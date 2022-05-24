«Утренний бухгалтер». Будут новые бланки для оплаты больничных

ФСС утвердил бланки для оплаты больничных, применять их будем с 31 мая.

Экспортеры будут продавать 50% валютной выручки. Минфин снизил порог с 80%.

Власти считают, что наказывать за параллельный импорт не надо. Даже проект в Госдуму внесли.

Через личный кабинет можно будет сформировать уведомление на авансы по налогам для ЕНС.

Занимательная статистика. Бизнес стали штрафовать чаще, но на меньшие суммы.

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Дата проведения: 27 мая, пятница

Производство под заказ в решениях 1С. Автоматизируем учет и увеличиваем прибыль

Дата проведения: 26 мая, четверг

Трудовое законодательство и управление персоналом в 2022 году: тренды, кейсы, судебная практика

Дата проведения: 26 мая, четверг

Как избежать нарушений валютного законодательства, при сделках с партнерами из ЕАЭС: особенности 2022

Дата проведения: 26 мая, четверг

Специальные режимы налогообложения. Закрытый онлайн семинар

Дата проведения: 25 мая, среда

CIMA — Презентация (P1, Р2)

Дата проведения: 25 мая, среда

Новые разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью по ФСБУ

Дата проведения: 25 мая, среда

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»: как применять в 2022 году

Дата проведения: 25 мая, среда

Тюнинг и рестайлинг 1С:Документооборот КОРП. Встречайте, версия 3.0!

Дата проведения: 25 мая, среда

Management buy out. Как «уйти» с рынка, но оставить контроль за собой

Дата проведения: 25 мая, среда

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— Как зарегистрировать товарный знак без ошибок

Чтобы успешно пройти процедуру регистрации и зарегистрировать обозначение как товарный знак, рекомендуем использовать наш чек-лист: распространенные ошибки и как их избежать.

— Можно ли платить зарплату сотрудникам наличными?

Трудовой кодекс обязывает работодателей платить зарплату минимум каждые полмесяца, причем в строго установленные даты. А вот как именно это делать, закон не уточняет. Однако в нынешней непростой ситуации компании могут вспомнить о популярном ранее варианте — выплата зарплаты наличными. Кто может это организовать и как это сделать?

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Объясняем, какие есть нормы в законе и как их не нарушить.

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Объясняем, что надо знать главному бухгалтеру, финансовому, коммерческому директору, заместителю директора, юристу. А

— Автоматизация с 1С: какие подводные камни есть в проектах?

Компании, которые решают автоматизировать свои внутренние процессы или передать ведение бухгалтерии, расчет заработной платы и кадровое администрированию на аутсорсинг, зачастую не представляют, сколько времени реально может занять такая оптимизация. Любой заказчик хочет получить желаемый результат в кратчайшие сроки, однако нереалистичные ожидания или недостаточное внимание к техническим аспектам проекта на этапе запуска может привести к дополнительным финансовым и временным затратам.

— Цитата дня. Про тех, кто эмоционально уехал

Эксперты высказываются о миграции кадров из России. Говорят, что не так, мол, все плохо.

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В 2022-2024 годах действует особый порядок учета курсовых разниц в налоговом учете.

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Проверка контрагента перед заключением договора — защитная мера бизнеса от недобросовестных компаний и финансовых рисков. В статье разберем основные признаки недобросовестных компаний, расскажем про возможные риски и поделимся способами проверки контрагентов.

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