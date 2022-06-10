Оплата страховых взносов по старому МРОТу, новый ФСБУ, приложение для контроля бизнеса – все предложения ФНС и Минфина

Ведомство опубликовало доклад, согласно которому безработных становится меньше. И даже с учетом скрытой безработицы, людей, оставшихся без работы, мало. Мы не будем спорить с Росстатом, а просто порадуемся за рынок труда и слегка выдохнем по поводу собственного будущего.
И приготовим корзинки с грибами, чтобы было приятнее общаться с друзьями в праздничные дни. Нам понадобятся: тарталетки — 15 шт. (их можно купить в любом продовольственном магазине), шампиньоны — 400 гр., репчатый лук — 2 шт., твердый сыр — 100 гр., сметана — 3 ст. л., петрушка — 1 пучок, растительное масло — для жарки.
Грибы и лук мелко нарезаем, обжариваем в растительном масле до золотистого цвета. Добавляем сметану и нашинкованную зелень, выдерживаем на огне еще пару минут. В конце высыпаем к грибам тертый сыр и хорошо все перемешиваем. Наполняем корзиночки начинкой, помещаем на противень и отправляем в духовку при 200°C на 10 минут.
Сервируем тарталетки на блюде, украшаем лепестками зелени и подаем обязательно теплыми. Вместо грибов можно использовать множество других начинок. Чаще всего тарталетки наполняют сливочным или творожным сыром, различными паштетами и густыми соусами. А дополняют их куриным мясом, слабосоленой рыбой, вареными яйцами, хрустящими овощами, крабовыми палочками или оливками.
А теперь к новостям недели, чтобы был предмет для обсуждения за тарталетками.
Важно!
- Для страховых взносов малый бизнес должен применять старый МРОТ.
- Декларацию по НДС нельзя сдать бесплатно через сайт ФНС.
- Больше компаний получат отсрочку по уплате взносов. Перечень дополнили.
- Появилась еще одна альтернатива SWIFT для международных расчетов.
- Бухгалтеры будут по-новому проводить в учете инвентаризацию. Готов новый ФСБУ.
- Еще семь госуслуг стали доступны онлайн.
- У бухгалтеров появился новый способ проверки контрагентов.
Обращаем внимание!
- Путин сможет ограничивать операции с капиталом на рынке.
- Иностранцам нельзя платить зарплату наличными. И это не противоречит ТК.
- Готов формат электронных кадровых документов.
- Компенсацию бизнесу по СБП продлят до конца 2022 года.
- Вынужденные сделки по продаже бизнеса из-за санкций освободят от НДФЛ.
- Бизнес будут контролировать через приложение.
- Налоговики все равно блокируют счета, несмотря на мораторий, считает эксперт.
- Интернет-рекламодателей обязали отчитываться в Роскомнадзор.
Для информации
- Зачислять валютную выручку на счета за рубежом опять можно. Но есть условие.
- ЦБ увеличил порог переводов в валюте за рубеж до $150 тыс. в месяц.
- Госдума легализовала параллельный импорт.
- Минимальная зарплата в Москве с 1 июня выросла до 23 508 рублей.
- Вашу кредиторку коллекторы продадут онлайн. Уже в июне.
- Бухгалтерам не придется пересдавать в ФСС сведения о сотрудниках на новых бланках.
- Если за физлицо платит юрлицо, чек ККТ выбивать не надо.
- ФСС возместит пособие на погребение, когда получит заявление и справку.
Лайфхаки — берем на вооружение
- За 15 дней работы положена компенсация отпуска.
- Если нежилое помещение стало жилым, покупатель имущественный вычет все равно не получит.
- Налоговики грозятся объявить в розыск директора, если он не явится в ИФНС для дачи пояснений.
- Стало известно, кто делает запись в трудовую книжку при временном переводе без увольнения.
- Бухгалтеры остались без электронных подписей и обсуждают, как теперь сдавать отчетность.
- Если в чеке ККТ неправильно указана ставка НДС, надо выбить чек коррекции.
- Наследник при продаже квартиры вправе учесть вычет в 1 млн руб. или расходы наследодателя.
- Если поставщик не уплатил НДС, не спешите уточняться. Часть вычета можно сохранить.
- Пересортицу признают недостачей и доначислят НДС, если не обосновать причины.
- Если применять ФСБУ по аренде неправильно, доначислят налоги.
- Безработный работает по совместительству. А что, так можно было?
- Из-за отгула за работу в выходной нельзя уменьшать зарплату.
В планах
- Самозанятые смогут оформить свой товарный знак.
- Для бизнеса разрабатывают промышленную ипотеку с госучастием.
- С бесплатных вакцин от ковида не надо будет платить налог на прибыль.
А тем временем...
- HP уходит из России. Компании остаются без техподдержки, а пользователи без ноутбуков.
- От SWIFT отключат еще три российских банка.
- IBM объявила о прекращении работы в России. Доступ к контенту закрыт.
- Бухгалтерам и аудиторам из Европы больше нельзя будет работать с россиянами.
НДС 0%
- С 1 октября 2022 года экспорт иностранным физлицам будет облагаться НДС 0%.
- Готов перечень объектов для НДС 0%. В нем гостиницы, аквапарки и яхт-клубы.
- Стал известен список документов для НДС 0% в турбизнесе.
- На услуги сауны и прачечной в гостинице ставка НДС 0% не действует.
УПС...
- Выдача ипотеки рухнула почти на 80% по итогам мая. Льготы не спасают.
- Власти пообещали IT-компаниям «жесткий переход» на штрафы за утечку персданных.
- Если российские производители не снизят цены, то банковские карты будут заказывать в Китае.
- Налоговую уголовку опять собираются смягчить. Но только если уплатите недоимку.
Мораторий на банкротство
- Плательщик дивидендов сначала должен уплатить 900 руб. Федресурсу.
- Нормы моратория на банкротство хотят изменить, чтобы было понятно, взыскивать долги или нет.
О как!
- Райффайзен Банк в июне начнет брать комиссию за хранение валюты.
- В Сочи хотят создать новый русский офшор с налоговыми льготами.
- Расходы на искусственный интеллект разрешат искусственно завысить.