано в реестре более 2 месяцев;

- местом нахождения организации и регистрации транспортного средства является РФ;

- за транспортным средством закреплено бортовое устройство (стороннее бортовое устройство);

- у плательщика сбора отсутствует задолженность по уплате сбора;

- у плательщика сбора в течение шести календарных месяцев непрерывно до даты подачи заявления о предоставлении отсрочки не возникла задолженность по уплате сбора.

Решение о предоставлении отсрочки принимается в течение 7 дней со дня получения заявления о предоставлении отсрочки.

Никаких налоговых деклараций плательщик сбора не предоставляет.

Глава 25.8 «Налог на операторов сети связи общего пользования»

Правительством вводится новый вид налога - налог на операторов сети связи общего пользования.

В настоящее время операторы связи производят отчисления в резерв универсального обслуживания. Данный налог будут уплачивать компании, оказывающие услуги связи в сети связи общего пользования.

Объектом налогообложения налога на операторов сети связи общего пользования признаются операции, связанные с оказанием услуг связи абонентам и иным пользователям в сети связи общего пользования.

Налоговая база определяется как доходы, полученные в течение налогового периода от оказания услуг связи абонентам и иным пользователям в сети связи общего пользования, за исключением сумм НДС, предъявленных абонентам и иным пользователям в сети связи общего пользования.

При этом доходы определяются в порядке, установленном законодательством о бухгалтерском учете.

Налоговый период устанавливается как квартал, а налоговая ставка устанавливается в размере 1,2 процента. Налогоплательщик исчисляет сумму налога самостоятельно как произведение налоговой базы и налоговой ставки. Налоговая декларация за истекший квартал представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Налог, подлежащий уплате по итогам квартала, уплачивается налогоплательщиком по месту учета в налоговом органе не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

Глава 33.1 «Гостиничный сбор»

В настоящее время в определенных ситуациях платится только курортный сбор. Гостиничный сбор планируется ввести не ранее 2023 года, после окончания эксперимента с курортным сбором.

Важно! Если курортный сбор платят граждане, то гостиничный сбор будут оплачивать компании и ИП, предоставляющие гостиничные услуги, услуги по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания физических лиц в гостиницах и иных средствах размещения.

Плательщиками сбора не признаются компании и физические лица, основным видом деятельности которых является организация отдыха и (или) оздоровления детей, ИП, применяющие патентную систему налогообложения в отношении деятельности, подлежащей обложению сбором, а также физические лица, перешедшие на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Объектом обложения признается использование объекта недвижимого имущества для осуществления деятельности по предоставлению гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания физических лиц в средствах размещения.

Периодом обложения признается квартал.

Ставка сбора

Ставка сбора устанавливается нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) и не может превышать 100 рублей за одного проживающего физического лица в средстве размещения в день.

Допускается установление дифференцированных ставок сбора в зависимости от сезона, категории средства размещения, его назначения и (или) местонахождения.

Постановка на учет в налоговой инспекции в качестве плательщика сбора

Постановка на учет, снятие с учета компании или физического лица в налоговом органе осуществляются на основании соответствующего уведомления плательщика сбора, представляемого им в налоговый орган по месту осуществления гостиничной деятельности либо на основании информации, представленной уполномоченным органом в налоговый орган (п.2 ст.4189 НК РФ).

Важно! Плательщик сбора представляет уведомление о постановке на учет в качестве плательщика сбора не позднее пяти дней с даты возникновения объекта обложения сбором.

Постановка на учет производится в течение пяти дней после получения налоговым органом соответствующего уведомления. В течение пяти дней с даты постановки на учет плательщику сбора направляется свидетельство о постановке на учет организации или физического лица в качестве плательщика сбора.

Порядок исчисления и уплаты сбора

Сумма сбора исчисляется плательщиком сбора самостоятельно по истечении периода обложения и исчисляется по каждому средству размещения как произведение количества проживающих в нем физических лиц за период обложения, количества дней их проживания и ставки сбора.

При определении количества дней проживания не учитываются дни заезда в средство размещения и выезда из него.

Уплата сбора производится в бюджет по месту осуществления деятельности не позднее 25-го числа месяца, следующего за периодом обложения.

Расчет сбора

Плательщики сбора по истечении периода обложения представляют в налоговый орган по месту осуществления деятельности расчет сбора.

Расчет сбора представляется не позднее 15-го числа месяца, следующего за периодом обложения.