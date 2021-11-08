«Утренний бухгалтер». Сегодня — последний срок сдачи 6-НДФЛ. Не пропустите!

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Не пропустите срок сдачи 6-НДФЛ, если еще не сдали. И конечно, все сверьте, чтобы было без ошибок: важные моменты мы описали тут.

Еще про НДФЛ, только для физлиц: если хотите получить вычет по 3-НДФЛ за 2018 год, не забудьте подать заявление до конца года.

Вышли новые правила удержания алиментов на детей. Среди клерков по этому поводу разгорелась настоящая дискуссия.

При дарении подарков работникам организацией у самих работников возникает доход в натуральной форме. С этого дохода надо удержать НДФЛ. Но есть важные детали.

Кстати, о подарках. «Клерк» прямо сейчас раздает по 4 тысячи рублей: читайте, как их получить :)

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Имущественные вычеты: ошибки, которые мешают вернуть деньги вовремя

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— За что наказывает инспекция по труду: ошибки, которых вы могли бы избежать. Рекомендации эксперта-практика

Трудовое законодательство становится все сложнее соблюдать. Бухгалтер в одном лице, на которого возлагают еще и кадровый учет, зачастую не обладает нужными знаниями да и временем разбираться в нюансах. А руководителю нужно решать другие вопросы — находить клиентов, как-то платить зарплату. В результате кадры, особенно у малого бизнеса, находятся в плачевном состоянии. И это золотая жила для трудовой инспекции. Как не нарваться на штраф и соблюсти закон? Надо спросить эксперта.

— «Утренний бухгалтер». Бухгалтеры будут сдавать бухотчетность через сайт ФНС

То есть теперь не только через ТКС.

— Открыть счет по-новому: главные изменения с апреля 2022-го

С 1 апреля 2022 года заработают новые правила об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам. Главные изменения, которые коснутся и самих кредитных организаций, и их клиентов, — в том, что теперь банки в определенной степени смогут сами регулировать правила открытия счетов.

— Амортизация ОС по ФСБУ 6/2020: важные детали и нюансы для бухгалтера

Поскольку корректировки при переходе на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» напрямую зависят от того, насколько правильно пересчитана амортизация по ОС, разбираем подробно, начиная с новых понятий, установленных этим стандартом, а также элементы, формулы, правила начисления амортизации.

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Продавец имеет право принять к вычету НДС с полученных авансов, даже если отгрузка товаров произошла по истечении трех лет с даты получения аванса.

🔒 Будет новая форма РСВ. Что в ней поменяется?

Утвердили новую форму расчета по страховым взносам, она начнет действовать, начиная с отчетности за 1 квартал 2022 года. Расскажем, что же изменится в РСВ.

— Небесплатный электронный кошелек: налоговая ждет отчетов

В противном случае владельцев электронных кошельков ждет крупный штраф.

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— Учет возвратной тары в 1С:Бухгалтерия 8

Скоро в «1С:Бухгалтерия предприятия», ред. 3 изменится учет многооборотной возвратной тары. Рассказали, как надо будет действовать обеим сторонам — покупателю и поставщику.

— Порча ОС: как задокументировать и учесть

Имущество портится по разным причинам: недобросовестное поведение или халатность сотрудников, погодные условия. Порядок действий в любом случае примерно одинаков: ищем виновника, решаем что делать с пострадавшим основным средством, оформляем закрывающие документы.

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Нет, мы не пошутили: мы здесь правда собрали интересные юридические вопросы из вселенной поттерианы.

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В этой статье обсудим типичные ошибки работодателей в области персональных данных и вопрос согласий, в котором важно разбираться всем.

— Топ-3 поворотных дела арбитражных судов округов за октябрь 2021 года

Отобрали интересные споры, в которых кассация не согласилась с нижестоящими судами. Расскажем о позициях по банковской гарантии, взысканию неустойки и убытков.

— Как написать пояснение в ФНС

Пояснения в налоговую подают в случае, если от инспекции получено соответствующее требование. Составляется этот документ в произвольной форме, кроме ситуаций, когда запрашиваются пояснения к НДС-декларации. Содержание ответа на требование зависит от того, какие расхождения или ошибки найдены в декларации и по какому налогу.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-01-10/83519 от 15.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Подарки работникам облагаются НДФЛ и НДС. А если нет письменного договора, то еще и страховыми взносами

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/15080@ от 26.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя исключать из ЕГРЮЛ компанию с недвижимостью или автомобилем

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