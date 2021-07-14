«Утренний бухгалтер». Утвердили штрафы за нарушения системы прослеживаемости товаров

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Система прослеживаемости стартовала, и Минфин уже подготовил законопроект с административными штрафами за нарушения при работе в системе.
Про упрощенные вычеты по НФДЛ слышали уже буквально все — и вот наконец утвердили формат документов для них.
А еще утверждены новые форматы книг покупок и продаж, а также журнала счетов-фактур — берите себе на заметку.
Суд сказал, что ФНС не имеет права начислять пени на неуплаченные из-за блокировки счета налоги.
Немного про аутсорс и не только: собрали топ советов директору о том, как обойтись без штатного бухгалтера.
О том, как можно снизить налоги в 2021 году законно, поговорим на бесплатном вебинаре 20 июля. А о том, что делать, если к вам пришли с налоговой проверкой, на «Клерке» есть крутой авторский курс.
Первая бизнес-школа клубного типа «БИЗНЕС ИНСАЙТ» приглашает вас принять участие в бесплатном вебинаре «Как выбрать и оценить нишу для выхода на маркетплейсы с помощью сервисов аналитики».
Вебинар 15 июля будет полезен тем, кто хочет выйти на маркетплейсы (Озон, Вайлдберриз) и не знает, какие товары там продавать. А еще тем, кто уже на маркетплейсах и хочет расширить ассортимент.
Новости
- Клиенты «Раруса» сами дописывают функционал в 1С. И жалуются на жадность и нерасторопность поставщика
- Код маркированного товара пока можно не указывать в кассовом чеке, если товар продается дистанционно
- «Госуслуги» пугают минусами серой зарплаты
- Каждый второй выбирает СПС КонсультантПлюс. Даже несмотря на стоимость
- Малоценное имущество после модернизации может стать амортизируемым
- Из-за расширения старого земельного участка образуется новый. При его продаже придется платить НДФЛ
- А вы отдаете свою электронную подпись бухгалтеру или компании на аутсорсинге?
- 11% кандидатов получили отказ в приеме на работу из-за отсутствия прививки от ковида
- За 2021 год средняя зарплата составит более 56 тыс. рублей
- Отпуск некурящим предложили увеличить на 10 дней
- ФНС: система прослеживаемости товаров заработала с 8 июля
- Опубликованы новые форматы книг покупок и продаж, а также журнала счетов-фактур
- Вызывают в ОБЭП на опрос по поставщикам? Это не обязательно претензии налоговиков
- После штрафа за невыдачу чека у компании выросла выручка в 2 раза
- Стали известны суммы штрафов за нарушения в системе прослеживаемости товаров
- До 15 июля надо успеть уплатить НДФЛ с доходов за 2020 год
- Россиянин, оштрафованный налоговиками на 30 миллионов за валютный перевод, дошел до Конституционного суда и выиграл дело
- Большинство предпринимателей не верят в правосудие и безопасность ведения бизнеса. У прокуратуры противоположное мнение
- Внешнего совместителя переводим в основной штат. Как правильно оформить?
- Зарплату, которую платили в нерабочие ковидные дни, можно учесть в расходах УСН
- За первое полугодие 2021 года выдано рекордное количество ипотек
- Вправе ли ФНС начислить пени на неуплаченные из-за блокировки счета налоги? Суд отменил решение налоговиков
- Утвердили формат документов для упрощенного вычета по НДФЛ
- Более 60% сотрудников компаний открыто обсуждают рабочие вопросы с третьими лицами
- Спецпроект «Клерка» с обзором CRM. А какой пользуетесь вы?
- НДФЛ с суммы компенсации реального ущерба платить не надо
События
Вебинар «Командировки и представительские расходы. Подотчетные лица: требования в соответствии с действующими нормативными актами»
Дата проведения: 20 июля, вторник
Аренда и лизинг — Новшества 21гг. ФСБУ 25/2018: новые правила учета аренды и лизинга
Дата проведения: 20 июля, вторник
Налоговые преступления: схемы, субсидиарка, налоговая реконструкция
Дата проведения: 19 июля, понедельник
Бесплатный вебинар: Как выбрать и оценить нишу для выхода на маркетплейсы
Дата проведения: 15 июля, четверг
«Разрывы» по НДС: как легально не платить за других и при этом избежать ВНП
Дата проведения: 15 июля, четверг
Юридический аутсорсинг 2021: новый взгляд
Дата проведения: 15 июля, четверг
Выездные налоговые проверки физических лиц
Дата проведения: 15 июля, четверг
Онлайн-курс «Управление командой» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 15 июля, четверг
Готовимся к налоговой отчетности за I полугодие 2021 года: НДС, налог на прибыль и налог на имущество
Дата проведения: 14 июля, среда
Диалоги с малым бизнесом: ключевые изменения 2021 в работе бухгалтера и ИП
Дата проведения: 14 июля, среда
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/46724 от 15.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Аннулирование ковидного кредита не учитывается при определении налога на прибыль
Минфин РФ: Письмо № Вопрос от 21.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости НДФЛ с суммы компенсации реального ущерба платить не надо
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/47346 от 16.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Зарплату, которую платили в нерабочие ковидные дни, можно учесть в расходах УСНЗ
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/9627@ от 09.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС: система прослеживаемости товаров заработала с 8 июля
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