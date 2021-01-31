Первая порция оптимизма в новом году. Может, и дальше все будет хорошо?

Как новый год встретишь, так его и...ну, вы в курсе. И поскольку это первый наш дайджест в этом году, мы решили сегодня максимально щадяще рассказать о главных экономических новостях первой недели нового года. Может, это сработает, и напасти в виде внезапных проверок, штрафов, неадекватных законов обойдут нас стороной. Как поется в известной песне, «все хорошо, прекрасная маркиза, и хороши у нас дела».

Хорошая новость для бухгалтеров и HR-специалистов: больше не нужно вести журнал учета трудовых книжек с сургучной печатью. Можно порадоваться за пенсионеров, которым увеличили пенсии на 6,3%. Опять же туры, купленные по программе кешбэка, можно переносить до конца 2021 года. Словом, если поискать, то позитивные новости найти можно. Очень хочется добавить к ним и возможность воспользоваться дополнительными льготами для IT-компаний. Но закон столь неоднозначен, что вряд ли поможет IT-компаниям.

Самые важные изменения, которые вступили в силу с нового года, объединены в рубриках «Новости из ИФНС» и «Внимание!».

А у нас, несмотря на рабочие дни, продолжаются святки. Поэтому сегодня предлагаем приготовить мягкое яблочное печенье к чаю.

Нам понадобится сливочное масло — 55 г., яйцо куриное — 1 шт., сахарный песок — 60 г., мука пшеничная хлебопекарная — 200 г., сметана — 3 ст. ложки, яблоко — 1 шт., изюм — по вкусу, разрыхлитель — 1 ч. ложка, соль — 1 щепотка. Размягченное сливочное масло, сахар и яйцо взбить до воздушной массы. В миску просеять муку, добавить щепотку соли и разрыхлитель. Постепенно добавляем муку и сметану в яично-масляную смесь, все перемешиваем. Яблоко очистить, удалить сердцевину и нарезать мелкими кубиками. В тесто всыпаем яблоки и изюм, хорошо перемешиваем. Противень застилаем пекарской бумагой и аккуратно выкладываем чайной ложкой с горкой тесто. Выпекаем в прогретой до 200 градусов духовке около 15 минут. Достаем, ждем пока остынет и — приятного аппетита!

Теперь можно посмотреть, не пропустили ли вы чего-то важного в экономических новостях недели.

Вокруг коронавируса

— В столице разрешили привиться от COVID-19 новым группам населения

— 60% опрошенных представителей МСП заявили о негативном влиянии пандемии COVID-19

— Максимальное пособие по безработице на этот год остается тем же — 12130 руб.

Спрашивали — отвечаем...

— Какие налоговые КБК изменились в 2021 году

Новости из ИФНС

— Для крупнейших налогоплательщиков утвердили новую форму постановки на учет

— С 11 января будут выдавать новые Листы записи по регистрации компаний или ИП

Внимание!

— С 1 января надо применять новую форму транспортной накладной

— С 2021 года вступают в силу на 7 лет новые санитарные правила к условиям труда

— С 2021 года вступают в силу новые правила налогообложения транспортных средств

— Не пропустите! С 2021 года изменены банковские реквизиты для уплаты налогов и взносов!

— Утвердили правила выплаты пособий напрямую из ФСС

— Поменяются требования к уставам акционерных обществ

— Утвержден прожиточный минимум на 2021 год

Узнайте, как...

— применить освобождение от уплаты НДС при переходе с ЕНВД на ОСНО

УУППССС...

— Один из победителей в юридической антипремии года «Малиновая Фемида» — Росреестр

— 95% туристов не воспользовались программой туристического кэшбека

— Под налоговый мониторинг попадут больше компаний. Закон подписан

— Риэлторские схемы по снижению налогов при продаже недвижимости работать не будут

— Поставщиков платежных приложений могут заставить интегрироваться с системой «Мир»

— Правила выплаты пособия на детей с 3 до 7 лет сделают менее выгодными для людей, чем планировалось раньше

Не может не радовать

— Принят закон об упрощенных кадровых правилах для НКО

— 1-процентные взносы ИП тоже уменьшают налог при УСН

— Число согласованных с генпрокуратурой проверок бизнеса в 2021 году снизилось до исторического минимума

— В Правительстве исключили рост цен на бензин в 2021 году выше инфляции

А что? А вдруг?

— Введут новые правила индексации для пенсионеров, чтобы в новом году пенсия не была меньше, чем в предыдущем

— Ставку по льготным кредитам для МСП предлагают еще больше снизить

О как!

— Налоговики шлют требования по среднеотраслевым зарплатам, не дожидаясь начала рабочих дней

— В столице хотят собирать больше данных о гражданах. На это потратят 185 миллионов

— В ФАС предлагают маркировать товары, произведенные в России под международными брендами

Понемногу о разном...

— Нотариальные услуги можно будет получить через Госуслуги

— На бумажных нотариальных документах с 29 декабря должен появиться QR-код

— В феврале нас ждет шестидневная рабочая неделя

Без комментариев

— С 2021 года реализация программ для ЭВМ освобождается от НДС только при условии включения их в реестр

— Минфин против отмены НДС на продукты. Цены на еду диктует рынок, отмена НДС все равно ничего не изменит

Не наступаем на чужие грабли!

— ИП, прекратившие деятельность несколько лет назад, получают «письма счастья» о задолженности. Новый способ наполнить бюджет?