«Утренний бухгалтер». Компании откажут в субсидии за нерабочие дни, если сотрудники за эти дни не получали зарплату

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Бизнесу начали отказывать в субсидиях за нерабочие дни. Все дело в том, что для одобрения выплат необходимы данные из раздела 3 РСВ. Если там ноль — субсидии не будет.
Все активнее обсуждаются варианты внедрения QR-кодов по всей стране: на этой волне бизнес просит дополнительную господдержку.
В Думу внесли законопроект, по которому люди смогут получать ИНН через Госуслуги.
Клерки обсуждают, как посчитать стоимость часа работы главбуха. Делитесь, если у вас есть идеи.
Близится срок уплаты налогов, а уведомление всё ещё не пришло? Разбираемся, почему это могло произойти.
Хотите узнать, как получать деньги сразу после поставки? А также получить возможность для:
- пополнения оборотных средств;
- устранения кассового разрыва;
- сотрудничества с крупными компаниями и торговыми сетями.
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Новости
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- 8-часовой рабочий день пропишут в ТК. Сейчас такой нормы там нет
- Компании Забайкалья должны заполнять налоговые платежки по-новому
- За пожертвование некоммерческой организации можно получить вычет по НДФЛ
- Скоро стартует выдача кредитов под 3 %. Бизнес подал заявок на 71 млрд рублей
- С сегодняшнего дня алименты надо удерживать по новым правилам
- Поздно уплатили НДФЛ? Есть способ избежать штрафа
- Каждый пятый против уничтожения бумажных банковских договоров. А вы?
- Вместо QR-кодов можно будет предъявить свежий ПЦР до 1 февраля. После — только если медотвод
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- В Краснодарском крае вводят обязательную вакцинацию
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- Если работники не получали зарплату — субсидию не дадут
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События
Правовые аспекты корпоративной переписки
Дата проведения: 18 ноября, четверг
Три разных показателя себестоимости – какому верить?
Дата проведения: 18 ноября, четверг
ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: как применять и в чем не ошибаться
Дата проведения: 17 ноября, среда
Как снизить себестоимость продукции?
Дата проведения: 17 ноября, среда
Налоговая проверка: суды и изменения 2021 -2022 гг. Инструкция успешного прохождения! (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 17 ноября, среда
Концепция развития электронного документооборота - инициатива государства на пути к цифровизации бизнеса
Дата проведения: 17 ноября, среда
Срочное про ЭЦП в 2022: что нужно знать бухгалтеру и директору
Дата проведения: 16 ноября, вторник
Иностранная компания: ставить ли на учет в РФ?
Дата проведения: 16 ноября, вторник
Как отвечать на запросы из ИФНС и ОБЭП: бухгалтер на передовой
Дата проведения: 15 ноября, понедельник
Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле
Дата проведения: 15 ноября, понедельник
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/15387@ от 01.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики скажут, когда переведут субсидию в размере МРОТ
Правительство РФ: Постановление № 1908 от 02.11.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/67490 от 20.08.2021
Подробнее о документе мы писали в новости За пожертвование некоммерческой организации можно получить вычет по НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/82274 от 12.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин высказался против введения семейного НДФЛ
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