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«Утренний бухгалтер». Налоговики не знают НК и прямо об этом говорят

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Не то чтобы кто-то сильно удивлен, но налоговики не знают Налоговый кодекс. Им проще все на сайте ФНС найти, там понятнее. Вот очередной вопиющий случай из практики.

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И топ-новость! Центр обучения «Клерка» попал в рейтинг крупнейших компаний онлайн-образования! Принимаем ваши поздравления :)

Все бухгалтеры соберутся здесь!

17-18 ноября состоится крупнейшее онлайн-мероприятие — «Бухгалтерские новшества — 2021‑2022» для бухгалтеров и руководителей предприятий.

За два дня вместе с экспертами отрасли мы разберем актуальные профессиональные вопросы и обсудим изменения, которые ожидаются в следующем году.

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Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/83974 от 18.10.2021

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