Оплата страховых взносов по старому МРОТу, новый ФСБУ, приложение для контроля бизнеса – все предложения ФНС и Минфина

Ведомство опубликовало доклад, согласно которому безработных становится меньше. И даже с учетом скрытой безработицы, людей, оставшихся без работы, мало. Мы не будем спорить с Росстатом, а просто порадуемся за рынок труда и слегка выдохнем по поводу собственного будущего.

И приготовим корзинки с грибами, чтобы было приятнее общаться с друзьями в праздничные дни. Нам понадобятся: тарталетки — 15 шт. (их можно купить в любом продовольственном магазине), шампиньоны — 400 гр., репчатый лук — 2 шт., твердый сыр — 100 гр., сметана — 3 ст. л., петрушка — 1 пучок, растительное масло — для жарки.

Грибы и лук мелко нарезаем, обжариваем в растительном масле до золотистого цвета. Добавляем сметану и нашинкованную зелень, выдерживаем на огне еще пару минут. В конце высыпаем к грибам тертый сыр и хорошо все перемешиваем. Наполняем корзиночки начинкой, помещаем на противень и отправляем в духовку при 200°C на 10 минут.

Сервируем тарталетки на блюде, украшаем лепестками зелени и подаем обязательно теплыми. Вместо грибов можно использовать множество других начинок. Чаще всего тарталетки наполняют сливочным или творожным сыром, различными паштетами и густыми соусами. А дополняют их куриным мясом, слабосоленой рыбой, вареными яйцами, хрустящими овощами, крабовыми палочками или оливками.