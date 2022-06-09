«Утренний бухгалтер». Налоговики напомнили, что иностранцам нельзя платить зарплату наличкой

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Дата проведения: 14 июня, вторник

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Дата проведения: 13 июня, понедельник

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Дата проведения: 10 июня, пятница

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И в то же время предлагают сначала это обсудить.

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Среди информации, которую мы представляем в налоговую инспекцию в составе деклараций по налогам в закодированном виде, информация о налоговом (отчетном) периоде. Это период, за который составлена декларация. То есть сведения, представленные в декларации, касаются конкретного периода по конкретному налогу. Ошибка в таком коде приведет к тому, что налоговая будет требовать от вас представить декларацию, которую вы уже сдали.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № КЧ-19-9/122@ от 24.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Иностранцам нельзя платить зарплату наличными. И это не противоречит ТК

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/47052 от 20.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Доход от раздела имущества при разводе облагается НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/45796 от 18.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Инвестор сохранит вычет по НДФЛ, если второй ИИС банк открыл по ошибке

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/43574 от 12.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если нежилое помещение стало жилым, покупатель имущественный вычет все равно не получит

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