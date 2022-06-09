Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Налоговики напомнили, что иностранцам нельзя платить зарплату наличкой

Вышло новое письмо, где сказано, что это не противоречит ТК.

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Платить иностранцам наличкой зарплату нельзя. И это законно. Об этом напомнила ФНС в новом письме.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № КЧ-19-9/122@ от 24.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Иностранцам нельзя платить зарплату наличными. И это не противоречит ТК

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/47052 от 20.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Доход от раздела имущества при разводе облагается НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/45796 от 18.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Инвестор сохранит вычет по НДФЛ, если второй ИИС банк открыл по ошибке

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/43574 от 12.05.2022

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