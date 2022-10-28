Операции по расчетному счету. Проводки в бухгалтерском учете

Основные понятия о банковских счетах

Расчетный счет – банковская учетная запись, которая позволяет осуществлять операции с денежными средствами и вести их учет.

Организации и ИП вправе открыть один или несколько счетов как в одном, так и в нескольких банках. При открытии каждого банковского счета ему присваивается уникальный 20-значный номер, который совместно с другими банковскими реквизитами используется при осуществлении любых операций с денежными средствами, размещенными на счете.

Расчетный счет позволяет клиенту банка:

Осуществлять платежи и переводы юридическим и физическим лицам, а также иным получателям; Получать безналичные платежи из любых источников; Выполнять обязательные платежи в бюджет; Выплачивать зарплату сотрудникам и перечислять дивиденды собственникам; Вносить, снимать и хранить наличные денежные средства; Участвовать в специализированных сделках (например, торгах, закупках и прочих).

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Документирование операций

Движения по расчетном счету в обязательном порядке осуществляются на основании первичных документов. Предусмотрено несколько видов банковских документов, на основании которых осуществляются платежи и переводы:

платежное поручение;

платежное требование;

чек;

аккредитив;

инкассовое поручение;

банковская карта.

Платежное поручение – форма осуществления безналичных платежей – распоряжение владельца счета банку о перечислении определенной суммы денежных средств получателю. По платежному поручению банк обязан выполнить перевод по реквизитам, указанным в документе. В качестве получателя могут выступать физические и юридические лица, Федеральное казначейство (при оплате фискальных платежей), иностранные банки и компании.

Платежное требование – это требование по оплате поставленных товаров и оказанных услуг в адрес покупателя. Запрос на оплату выписывается поставщиком на основании расчетных и отгрузочных документов. При этом плательщик обязан в течение заранее определенного временного промежутка представить в банк акцепт на запрашиваемую оплату. Покупатель, определив возможность перечисления оплаты, направляет требование в банк для перевода акцептованной суммы на расчетный счет продавца.

Оплата чеком – это использование в платежах специализированных ценных бумаг (расчетных чеков), на основании которых денежные средства перечисляются со счета плательщика (чекодателя) на счет получателя (чекодержателя). Чек должен содержать все реквизиты, необходимые для осуществления перевода. При получении чека, банк, который проводит оплату, должен удостовериться в подлинности чека, после этого за счет средств чекодателя банк зачисляет деньги получателю.

Аккредитив – это способ оплаты товаров, работ, услуг, при котором плательщик заранее дает банку поручение провести оплату поставщику при соблюдении установленных требований. Схема перечисления денег выглядит так: банк перечисляет получателю, указанному в аккредитиве, деньги в случае предъявления документов, которые подтверждают выполнение договорных обязательств.

Инкассовое поручение – это списание денег с расчетного счета в бесспорном порядке. Как правило, его используют при взыскании денег по закону или решению суда (по исполнительным документам). Однако подобные расчеты могут осуществляться и в рамках обычной хозяйственной деятельности. Для этого нужно зафиксировать условие в договоре и предоставить банку право списывать деньги без прямого распоряжения плательщика.

Банковская карточка – это именной денежный документ, который подтверждает наличие в организации-эмитенте счета держателя пластиковой карточки. Карта позволяет владельцу приобретать товары и услуги безналично. Корпоративные пластиковые карты привязаны к расчетному счету организации и являются законным способом осуществления платежей.

К разным видам банковских документов и способам распоряжения денежными средствами на расчетном счете предъявляются разные требования к оформлению и перечню обязательных реквизитов. Отсутствие обязательных данных может вызвать дополнительные проверки со стороны банка и увеличить сроки осуществления переводов.

С помощью расчетного счета в Тинькофф Бизнесе вы можете использовать различные инструменты расчетов. Подберите те, которые лучше всех подойдут вашему бизнесу.

Бухгалтерский учет

Коммерческие организации для отражения операций по расчетному счету использует несколько синтетических бухгалтерских счетов.

В зависимости от характера сделки могут применяться:

Счет 51 «Расчетные счета» , на котором фиксируются поступления, списания и обороты по рублевым счетам. Счет 52 «Валютные счета» , который используется для операций в иностранной валюте. Счет 55 «Специальные счета в банках» , который открывается при использовании аккредитивов, чековых книжек или иных инструментов расчетов.

Всё разнообразие операций по расчетному счету для целей бухгалтерского учета можно разделить на две группы: поступление и списание.

Поступление денег на расчетный счет фиксируется по дебету 51 счета. Примеры бухгалтерский проводок:

Дт 51 – Кт 62 – поступление оплаты от клиентов;

Дт 51 – Кт 60 – поставщик вернул ранее перечисленный аванс;

Дт 51 – Кт 76 – получение возмещения по выставленной претензии;

Дт 51 – Кт 76 – на счет зачислен невыясненный платеж;

Дт 51 – Кт 68, 69 – возврат переплаты по налогам и/или сборам;

Дт 51 – Кт 50 – наличные деньги (например, выручка) зачислена на счет;

Дт 51 – Кт 75 – уставный капитал оплачен безналичным платежом;

Дт 51 – Кт 66,67 – получение кредитных средств, займа;

Дт 51 – Кт 91 – начисление процентов на остаток по счету;

Дт 51 – Кт 86 – целевое финансирование ( например, из бюджета ).

Вторая группа типовых операций по счету – это списание денегдля различных целей. Примерами проводок могут служить:

Дт 60 – Кт 51 – перечислена оплата поставщику;

Дт 62 – Кт 51 – покупателю возвращен ранее полученный аванс;

Дт 76 – Кт 51 – оплата полученной претензии;

Дт 50 – Кт 51 – получены наличные денежные средства с расчетного счета в кассу;

Дт 68, 69 – Кт 51 – оплата налогов, взносов, в т.ч. авансовых платежей;

Дт 91 – Кт 51 – отражения затрат на банковские услуги;

Дт 70 – Кт 51 – безналичная выплата заработной платы;

Дт 71 – Кт 51 – перечисление денег подотчет;

Дт 75 – Кт 51 – выплата дивидендов собственникам;

Дт 66, 67 – Кт 51 – погашение кредита, займа.

Обособленная группа проводок по счету 51 – это внутренние обороты Дт 51 – Кт 51, когда денежные средства перечисляются между счетами одной компании. Это может быть необходимо для оплаты счетов или задолженности с определенного расчетного счета.

Аналитический учет операций по счету 51 осуществляется в разрезе каждого расчетного счета, независимо от того, в каком банке открыт счет. Например, у компании три расчетных счета в одном банке и два дополнительных счета в другом банке. Для корректного отражения бухгалтерских проводок на счете 51 необходимо создать пять различных аналитик. Их названий, как правило, составляют из наименования банка и номера счета.

Важно: корректный бухгалтерский учет операций по расчетному счету необходим не только для контроля безналичных денежных средств организации, но и для составления бухгалтерской отчетности. В бухгалтерском балансе отражается сумма остатков по всем счетам организации.

Детальная расшифровка осуществляется в специализированной отчетной форме – отчете о движении денежных средств, в котором отражаются сгруппированные данные по поступлению и выбытию денег в разрезе основных видов деятельности (текущей и инвестиционной).

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