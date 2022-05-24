«Утренний бухгалтер». Будут новые бланки для оплаты больничных

ФСС утвердил бланки для оплаты больничных, применять их будем с 31 мая.
Экспортеры будут продавать 50% валютной выручки. Минфин снизил порог с 80%.
Власти считают, что наказывать за параллельный импорт не надо. Даже проект в Госдуму внесли.
Через личный кабинет можно будет сформировать уведомление на авансы по налогам для ЕНС.
Занимательная статистика. Бизнес стали штрафовать чаще, но на меньшие суммы.
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