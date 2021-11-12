«Утренний бухгалтер». Компании откажут в субсидии за нерабочие дни, если сотрудники за эти дни не получали зарплату

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Бизнесу начали отказывать в субсидиях за нерабочие дни. Все дело в том, что для одобрения выплат необходимы данные из раздела 3 РСВ. Если там ноль — субсидии не будет.

Все активнее обсуждаются варианты внедрения QR-кодов по всей стране: на этой волне бизнес просит дополнительную господдержку.

В Думу внесли законопроект, по которому люди смогут получать ИНН через Госуслуги.

Клерки обсуждают, как посчитать стоимость часа работы главбуха. Делитесь, если у вас есть идеи.

Близится срок уплаты налогов, а уведомление всё ещё не пришло? Разбираемся, почему это могло произойти.

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Новости

События

Правовые аспекты корпоративной переписки

Дата проведения: 18 ноября, четверг

Три разных показателя себестоимости – какому верить?

Дата проведения: 18 ноября, четверг

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: как применять и в чем не ошибаться

Дата проведения: 17 ноября, среда

Как снизить себестоимость продукции?

Дата проведения: 17 ноября, среда

Налоговая проверка: суды и изменения 2021 -2022 гг. Инструкция успешного прохождения! (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 17 ноября, среда

Концепция развития электронного документооборота - инициатива государства на пути к цифровизации бизнеса

Дата проведения: 17 ноября, среда

Срочное про ЭЦП в 2022: что нужно знать бухгалтеру и директору

Дата проведения: 16 ноября, вторник

Иностранная компания: ставить ли на учет в РФ?

Дата проведения: 16 ноября, вторник

Как отвечать на запросы из ИФНС и ОБЭП: бухгалтер на передовой

Дата проведения: 15 ноября, понедельник

Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле

Дата проведения: 15 ноября, понедельник

Статьи

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Приближается срок уплаты налогов за 2020 год. Исполнить свои налоговые обязательства необходимо до 1 декабря. Чтобы не пропустить этот срок, необходимо знать о своих обязательствах заранее.

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Уголовные дела возбуждают по факту уклонения от уплаты налогов по статье 199 УК РФ. Мера ответственности зависит от того, что было в основе преступления: умысел или неосторожность.

— Снизить неустойку за просрочку оплаты коммунальных услуг без доказательств нельзя

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Казалось бы, участок учета материалов не самый сложный, однако и здесь аудиторы находят кучу ошибок и недочетов. В этой статье расскажем о самых распространенных.

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Если обратиться к закону, то обязательных требований к содержанию договора купли-продажи квартиры он содержит совсем не много.

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🔒 Больничные листы будут выдавать по новым правилам

С 2022 года будет массовый переход на электронные больничные листы.

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Есть шанс, что с таким приказом компанию не оштрафуют за невакцинированных сотрудников. Но это не значит, что можно забить.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/15387@ от 01.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики скажут, когда переведут субсидию в размере МРОТ

Правительство РФ: Постановление № 1908 от 02.11.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/67490 от 20.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости За пожертвование некоммерческой организации можно получить вычет по НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/82274 от 12.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин высказался против введения семейного НДФЛ

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