«Утренний бухгалтер». Налоговики напомнили, что иностранцам нельзя платить зарплату наличкой

Платить иностранцам наличкой зарплату нельзя. И это законно. Об этом напомнила ФНС в новом письме.
Microsoft сократит 400 сотрудников в России.
Вторые выходные июня будут на день длиннее. 13 июня выходной.
ДОМ.РФ ограничил переводы в валюте.
Самозанятые, как и юрлица и ИП, смогут иметь свой товарный знак. Госдума приняла закон.
Новый курс повышения квалификации по 5 самым важным ФСБУ!
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Документы
ФНС РФ: Письмо № КЧ-19-9/122@ от 24.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Иностранцам нельзя платить зарплату наличными. И это не противоречит ТК
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/47052 от 20.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Доход от раздела имущества при разводе облагается НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/45796 от 18.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Инвестор сохранит вычет по НДФЛ, если второй ИИС банк открыл по ошибке
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/43574 от 12.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Если нежилое помещение стало жилым, покупатель имущественный вычет все равно не получит
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