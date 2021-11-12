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«Утренний бухгалтер». Компании откажут в субсидии за нерабочие дни, если сотрудники за эти дни не получали зарплату

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Бизнесу начали отказывать в субсидиях за нерабочие дни. Все дело в том, что для одобрения выплат необходимы данные из раздела 3 РСВ. Если там ноль — субсидии не будет.

Все активнее обсуждаются варианты внедрения QR-кодов по всей стране: на этой волне бизнес просит дополнительную господдержку.

В Думу внесли законопроект, по которому люди смогут получать ИНН через Госуслуги.

Клерки обсуждают, как посчитать стоимость часа работы главбуха. Делитесь, если у вас есть идеи.

Близится срок уплаты налогов, а уведомление всё ещё не пришло? Разбираемся, почему это могло произойти.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/15387@ от 01.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики скажут, когда переведут субсидию в размере МРОТ

Правительство РФ: Постановление № 1908 от 02.11.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/67490 от 20.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости За пожертвование некоммерческой организации можно получить вычет по НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/82274 от 12.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин высказался против введения семейного НДФЛ

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