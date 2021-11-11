«Утренний бухгалтер». Налоговики не знают НК и прямо об этом говорят

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Не то чтобы кто-то сильно удивлен, но налоговики не знают Налоговый кодекс. Им проще все на сайте ФНС найти, там понятнее. Вот очередной вопиющий случай из практики.
Бухгалтеры обсуждают, к чему может привести желание оспорить письма Минфина. Спойлер: иногда последствия очень негативные.
Конфискованные деньги коррупционеров будут зачислять в бюджет Пенсионного фонда России. Совет Федерации одобрил законопроект.
Оплатили обучение за счет кредита? Получить вычет по НДФЛ все равно можно, говорит Минфин.
И топ-новость! Центр обучения «Клерка» попал в рейтинг крупнейших компаний онлайн-образования! Принимаем ваши поздравления :)
Все бухгалтеры соберутся здесь!
17-18 ноября состоится крупнейшее онлайн-мероприятие — «Бухгалтерские новшества — 2021‑2022» для бухгалтеров и руководителей предприятий.
За два дня вместе с экспертами отрасли мы разберем актуальные профессиональные вопросы и обсудим изменения, которые ожидаются в следующем году.
Новости
- Куда пойти учиться бухгалтеру? И в какой сфере?
- Налоговики применяют статью 54.1 НК не только к организациям, но и к физлицам
- Пособие беременным за раннюю постановку на учет теперь платит ПФР, а не ФСС
- За одну лодку надо платить два налога
- С днем бухгалтера, друзья!
- Штраф 15 тыс. за то, что больная ковидом женщина покормила во дворе своего частного дома собаку
- Срок сдачи статотчета П-1 перенесли на 16 ноября
- НДС начисляется на всю цену строительных работ, из чего бы она не состояла
- Общепиту хотят разрешить работать и по ночам. Но при условии привитых сотрудников и QR-кодов
- Будут ли наказывать за отказ от обязательной вакцинации в Санкт-Петербурге?
- Суд заставил налоговиков вернуть документы, которые они изъяли просто так
- Пенсию по потере кормильца будут назначать автоматически
- До 30 ноября компании должны зарегистрировать сим-карты
- По иностранцу с патентом уменьшить НДФЛ можно только на авансовые платежи за текущий год
- Есть ли смысл оспаривать письмо Минфина?
- Налоговики сами признают, что не знают НК
- Работники против больничных, так как из-за них теряют в зарплате. А вы их берете?
- Если госзаказчик требует вступить в реестр по обелению бизнеса — жалуйтесь в ФАС
- Все, у кого нет медотвода — должны вакцинироваться, считает Голикова
- Конфискованную взятку будут перечислять в бюджет ПФР
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- Работодатель не удерживает НДФЛ с выплаты по решению суда. Но сотрудник все равно этот НДФЛ заплатит
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- Кто искал заказчиков через QUGO, отзовитесь
События
ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: как применять и в чем не ошибаться
Дата проведения: 17 ноября, среда
Как снизить себестоимость продукции?
Дата проведения: 17 ноября, среда
Налоговая проверка: суды и изменения 2021 -2022 гг. Инструкция успешного прохождения! (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 17 ноября, среда
Концепция развития электронного документооборота - инициатива государства на пути к цифровизации бизнеса
Дата проведения: 17 ноября, среда
Срочное про ЭЦП в 2022: что нужно знать бухгалтеру и директору
Дата проведения: 16 ноября, вторник
Иностранная компания: ставить ли на учет в РФ?
Дата проведения: 16 ноября, вторник
Как отвечать на запросы из ИФНС и ОБЭП: бухгалтер на передовой
Дата проведения: 15 ноября, понедельник
Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле
Дата проведения: 15 ноября, понедельник
Набор на дистанционную подготовку для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 13 ноября, суббота
Карьерная квалификация СAP: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право
Дата проведения: 13 ноября, суббота
Статьи
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-02/82446 от 12.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Надо ли платить земельный налог, если на участке есть водоем?
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/82313 от 12.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Работодатель не удерживает НДФЛ с выплаты по решению суда. Но сотрудник все равно этот НДФЛ заплатит
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/85679 от 22.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости 💸 Оплатили обучение за счет кредита? Получить вычет по НДФЛ все равно можно
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/12408 от 20.02.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Есть ли смысл оспаривать письмо Минфина?
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/83974 от 18.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости По иностранцу с патентом уменьшить НДФЛ можно только на авансовые платежи за текущий год
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