Первая порция оптимизма в новом году. Может, и дальше все будет хорошо?

Как новый год встретишь, так его и...ну, вы в курсе. И поскольку это первый наш дайджест в этом году, мы решили сегодня максимально щадяще рассказать о главных экономических новостях первой недели нового года. Может, это сработает, и напасти в виде внезапных проверок, штрафов, неадекватных законов обойдут нас стороной. Как поется в известной песне, «все хорошо, прекрасная маркиза, и хороши у нас дела».
Хорошая новость для бухгалтеров и HR-специалистов: больше не нужно вести журнал учета трудовых книжек с сургучной печатью. Можно порадоваться за пенсионеров, которым увеличили пенсии на 6,3%. Опять же туры, купленные по программе кешбэка, можно переносить до конца 2021 года. Словом, если поискать, то позитивные новости найти можно. Очень хочется добавить к ним и возможность воспользоваться дополнительными льготами для IT-компаний. Но закон столь неоднозначен, что вряд ли поможет IT-компаниям.
Самые важные изменения, которые вступили в силу с нового года, объединены в рубриках «Новости из ИФНС» и «Внимание!».
А у нас, несмотря на рабочие дни, продолжаются святки. Поэтому сегодня предлагаем приготовить мягкое яблочное печенье к чаю.
Нам понадобится сливочное масло — 55 г., яйцо куриное — 1 шт., сахарный песок — 60 г., мука пшеничная хлебопекарная — 200 г., сметана — 3 ст. ложки, яблоко — 1 шт., изюм — по вкусу, разрыхлитель — 1 ч. ложка, соль — 1 щепотка. Размягченное сливочное масло, сахар и яйцо взбить до воздушной массы. В миску просеять муку, добавить щепотку соли и разрыхлитель. Постепенно добавляем муку и сметану в яично-масляную смесь, все перемешиваем. Яблоко очистить, удалить сердцевину и нарезать мелкими кубиками. В тесто всыпаем яблоки и изюм, хорошо перемешиваем. Противень застилаем пекарской бумагой и аккуратно выкладываем чайной ложкой с горкой тесто. Выпекаем в прогретой до 200 градусов духовке около 15 минут. Достаем, ждем пока остынет и — приятного аппетита!
Теперь можно посмотреть, не пропустили ли вы чего-то важного в экономических новостях недели.
Вокруг коронавируса
— В столице разрешили привиться от COVID-19 новым группам населения
— 60% опрошенных представителей МСП заявили о негативном влиянии пандемии COVID-19
— Максимальное пособие по безработице на этот год остается тем же — 12130 руб.
Спрашивали — отвечаем...
— Какие налоговые КБК изменились в 2021 году
Новости из ИФНС
— Для крупнейших налогоплательщиков утвердили новую форму постановки на учет
— С 11 января будут выдавать новые Листы записи по регистрации компаний или ИП
Внимание!
— С 1 января надо применять новую форму транспортной накладной
— С 2021 года вступают в силу на 7 лет новые санитарные правила к условиям труда
— С 2021 года вступают в силу новые правила налогообложения транспортных средств
— Не пропустите! С 2021 года изменены банковские реквизиты для уплаты налогов и взносов!
— Утвердили правила выплаты пособий напрямую из ФСС
— Поменяются требования к уставам акционерных обществ
— Утвержден прожиточный минимум на 2021 год
Узнайте, как...
— применить освобождение от уплаты НДС при переходе с ЕНВД на ОСНО
УУППССС...
— Один из победителей в юридической антипремии года «Малиновая Фемида» — Росреестр
— 95% туристов не воспользовались программой туристического кэшбека
— Под налоговый мониторинг попадут больше компаний. Закон подписан
— Риэлторские схемы по снижению налогов при продаже недвижимости работать не будут
— Поставщиков платежных приложений могут заставить интегрироваться с системой «Мир»
— Правила выплаты пособия на детей с 3 до 7 лет сделают менее выгодными для людей, чем планировалось раньше
Не может не радовать
— Принят закон об упрощенных кадровых правилах для НКО
— 1-процентные взносы ИП тоже уменьшают налог при УСН
— Число согласованных с генпрокуратурой проверок бизнеса в 2021 году снизилось до исторического минимума
— В Правительстве исключили рост цен на бензин в 2021 году выше инфляции
А что? А вдруг?
— Введут новые правила индексации для пенсионеров, чтобы в новом году пенсия не была меньше, чем в предыдущем
— Ставку по льготным кредитам для МСП предлагают еще больше снизить
О как!
— Налоговики шлют требования по среднеотраслевым зарплатам, не дожидаясь начала рабочих дней
— В столице хотят собирать больше данных о гражданах. На это потратят 185 миллионов
— В ФАС предлагают маркировать товары, произведенные в России под международными брендами
Понемногу о разном...
— Нотариальные услуги можно будет получить через Госуслуги
— На бумажных нотариальных документах с 29 декабря должен появиться QR-код
— В феврале нас ждет шестидневная рабочая неделя
Без комментариев
— С 2021 года реализация программ для ЭВМ освобождается от НДС только при условии включения их в реестр
— Минфин против отмены НДС на продукты. Цены на еду диктует рынок, отмена НДС все равно ничего не изменит
Не наступаем на чужие грабли!
— ИП, прекратившие деятельность несколько лет назад, получают «письма счастья» о задолженности. Новый способ наполнить бюджет?