«Утренний бухгалтер». Штрафов по прослеживаемости пока не будет

Власти решили отложить штрафы за нарушения по прослеживаемости до 2024 года.

Странные скачки доллара бьют рекорды. Аналитики рассказали, что все это значит.

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Производство под заказ в решениях 1С. Автоматизируем учет и увеличиваем прибыль

Дата проведения: 26 мая, четверг

Трудовое законодательство и управление персоналом в 2022 году: тренды, кейсы, судебная практика

Дата проведения: 26 мая, четверг

Как избежать нарушений валютного законодательства, при сделках с партнерами из ЕАЭС: особенности 2022

Дата проведения: 26 мая, четверг

Специальные режимы налогообложения. Закрытый онлайн семинар

Дата проведения: 25 мая, среда

CIMA — Презентация (P1, Р2)

Дата проведения: 25 мая, среда

Новые разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью по ФСБУ

Дата проведения: 25 мая, среда

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»: как применять в 2022 году

Дата проведения: 25 мая, среда

Тюнинг и рестайлинг 1С:Документооборот КОРП. Встречайте, версия 3.0!

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Management buy out. Как «уйти» с рынка, но оставить контроль за собой

Дата проведения: 25 мая, среда

Статьи

Сняли ограничения на продажу всех валют, кроме долларов и евро.

— Четыре бюджетных инструмента для бухгалтера: как работать с изменениями, если у вас только 5 000 рублей

Работать по привычным схемам бухгалтерии в этом году не получится. Очевидно, что и в ближайшее время тоже. В законодательстве много изменений. Власти пересматривают порядок взаимодействия с бизнесом: объединяют ПФР и ФСС, вводят ЕНП, реформируют Налоговый кодекс. Чтобы все учесть, нужен проверенный источник знаний. В статье посмотрим, какие есть варианты для бухгалтера, чтобы успевать за изменениями.

— Нюансы заполнения счета-фактуры при реализации через обособленное подразделение в 1С

Разберем, что такое обособленное подразделение с точки зрения ГК, НК, какие налоги уплачивает ОП, можно ли принять НДС к вычету по документам обособленных подразделений и т.д. А еще обязательно покажем, как оформляются реализации товаров (работ, услуг) в адрес обособленного подразделения и наоборот в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0.

— Как корректировать стоимость права пользования активом арендатором в случае увеличения арендных платежей

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Бизнес сейчас испытывает трудности — это факт. С конца 2019 года никакой речи о стабильности не идет. Важно помочь себе преодолеть трудности. Оптимизация налогов и использование льгот в этом деле играют не последнюю роль. В статье мы расскажем о новых законах, направленных на снижение налоговой нагрузки для владельцев ИС, рабочих схемах оптимизации.

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🔒 Что такое аудиторское заключение и что в нем должно быть

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Документы

Подробнее о документе мы писали в новости Бизнес-центр облагайте по кадастру, даже если у земли под ним назначение иное

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/29974 от 08.04.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Услуги иностранной фирмы по подбору сотрудников-таджиков не облагаются НДС

Минфин РФ: Письмо № 03-07-05/30809 от 11.04.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Банки брали с людей НДС при продаже золотых слитков, хотя не должны были

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-14/4244@ от 27.04.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Стать ИП через представителя не получится

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