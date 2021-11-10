«Утренний бухгалтер». Банки будут избавляться от бумажных договоров

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Власти хотят разрешить банкам уничтожать бумажные договоры без согласия клиента. Крупные банки будут это делать в одностороннем порядке. Похоже, самим клиентам все же придется хранить бумаги. Ибо что делать, если будет сбой в системе?

Не зарегистрированы на Госуслугах и не можете получить сертификат о прививке? С16 ноября бумажный сертификат о вакцинации будут выдавать в МФЦ.

Если вы уже подавали отчет об удаленщиках, то не нужно это делать снова, если никого не увольняли и не принимали на работу.

Надо исключить из НК положение о минимальном штрафе в размере 1 000 руб. за несдачу РСВ, считают авторы предложения, поступившего в Минфин. Сам Минфин против таких изменений.

Бухгалтеры обсуждают, что делать, если в компании поменяли гендира, учредителя и ее наименование. Можете поделиться своим мнением.

Автоматизировать бизнес с CRM-системой? А если вам не нужны все ее функции? Зачем переплачивать? С ПланФикс переплачивать не надо! Это гибкая система-трансформер, где есть отдельно контроль продаж, управление проектами, автоматизация работы с клиентами, планировщик задач и многое другое. ПланФикс поможет оптимизировать загрузку сотрудников и перейти к работе без героических усилий. Автоматическая постановка и контроль рутинных задач освободит время для важных проектов. Можете смело выбирать как все функции вместе, так и только те, что нужны именно вашему бизнесу. Заходите к этим ребятам: они вам все расскажут и покажут.

Новости

События

Как отвечать на запросы из ИФНС и ОБЭП: бухгалтер на передовой

Дата проведения: 15 ноября, понедельник

Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле

Дата проведения: 15 ноября, понедельник

Из-за пандемии дистанционно !Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании

Дата проведения: 12 ноября, пятница

Имущественные вычеты: ошибки, которые мешают вернуть деньги вовремя

Дата проведения: 11 ноября, четверг

Строительство: изменения 2021-2022 г. по ДДУ. Новое в учете и отражении строительных затрат в отчетности застройщика

Дата проведения: 11 ноября, четверг

Набор на дистанционную подготовку для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 11 ноября, четверг

NEW ! Карьера для финансистов: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 11 ноября, четверг

Лицензия получена! Нужны сайт, договоры, люди

Дата проведения: 10 ноября, среда

Новое в учете основных средств и транспорта в 2021-2022 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 10 ноября, среда

Статьи

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На Госуслугах произошел очередной сбой, но говорят, уже все восстановили.

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Поговорим о механизме мероприятий, которые должен проводить финансовый управляющий для выявления имущества должника, сокрытого за пределами страны.

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— Как и почему номинал может ответить за долги компании

Если к субсидиарной ответственности привлекут номинального директора, то ему придется выплачивать долги компании. Но для этого нужно обращаться в суд, который и будет решать, привлекать к ней человека или нет.

— Когда можно исключить участника из ООО?

Иногда случается, что партнеры по бизнесу в силу каких-либо причин начинают вставлять палки в колеса вам и деятельности вашего совместного общества. Что же делать в ситуации, когда в организации возникли внутренние разногласия, или кто-то из партнеров просто решил игнорировать необходимость участия в общих делах?

— Как инвесторам законно оптимизировать налоги: шесть способов

Помимо налоговых льгот и вычетов для инвесторов, есть несколько нюансов налогового законодательства, которые могут уменьшить налогооблагаемую базу.

🔒 Появилась новая форма 6-НДФЛ. Рассказываем, что изменилось

ФНС утвердила новую форму 6-НДФЛ. Её надо будет сдавать, начиная с отчетности за 1 квартал 2022 года.

— «Ночной бухгалтер». Плати налоги единым платежом и получи новую отчетность в подарок

К единому налоговому платежу для бизнеса будет прилагаться бонус. То есть новый отчет. Сюприз!

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Документы

Правительство РФ: Постановление № 458 от 08.04.2020

ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/387@ от 10.09.2015

Минфин РФ: Письмо № 03-02-11/82094 от 11.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Минимальный штраф за несдачу РСВ хотят отменить. Минфин против

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/84626 от 20.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Для налога на прибыль можно учесть расходы по передаче имущества некоторым НКО

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/15455@ от 02.11.2021

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