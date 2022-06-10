«Утренний бухгалтер». Обязательную продажу валютной выручки для экспортеров отменили

Условие о продаже экспортерам 50% валютной выручки отменено, но обязательная доля в новом указе не прописана.
Бухгалтеры для запросов в ИФНС о транспортном налоге должны использовать новый бланк.
Вычет по НДФЛ теперь можно получить за 15 дней. Раньше на это требовалось три месяца.
Налоговики смогут менять решения по проверкам в пользу бизнеса.ФНС разрешила.
Продать квартиру можно только в присутсвии владельца, даже в случае сделки через нотариуса.
Президент снизил взносы на УСН в два раза. Но это не все!
Компании и ИП на УСН будут платить страховые взносы по пониженным тарифам. Взносы снизят в два раза — с 30 до 15%. Такая льгота вводится для упрощенцев по поручению Президента. Это не все изменения 2-го полугодия. Узнайте, как работать по новым правилам, на онлайн-конференции «Изменения в бухучете и отчетности во II полугодии 2022 года».
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Деловой ужин «Ликбез по бизнесу в общепите» - офлайн-встреча
Дата проведения: 15 июня, среда
Учет в строительстве: в чем ошибаются бухгалтеры
Дата проведения: 15 июня, среда
Ошибки в бухучете: за что вас могут оштрафовать
Дата проведения: 15 июня, среда
БЕСПЛАТНАЯ онлайн конференция "Изменения в бухучете и отчетности во II пг 2022 года"
Дата проведения: 15 июня, среда
Электронный кадровый документооборот
Дата проведения: 14 июня, вторник
Как за 3 дня найти и вывести в штат бухгалтера в аутсорсинг без помощи hr
Дата проведения: 13 июня, понедельник
Антикризисные способы налоговой оптимизации: правила и риски
Дата проведения: 10 июня, пятница
Открытый урок "Банковский светофор с 1 июля"
Дата проведения: 10 июня, пятница
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БВ-4-7/5869 от 17.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС разрешила налоговикам менять свои решения по налоговым проверкам, если изменение в пользу бизнеса
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/49821 от 17.07.2018
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/6888@ от 06.06.2022
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