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«Утренний бухгалтер». Банки будут избавляться от бумажных договоров

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Власти хотят разрешить банкам уничтожать бумажные договоры без согласия клиента. Крупные банки будут это делать в одностороннем порядке. Похоже, самим клиентам все же придется хранить бумаги. Ибо что делать, если будет сбой в системе?

Не зарегистрированы на Госуслугах и не можете получить сертификат о прививке? С16 ноября бумажный сертификат о вакцинации будут выдавать в МФЦ.

Если вы уже подавали отчет об удаленщиках, то не нужно это делать снова, если никого не увольняли и не принимали на работу.

Надо исключить из НК положение о минимальном штрафе в размере 1 000 руб. за несдачу РСВ, считают авторы предложения, поступившего в Минфин. Сам Минфин против таких изменений.

Бухгалтеры обсуждают, что делать, если в компании поменяли гендира, учредителя и ее наименование. Можете поделиться своим мнением.

Автоматизировать бизнес с CRM-системой? А если вам не нужны все ее функции? Зачем переплачивать?

С ПланФикс переплачивать не надо! Это гибкая система-трансформер, где есть отдельно контроль продаж, управление проектами, автоматизация работы с клиентами, планировщик задач и многое другое.

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Документы

Правительство РФ: Постановление № 458 от 08.04.2020

ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/387@ от 10.09.2015

Минфин РФ: Письмо № 03-02-11/82094 от 11.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Минимальный штраф за несдачу РСВ хотят отменить. Минфин против

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/84626 от 20.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Для налога на прибыль можно учесть расходы по передаче имущества некоторым НКО

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/15455@ от 02.11.2021

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