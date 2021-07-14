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«Утренний бухгалтер». Утвердили штрафы за нарушения системы прослеживаемости товаров

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Система прослеживаемости стартовала, и Минфин уже подготовил законопроект с административными штрафами за нарушения при работе в системе.

Про упрощенные вычеты по НФДЛ слышали уже буквально все — и вот наконец утвердили формат документов для них.

А еще утверждены новые форматы книг покупок и продаж, а также журнала счетов-фактур — берите себе на заметку.

Суд сказал, что ФНС не имеет права начислять пени на неуплаченные из-за блокировки счета налоги.

Немного про аутсорс и не только: собрали топ советов директору о том, как обойтись без штатного бухгалтера.

О том, как можно снизить налоги в 2021 году законно, поговорим на бесплатном вебинаре 20 июля. А о том, что делать, если к вам пришли с налоговой проверкой, на «Клерке» есть крутой авторский курс.

Первая бизнес-школа клубного типа «БИЗНЕС ИНСАЙТ» приглашает вас принять участие в бесплатном вебинаре «Как выбрать и оценить нишу для выхода на маркетплейсы с помощью сервисов аналитики».

Вебинар 15 июля будет полезен тем, кто хочет выйти на маркетплейсы (Озон, Вайлдберриз) и не знает, какие товары там продавать. А еще тем, кто уже на маркетплейсах и хочет расширить ассортимент.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/46724 от 15.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Аннулирование ковидного кредита не учитывается при определении налога на прибыль

Минфин РФ: Письмо № Вопрос от 21.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости НДФЛ с суммы компенсации реального ущерба платить не надо

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/47346 от 16.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Зарплату, которую платили в нерабочие ковидные дни, можно учесть в расходах УСНЗ

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/9627@ от 09.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС: система прослеживаемости товаров заработала с 8 июля

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