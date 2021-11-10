«Утренний бухгалтер». Банки будут избавляться от бумажных договоров

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Власти хотят разрешить банкам уничтожать бумажные договоры без согласия клиента. Крупные банки будут это делать в одностороннем порядке. Похоже, самим клиентам все же придется хранить бумаги. Ибо что делать, если будет сбой в системе?
Не зарегистрированы на Госуслугах и не можете получить сертификат о прививке? С16 ноября бумажный сертификат о вакцинации будут выдавать в МФЦ.
Если вы уже подавали отчет об удаленщиках, то не нужно это делать снова, если никого не увольняли и не принимали на работу.
Надо исключить из НК положение о минимальном штрафе в размере 1 000 руб. за несдачу РСВ, считают авторы предложения, поступившего в Минфин. Сам Минфин против таких изменений.
Бухгалтеры обсуждают, что делать, если в компании поменяли гендира, учредителя и ее наименование. Можете поделиться своим мнением.
Автоматизировать бизнес с CRM-системой? А если вам не нужны все ее функции? Зачем переплачивать?
С ПланФикс переплачивать не надо! Это гибкая система-трансформер, где есть отдельно контроль продаж, управление проектами, автоматизация работы с клиентами, планировщик задач и многое другое.
ПланФикс поможет оптимизировать загрузку сотрудников и перейти к работе без героических усилий. Автоматическая постановка и контроль рутинных задач освободит время для важных проектов.
Можете смело выбирать как все функции вместе, так и только те, что нужны именно вашему бизнесу.
Заходите к этим ребятам: они вам все расскажут и покажут.
Новости
- Лучше не обновляйтесь до Windows 11, иначе будут проблемы с 1С 8.3
- Из-за единого налогового платежа введут новый отчет
- Налоговики требуют налог на имущество с фирмы на УСН
- Медосмотр работников включается в расходы, только если его изначально оплачивает работодатель
- Пожаловаться на налоговиков можно по ЭДО
- Для 28 пострадавших отраслей появились новые льготные кредиты
- Торговля ценными бумагами не переводится на НПД
- Столичный общепит в нерабочую неделю потерял две трети выручки
- Биткоин впервые вырос больше $68 тыс.
- Можно ли привлечь к сверхурочной работе совместителя?
- За звонки в нерабочее время работодателей будут штрафовать. Не у нас, конечно. В Португалии...
- Каждый пятый не возьмет на работу из-за постов в соцсетях
- Потерянную трудовую надо восстановить в бумажном виде. И только потом переводить в электронный формат
- Если просить субсидию во время смены кода по ОКВЭД — откажут. Он уже должен быть в ЕГРЮЛ
- Для налога на прибыль можно учесть расходы по передаче имущества некоторым НКО
- Властям предложили перечислять по 100 тыс. рублей на счет каждого новорожденного за счет НДПИ
- Бумажные банковские договоры будут уничтожать без согласия клиента
- Сертификат о вакцинации будут выдавать в МФЦ
- QR-коды могут ввести для пассажиров самолетов и поездов
- Минимальный штраф за несдачу РСВ хотят отменить. Минфин против
- Если при досрочном закрытии вклада банк уменьшит проценты, то налоговики пересчитают НДФЛ
- Поменять наличку в банке можно будет без паспорта. Но только не более 40 тыс. рублей
- Отчет об удаленщиках не нужно подавать снова, если никого не увольняли и не принимали на работу
- Что делать бухгалтеру, если в компании поменяли гендира, учредителя и ее наименование?
- Расскажите, как вам «Черная бухгалтерия», если работаете с ней
- В Санкт-Петербурге вводят обязательную вакцинацию
События
Как отвечать на запросы из ИФНС и ОБЭП: бухгалтер на передовой
Дата проведения: 15 ноября, понедельник
Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле
Дата проведения: 15 ноября, понедельник
Из-за пандемии дистанционно !Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании
Дата проведения: 12 ноября, пятница
Имущественные вычеты: ошибки, которые мешают вернуть деньги вовремя
Дата проведения: 11 ноября, четверг
Строительство: изменения 2021-2022 г. по ДДУ. Новое в учете и отражении строительных затрат в отчетности застройщика
Дата проведения: 11 ноября, четверг
Набор на дистанционную подготовку для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 11 ноября, четверг
NEW ! Карьера для финансистов: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 11 ноября, четверг
Лицензия получена! Нужны сайт, договоры, люди
Дата проведения: 10 ноября, среда
Новое в учете основных средств и транспорта в 2021-2022 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 10 ноября, среда
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Новая форма заявления о регистрации ККТ. Почему «сломались» сертификаты о вакцинации
На Госуслугах произошел очередной сбой, но говорят, уже все восстановили.
— Бухгалтерский учет представительских расходов в 2021 году
Учет представительских расходов в 2021 году вызывает у бухгалтеров немало вопросов. Рассмотрим основы бухгалтерского учета представительских затрат, а также порядок отражения в учете возникающих разниц между бухгалтерским и налоговым учетом в нашей статье.
