Как изменятся ставки НДФЛ для уехавших за границу работников и исполнителей

В конце июля Президент подписал закон, который вносит глобальные изменения в НК. Одно из них — фиксированные ставки по НДФЛ для дистанционных работников и исполнителей. Разберем подробнее, как изменится порядок расчета НДФЛ за указанных лиц, и когда нововведения вступят в силу.

Налогообложение доходов релокантов в 2023 году

До вступления в силу изменений, которые касаются порядка расчета НДФЛ для уехавших за границу работников, действует прежний порядок расчета налога.

Ставка по НДФЛ в 2023 году зависит от 2 условий:

Налогового резидентства работника или исполнителя.

Места работы или оказания услуг, прописанного в договоре.

Место работы или оказания услуг — Россия

Место оказания услуг имеет значение только для трудового договора, для договора ГПХ оно не существенно.

Если в гражданско-правовом договоре не указано место оказания услуг, считается, что исполнитель работает на территории РФ. Доказать обратное, что исполнитель трудился за пределами РФ, если в договоре ГПХ отдельно это не было обозначено – на практике достаточно сложно. Потребуется собрать пакет документов, подтверждающих ведение деятельности из-за рубежа.

Работодатель на каждую дату выплаты дохода определяет статус налогового резидентства своего работника и исходя из этого рассчитывает ставку по налогу:

13% — если доход получен в пределах 5 млн руб. и работник (исполнитель) является налоговым резидентом.

15% — с дохода свыше 5 млн руб., если он получен резидентом РФ.

30% — с дохода, независимо от его суммы, полученного нерезидентом РФ.

Изначально работодатель удерживает с дохода сотрудника налог по ставке 13%. После того как физлицо утратило статус резидента, на дату очередной выплаты дохода налоговый агент обязан удерживать НДФЛ по повышенной ставке, а также пересчитать сумму налога с начала года по ставке 30% и удержать её с последующих выплат работнику.

Напомним, что налоговым резидентом РФ является лицо фактически находящееся в стране не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Если удержать всю сумму налога до конца года не получится, работодатель обязан сообщить об этом в ИФНС и самому работнику, отразив информацию в справке о доходах, которая входит в состав расчета 6-НДФЛ. Налоговая инспекция самостоятельно направит физлицу уведомление о необходимости уплаты НДФЛ до 1 декабря следующего года.

Если работник или исполнитель утратит статус налогового резидента после увольнения или расторжение договора ГПХ, пересчитать налог с начала года, он обязан будет сам. Для этого ему потребуется до 30 апреля следующего года сдать декларацию 3-НДФЛ и оплатить НДФЛ в бюджет до 15 июля.

Место работы — иностранное государство

Налог с дохода работника или исполнителя работодатель (заказчик) обязан удерживать до утраты им статуса налогового резидента.

После того как работник или исполнитель станет нерезидентом РФ, налог он обязан будет уплачивать только на территории того государства, где проживает.

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Что изменится в налогообложении доходов релокантов

В конце июля вступил в силу закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ, который вносит поправки в НК, в том числе в порядок расчета НДФЛ с дохода уехавших за границу физических лиц, работающих по трудовым и гражданско-правовым договорам.

Ставка по НДФЛ для дистанционных работников по трудовым договорам

Для работников, с которыми заключен трудовой договор, ставка НДФЛ всегда будет неизменна: 13% или 15% в зависимости от размера дохода. На нее не будет влиять место работы, указанное в трудовом договоре, и статус налогового резидентства работника. Эти изменения вступят в силу со следующего — 2024 года.

Ставка по НДФЛ для исполнителей на договорах ГПХ

Налог с дохода исполнителей-нерезидентов на договорах ГПХ также будет удерживаться по ставке 13% или 15%, но при соблюдении определенных условий. К ним относятся:

Использование исполнителем при осуществлении деятельности доменов, программ или технических средств, размещенных в РФ.

Получение вознаграждения от российского заказчика и (или) на счет, открытый в российском банке.

Если указанные условия соблюдаться не будут, то есть исполнитель не будет использовать российские домены, программные и технические средства, а доход иностранные заказчики будут перечислять на счета, открытые за рубежом, то декларировать и уплачивать налог на территории РФ не нужно.

Эти изменения для исполнителей на договорах ГПХ вступят в силу с 2025 года. До этого момента налог необходимо будет уплачивать по прежним правилам.

На самозанятых и ИП на ПСН и УСН эти поправки никак не повлияют, они продолжат уплачивать налог в обычном порядке.

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