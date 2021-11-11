«Утренний бухгалтер». Налоговики не знают НК и прямо об этом говорят

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Не то чтобы кто-то сильно удивлен, но налоговики не знают Налоговый кодекс. Им проще все на сайте ФНС найти, там понятнее. Вот очередной вопиющий случай из практики.

Бухгалтеры обсуждают, к чему может привести желание оспорить письма Минфина. Спойлер: иногда последствия очень негативные.

Конфискованные деньги коррупционеров будут зачислять в бюджет Пенсионного фонда России. Совет Федерации одобрил законопроект.

Оплатили обучение за счет кредита? Получить вычет по НДФЛ все равно можно, говорит Минфин.

И топ-новость! Центр обучения «Клерка» попал в рейтинг крупнейших компаний онлайн-образования! Принимаем ваши поздравления :)

Все бухгалтеры соберутся здесь! 17-18 ноября состоится крупнейшее онлайн-мероприятие — «Бухгалтерские новшества — 2021‑2022» для бухгалтеров и руководителей предприятий. За два дня вместе с экспертами отрасли мы разберем актуальные профессиональные вопросы и обсудим изменения, которые ожидаются в следующем году. Зарегистрироваться

Новости

События

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: как применять и в чем не ошибаться

Дата проведения: 17 ноября, среда

Как снизить себестоимость продукции?

Дата проведения: 17 ноября, среда

Налоговая проверка: суды и изменения 2021 -2022 гг. Инструкция успешного прохождения! (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 17 ноября, среда

Концепция развития электронного документооборота - инициатива государства на пути к цифровизации бизнеса

Дата проведения: 17 ноября, среда

Срочное про ЭЦП в 2022: что нужно знать бухгалтеру и директору

Дата проведения: 16 ноября, вторник

Иностранная компания: ставить ли на учет в РФ?

Дата проведения: 16 ноября, вторник

Как отвечать на запросы из ИФНС и ОБЭП: бухгалтер на передовой

Дата проведения: 15 ноября, понедельник

Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле

Дата проведения: 15 ноября, понедельник

Набор на дистанционную подготовку для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 13 ноября, суббота

Карьерная квалификация СAP: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право

Дата проведения: 13 ноября, суббота

Статьи

🔒 Декларация по налогу на прибыль: что изменилось

Опубликован приказ с новой формой декларации по налогу на прибыль организаций. Разберемся, как с ней работать бухгалтеру.

— «Утренний бухгалтер». Банки будут избавляться от бумажных договоров

Неужели клиентам придется самим хранить бумажные экземпляры? А вдруг сбой...

🔒 Новые коды для отчетности по НДФЛ: на что надо обратить внимание

Вступил в силу риказ ФНС с новыми кодами видов доходов и вычетов по НДФЛ. Годовую отчетность надо сдавать уже с учетом новых кодов.

— Акт инвентаризации незавершенного производства: детали и особенности

Бланк акта инвентаризации незавершенного производства разрабатывается организацией самостоятельно с учетом специфики производства. Акт в обязательном порядке должен составляться на предприятиях, производящих продукцию (работу), перед годовой отчетностью для сличения с бухгалтерскими данными и корректировки учета. Но в некоторых случаях инвентаризировать НЗП нужно чаще.

— Что нужно знать про квоты на иностранных работников на 2022 год

В определённых сферах деятельности работодателям необходимо учитывать предельно разрешённое количество сотрудников-иностранцев от общей численности работников организации. Допустимая доля (квота) на иностранных работников на 2022 год установлена постановлением Правительства РФ от 07.10.2021 № 1706.

— Между банками и МФО: к чему приведет создание в России нового вида финансовых организаций?

Микрофинансовые компании хотели бы расширить свой функционал и помимо займов эмитировать кредитные карты, развивать собственные платежные системы, получить прямой доступ к базам данных государственных органов — словом, иметь возможности банков, за исключением приема вкладов от населения.

— Консервация основных средств в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Бухгалтерская программа автоматически начисляет амортизацию основных средств (ОС) на основании установленной группы, СПИ и выбранного способа. В этой публикации мы рассмотрим, как оформить в 1С и документально отразить перевод объекта на консервацию.

— Пять типов сотрудников, которые снижают эффективность команды

Существуют типы сотрудников, которые в силу своих личных особенностей способны внести разлад даже в самый дружный и работоспособный коллектив. Они демотивируют коллег и разрушают привычные стандарты организации, от их действий снижаются результаты команды. Собрали пять типов токсичных сотрудников, а также способы их «нейтрализации».

— Работа с маркировкой в 1С:Рознице: что важно знать бухгалтеру

Рассказываем, как корректно отразить операции с маркированными товарами на примере программы «1С:Розница». И тем самым избежать новых штрафов.

— «Ночной бухгалтер». Бухгалтеры жалуются на проблемы с 1С на Windows 11

Если обновить «винду», как это настойчиво предлагает сделать Майкрософт, не факт, что ваша 1С будет нормально работать.

— Есть ли перспектива у споров по налогообложению стройкамня в КС РФ?

На уровне арбитражных судов позиция по налогообложения стройкамня сформирована. Но есть ощущение недостаточной определенности налоговых норм, определяющих понятие ДПИ...

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-02/82446 от 12.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Надо ли платить земельный налог, если на участке есть водоем?

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/82313 от 12.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Работодатель не удерживает НДФЛ с выплаты по решению суда. Но сотрудник все равно этот НДФЛ заплатит

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/85679 от 22.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости 💸 Оплатили обучение за счет кредита? Получить вычет по НДФЛ все равно можно

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/12408 от 20.02.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Есть ли смысл оспаривать письмо Минфина?

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/83974 от 18.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости По иностранцу с патентом уменьшить НДФЛ можно только на авансовые платежи за текущий год

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