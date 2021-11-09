«Утренний бухгалтер». Новая форма заявления о регистрации ККТ. Почему «сломались» сертификаты о вакцинации

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Чтобы зарегистрировать ККТ, заявление нужно будет заполнять по новой форме. Такой порядок будет действовать с 1 марта 2022 года.
На Госуслугах произошел массовый сбой и сертификаты о вакцинации против ковида у людей «обнулились». Еще вчера в течение дня обещали все починить: проверяйте, уже должно работать.
Для всех, кто мучается с прослеживаемостью товаров. Ловите в помощь сервис, который поможет проверить, есть ли при покупке прослеживаемого товара РНПТ и правильный ли он.
Не забудьте оплатить имущественные налоги. Осталось меньше месяца — срок истекает 1 декабря.
«Клерк» продолжает дарить подарки: читайте скорее, что нужно, чтобы их получить :)
Перебрали уже несколько вариантов CRM и ни одна не подходит вашему бизнесу? Обзор от «Клерка» поможет исправить положение. Мы рассказываем о самых топовых CRM, встречайте: Простой бизнес!
Это облачный сервис с простым управлением, подойдёт для организации удалённой работы офиса.
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В общем, переходите по ссылке, читайте и размышляйте: вдруг это именно та CRM, которая нужна именно вам?
Новости
- Где взять 80% привитых, если из 10 сотрудников трое не хотят прививаться?
- Список регионов, где продлили нерабочие дни после 7 ноября
- Даже если счет-фактура на прослеживаемые товары – бумажный, НДС по нему можно принять к вычету
- Сертификаты о вакцинации внезапно перестали действовать
- Процесс удержания алиментов с больничных не отлажен. На сообщения бухгалтеров – никакой реакции от ФСС
- Списание сломанного монитора не отражается в отчете по прослеживаемым товарам
- Сроки прививочных сертификатов обнулились из-за сбоя на Госуслугах
- На оплату имущественных налогов осталось меньше месяца
- Подотчетник должен покупать прослеживаемые товары только по доверенности
- Куртки и спортивные костюмы хотят маркировать
- Бизнес стал реже применять теневые схемы?
- Не забудьте сдать РСВ за 9 месяцев
- Бизнес требует налоговую амнистию
- Не забудьте сегодня уплатить налоги за транспорт и землю
- Монитор компьютера подлежит прослеживаемости, а моноблок – не подлежит
- Из-за пандемии четверть бизнесменов сохранят занятость за свой счет. А треть — уволят часть сотрудников
- Кадровик внес запись в бумажную трудовую после записи о переходе на электронный формат. Как быть?
- В проекте нового КоАП слишком высокие штрафы, считает бизнес-омбудсмен
- Заявление о регистрации ККТ надо будет заполнять по новой форме
- Купили прослеживаемый товар? Обязательно проверьте, есть ли там РНПТ и правильный ли он
- Объяснение по проступку от сотрудника надо получать только на бумаге. Устно — нельзя
- Дадут ли ковидную субсидию для пострадавшего бизнеса, если не платились авансовые платежи по УСН?
- ПФР официально объявил о переносе сроков сдачи СЗВ-ТД из-за нерабочих дней
- При получении прослеживаемых товаров от физлиц в уведомлении об остатках надо ставить признак «1»
- На оплату от ИП выбивать чек не надо. Даже если это личные расходы предпринимателя
- У налоговиков осталось 53 дня, чтобы назначить выездную за 2018 год. Ждите вызовы
- Расскажите «Клерку» про КАМИН
События
Из-за пандемии дистанционно ! Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании
Дата проведения: 12 ноября, пятница
Имущественные вычеты: ошибки, которые мешают вернуть деньги вовремя
Дата проведения: 11 ноября, четверг
Строительство: изменения 2021-2022 г. по ДДУ. Новое в учете и отражении строительных затрат в отчетности застройщика
Дата проведения: 11 ноября, четверг
Строительство: все изменения 2020-2021 гг. по ДДУ и счетам эскроу. Налоги и отчетность застройщиков и подрядчиков
Дата проведения: 11 ноября, четверг
Набор на дистанционную подготовку для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 11 ноября, четверг
Лицензия получена! Нужны сайт, договоры, люди
Дата проведения: 10 ноября, среда
Новое в учете основных средств и транспорта в 2021-2022 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 10 ноября, среда
Актуальные тенденции привлечения инвестирования в бизнес
Дата проведения: 10 ноября, среда
Набор ! Очно или дистанционно "Специалист по управленческому и финансовому учету"
Дата проведения: 10 ноября, среда
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Документы
Пенсионный фонд РФ: Письмо № В-67748-19/78503-21 от 02.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ПФР официально объявил о переносе сроков сдачи СЗВ-ТД из-за нерабочих дней
Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № ТЗ/5079/10-34661-ОБ/18-1297 от 28.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Объяснение по проступку от сотрудника надо получать только на бумаге. Устно — нельзя
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/43643 от 14.06.2019
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/14817@ от 19.10.2021
Роструд: Письмо № 2261-6-1 от 28.12.2006
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