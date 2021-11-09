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«Утренний бухгалтер». Новая форма заявления о регистрации ККТ. Почему «сломались» сертификаты о вакцинации

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Чтобы зарегистрировать ККТ, заявление нужно будет заполнять по новой форме. Такой порядок будет действовать с 1 марта 2022 года.

На Госуслугах произошел массовый сбой и сертификаты о вакцинации против ковида у людей «обнулились». Еще вчера в течение дня обещали все починить: проверяйте, уже должно работать.

Для всех, кто мучается с прослеживаемостью товаров. Ловите в помощь сервис, который поможет проверить, есть ли при покупке прослеживаемого товара РНПТ и правильный ли он.

Не забудьте оплатить имущественные налоги. Осталось меньше месяца — срок истекает 1 декабря.

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Перебрали уже несколько вариантов CRM и ни одна не подходит вашему бизнесу? Обзор от «Клерка» поможет исправить положение. Мы рассказываем о самых топовых CRM, встречайте: Простой бизнес!

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Спойлер: у них есть готовые отраслевые решения и приятные цены!

В общем, переходите по ссылке, читайте и размышляйте: вдруг это именно та CRM, которая нужна именно вам?

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Документы

Пенсионный фонд РФ: Письмо № В-67748-19/78503-21 от 02.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ПФР официально объявил о переносе сроков сдачи СЗВ-ТД из-за нерабочих дней

Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № ТЗ/5079/10-34661-ОБ/18-1297 от 28.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Объяснение по проступку от сотрудника надо получать только на бумаге. Устно — нельзя

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/43643 от 14.06.2019

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/14817@ от 19.10.2021

Роструд: Письмо № 2261-6-1 от 28.12.2006

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