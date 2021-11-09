«Утренний бухгалтер». Новая форма заявления о регистрации ККТ. Почему «сломались» сертификаты о вакцинации

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Чтобы зарегистрировать ККТ, заявление нужно будет заполнять по новой форме. Такой порядок будет действовать с 1 марта 2022 года.

На Госуслугах произошел массовый сбой и сертификаты о вакцинации против ковида у людей «обнулились». Еще вчера в течение дня обещали все починить: проверяйте, уже должно работать.

Для всех, кто мучается с прослеживаемостью товаров. Ловите в помощь сервис, который поможет проверить, есть ли при покупке прослеживаемого товара РНПТ и правильный ли он.

Не забудьте оплатить имущественные налоги. Осталось меньше месяца — срок истекает 1 декабря.

«Клерк» продолжает дарить подарки: читайте скорее, что нужно, чтобы их получить :)

Перебрали уже несколько вариантов CRM и ни одна не подходит вашему бизнесу? Обзор от «Клерка» поможет исправить положение. Мы рассказываем о самых топовых CRM, встречайте: Простой бизнес! Это облачный сервис с простым управлением, подойдёт для организации удалённой работы офиса. Спойлер: у них есть готовые отраслевые решения и приятные цены! В общем, переходите по ссылке, читайте и размышляйте: вдруг это именно та CRM, которая нужна именно вам?

Новости

События

Из-за пандемии дистанционно ! Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании

Дата проведения: 12 ноября, пятница

Имущественные вычеты: ошибки, которые мешают вернуть деньги вовремя

Дата проведения: 11 ноября, четверг

Строительство: изменения 2021-2022 г. по ДДУ. Новое в учете и отражении строительных затрат в отчетности застройщика

Дата проведения: 11 ноября, четверг

Строительство: все изменения 2020-2021 гг. по ДДУ и счетам эскроу. Налоги и отчетность застройщиков и подрядчиков

Дата проведения: 11 ноября, четверг

Набор на дистанционную подготовку для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 11 ноября, четверг

Лицензия получена! Нужны сайт, договоры, люди

Дата проведения: 10 ноября, среда

Новое в учете основных средств и транспорта в 2021-2022 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 10 ноября, среда

Актуальные тенденции привлечения инвестирования в бизнес

Дата проведения: 10 ноября, среда

Набор ! Очно или дистанционно "Специалист по управленческому и финансовому учету"

Дата проведения: 10 ноября, среда

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Сегодня — последний срок сдачи 6-НДФЛ. Не пропустите!

Срок переносили из-за нерабочих дней.

— Персональные данные: топ сложных вопросов для работодателей

В этой статье обсудим типичные ошибки работодателей в области персональных данных и вопрос согласий, в котором важно разбираться всем.

— Купить лицензию 1С просто, быстро и без выноса мозга — это реально!

Наверняка большинство читателей этого ресурса сталкивался в большей или меньшей степени с продуктами фирмы 1С.

— Валютный контроль при переводе денег за границу: важные детали

Рассмотрим более подробно специфику валютного контроля, а также сопоставим российские нормы права, регулирующие соответствующие правоотношения, с теми, что действуют в других странах.

🔒 Новый перечень доходов для удержания алиментов: что добавили и что убрали

Список доходов, из которых надо удерживать алименты на детей, стал шире. Туда добавили некоторые виды доходов, кое-что исключили, а некоторые пункты переформулировали.

— Утверждение графика отпусков: что важно учесть

Составление графика отпусков — ежегодная рутинная обязанность каждого работодателя перед началом нового календарного года. По закону, утвердить график нужно не позднее чем за две недели до первого января. А можно это сделать заранее? И есть ли сложности преждевременного оформления графика отпусков?

🔒 Новая форма декларации 3-НДФЛ: что изменилось

За 2021 год декларацию 3-НДФЛ надо будет сдавать по новой форме.

— Работа с 1С:Бухгалтерией: лайфхаки для бухгалтера

Собрали несколько решений актуальных бухгалтерских вопросов в статье.

— Субсидиарная ответственность при банкротстве юрлиц: как избежать ошибок

Кого могут привлечь к субсидиарной ответственности за долги предприятия и как избежать лишних обязательств с учетом сложившейся судебной практики, расскажем в статье.

— «Ночной бухгалтер». Получили подарок от начальства? Поздравляем, платите налоги

До Нового года осталось не так много времени и многие компании уже начинают задумываться о закупке подарков. Подвох здесь в том, что придется заплатить НДФЛ, НДС, а в некоторых случаях — даже страховые взносы.

Блоги компаний

Документы

Пенсионный фонд РФ: Письмо № В-67748-19/78503-21 от 02.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ПФР официально объявил о переносе сроков сдачи СЗВ-ТД из-за нерабочих дней

Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № ТЗ/5079/10-34661-ОБ/18-1297 от 28.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Объяснение по проступку от сотрудника надо получать только на бумаге. Устно — нельзя

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/43643 от 14.06.2019

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/14817@ от 19.10.2021

Роструд: Письмо № 2261-6-1 от 28.12.2006

Обсуждаемые темы форума

— Маркетплейс ОЗОН (OZON) - вопросы, нюансы работы

— УСН расходы на строительство ОС

— Возникновение трудовых отношений с Генеральным директором без подписания трудового договора

— Документ перевод основных средств в малоценное оборудование

— ВЭД Ип на УСН 6% прошу помощи

— Прослеживаемость купленного товара

— Кадры работа совместителя

— Патент и НДС

— Открытие ООО где учредитель физик и юрик. Какой пакет документов подается и как подать по эцп

— Электрогазосварщик на полуавтомате

— Акт сверки для суда

— Договор ГПХ с ИП

— ТСН и целевые средства

— Сверка с ИФНС

— Агенты или просто услуги? как заключить договор и вести учет?

— Новая созданная ИП Какие льготы

— Замена лет,для начисления больничного по БиР

— Расчет задолженности по алиментам

— Открытие ИП УСН или Патент

— Изменения в ФИАС и сведения в ЕГРЮЛ