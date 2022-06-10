«Утренний бухгалтер». Обязательную продажу валютной выручки для экспортеров отменили

​​​​​​​Условие о продаже экспортерам 50% валютной выручки отменено, но обязательная доля в новом указе не прописана.

Бухгалтеры для запросов в ИФНС о транспортном налоге должны использовать новый бланк.

Вычет по НДФЛ теперь можно получить за 15 дней. Раньше на это требовалось три месяца.

Налоговики смогут менять решения по проверкам в пользу бизнеса.ФНС разрешила.

Продать квартиру можно только в присутсвии владельца, даже в случае сделки через нотариуса.

Президент снизил взносы на УСН в два раза. Но это не все!

Компании и ИП на УСН будут платить страховые взносы по пониженным тарифам. Взносы снизят в два раза — с 30 до 15%. Такая льгота вводится для упрощенцев по поручению Президента. Это не все изменения 2-го полугодия. Узнайте, как работать по новым правилам, на онлайн-конференции «Изменения в бухучете и отчетности во II полугодии 2022 года».

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Дата проведения: 15 июня, среда

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Дата проведения: 15 июня, среда

БЕСПЛАТНАЯ онлайн конференция "Изменения в бухучете и отчетности во II пг 2022 года"

Дата проведения: 15 июня, среда

Электронный кадровый документооборот

Дата проведения: 14 июня, вторник

Как за 3 дня найти и вывести в штат бухгалтера в аутсорсинг без помощи hr

Дата проведения: 13 июня, понедельник

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БВ-4-7/5869 от 17.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС разрешила налоговикам менять свои решения по налоговым проверкам, если изменение в пользу бизнеса

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/49821 от 17.07.2018

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/6888@ от 06.06.2022

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