— Розыск финансовым управляющим активов должника за рубежом: право или обязанность
Поговорим о механизме мероприятий, которые должен проводить финансовый управляющий для выявления имущества должника, сокрытого за пределами страны.
— Что такое принцип свободы договора
Свобода договора в гражданском праве — это основополагающий принцип, который заключается в возможности сторон самостоятельно и без принуждений принимать на себя права и обязанности и вступать в договорные правоотношения. Имеются исключения, когда вступление в правоотношения для субъекта обязательно.
— Как и почему номинал может ответить за долги компании
Если к субсидиарной ответственности привлекут номинального директора, то ему придется выплачивать долги компании. Но для этого нужно обращаться в суд, который и будет решать, привлекать к ней человека или нет.
— Когда можно исключить участника из ООО?
Иногда случается, что партнеры по бизнесу в силу каких-либо причин начинают вставлять палки в колеса вам и деятельности вашего совместного общества. Что же делать в ситуации, когда в организации возникли внутренние разногласия, или кто-то из партнеров просто решил игнорировать необходимость участия в общих делах?
— Как инвесторам законно оптимизировать налоги: шесть способов
Помимо налоговых льгот и вычетов для инвесторов, есть несколько нюансов налогового законодательства, которые могут уменьшить налогооблагаемую базу.
🔒 Появилась новая форма 6-НДФЛ. Рассказываем, что изменилось
ФНС утвердила новую форму 6-НДФЛ. Её надо будет сдавать, начиная с отчетности за 1 квартал 2022 года.
— «Ночной бухгалтер». Плати налоги единым платежом и получи новую отчетность в подарок
К единому налоговому платежу для бизнеса будет прилагаться бонус. То есть новый отчет. Сюприз!
Блоги компаний
- Что бухгалтеру магазина нужно знать о маркировке молочки: чек лист и инструкции. Для закрепления — бесплатный вебинар (Платформа ОФД)
- Обзор налоговых споров за 3 квартал 2021 (Юзвак Максим)
- Как написать правильный устав: шесть пунктов, чтобы уберечь бизнес от проблем (taxCOACH)
- Тинькофф Бизнес запустил «Быстрые выплаты» по торговому эквайрингу (Тинькофф)
- Сотрудника уволили за прогул. Как быть с отчётами СЗВ-М и СЗВ-ТД (КАМИН)
- Смена директора и участника ООО (RosCo)
- Почему в России в 2022 году может повториться ипотечный кризис США, который взорвал мировую экономику в 2008-м. И причем тут «Клерк» вообще (Блог «Клерка»)
- Проблемы исчисления НДС при реорганизации (RosCo)
- Сравнение факторинга и цессии (СберФакторинг)
- Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: учредитель-адвокат, монитор и прослеживаемость, отстранение непривитых работников, слет с патента (Платформа «Клерк 365»)
- Электронный больничный лист (RosCo)
- Новая Дума предлагает вернуть индексацию пенсий и другие события в пенсионной сфере (Юзвак Максим)
- Работодателей штрафуют за плохую дезинфекцию и отсутствие прививок у персонала (Школа бизнеса Турова)
- Обязательная маркировка воды в 2021-2022 годах (Калуга Астрал)
- Евгений Мигалко: как я уволил закупщика и увеличил прибыль на 80% (Min-Max. Блог про 1С)
- Как продать свой бизнес: доли в ООО и имущество ИП (Ак Барс Банк)
- От амбарных книг до экосистем: как изменилась работа бухгалтера за 30 лет («Контур»)
- Как подросткам легально подрабатывать: обзор возможностей (Рокет Ворк)
- Что случилось с ипотекой в России (MSFO.ru)
- Какую работу выбирают россияне? (MSFO.ru)
Документы
Правительство РФ: Постановление № 458 от 08.04.2020
ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/387@ от 10.09.2015
Минфин РФ: Письмо № 03-02-11/82094 от 11.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Минимальный штраф за несдачу РСВ хотят отменить. Минфин против
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/84626 от 20.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Для налога на прибыль можно учесть расходы по передаче имущества некоторым НКО
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/15455@ от 02.11.2021
Обсуждаемые темы форума
— Сведения из ФМС в ФНС о договорах с иностранцами
— Комплектация или выпуск продукции
— Бухгалтерский и налоговый учет аккумуляторной батареи свыше 200000 рублей
— Розничная торговля товарами собственного производства
— Доказательство реальности поставки в суде
— Выплата действительной стоимости доли вышедшему участнику
— НДФЛ: как вернуть переплату организации?
— Маркетплейс ОЗОН (OZON) — вопросы, нюансы работы
— Отчетность при переименовывании Юридического лица и смене директора
— Патент при розничной торговле
— Прекращение деятельности ИП и патент
— Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур (для неналогоплательщиков НДС)
— Сверхнормативная выдача СИЗов
Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на «Клерк.Премиум» до 12 ноября.
Подробности и условия самой обсуждаемой акции «Клерка» здесь.