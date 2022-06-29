«Утренний бухгалтер». ЕНС не будет действовать для самозанятых

Самозанятые не будут платить свой налог на единый налоговый счет. НПД вывели из-под действия ЕНС.
Декларацию по налогу на прибыль надо сдать до 25 числа, а платить налог — до 28-го.
Учет НДФЛ придется вести по-новому. С 2023 года поменяется состав реквизитов регистра налогового учета по НДФЛ.
На уплату авансовых платежей по УСН будет больше времени. Представлена таблица с новыми сроками.
С 1 июля вступает в силу закон о «дачной амнистии».
Новости в кадровом учете и отчетности 2022: как работать без штрафов
Новые правила еще не успевают заработать, как по ним уже начинаются проверки.
Кроме того, грядут масштабные изменения: объединятся ПФР и ФСС. Чтобы не получить необоснованных штрафов, проверьте, все ли изменения в законодательстве вы знаете и учли в работе.
На вебинаре 29 июня в 11:00 мск обсудим:
1) новости в отчетности по инвалидам;
2) изменения после объединения ПФР и ФСС: что надо сделать уже сейчас;
3) какие новшества есть в охране труда.
Новости
- Декларацию по налогу на прибыль надо будет сдавать до 25 числа, а платить налог — до 28-го
- Совместитель вправе работать на 5 работах хоть 24 часа в сутки
- Для тех, кто ликвидируется, отсрочки по уплате взносов нет
- Таможенники предлагают операторам добровольно показать документы. При отсутствии нарушений проверок не будет долго
- Учет НДФЛ придется вести в новом регистре
- Инвестдайджест. На торгах в Москве умеренный рост. Рубль останется на текущих уровнях
- Закон о «дачной амнистии» вступит в силу с 1 июля
- Минфин призвал не путать проценты по займам с процентами по вкладам. Первые облагаются НДФЛ
- На уплату авансовых платежей по УСН будет больше времени: таблица с новыми сроками
- Прослеживаемость товаров в ЕАЭС опробуют на холодильниках
- С 2023 года надо будет сдавать в ИФНС новые отчеты об авансовых платежах
- У оборудования Cisco и IBM в РФ заканчиваются лицензии. Параллельный импорт не поможет
- Опрос показал, что бухгалтеры работают сверхурочно реже, чем в среднем по России
- Самозанятые не будут платить свой налог на единый налоговый счет
- Должники смогут легко разблокировать счета. ФНС запустила новый сервис
- Владельцы ТЦ смогут досрочно выселять иностранных арендаторов
- Отчитываться за 2022 год по сделкам и основным фондам придется по новым формам
- Налоговики доначисляют бизнесу НДС без доказательств. Авось, кто-то, да заплатит
События
Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов
Дата проведения: 4 июля, понедельник
Дата проведения: 4 июля, понедельник
Бухгалтерская и налоговая отчетность за полугодие 2022 г. Все изменения в Налоговом кодексе и новые ФСБУ (4-5 июля 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 4 июля, понедельник
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ВСЕ ОБ УЧЕТЕ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ
Дата проведения: 4 июля, понедельник
Ответственность за нарушение договора для бухгалтера
Дата проведения: 1 июля, пятница
Субсидиарная ответственность главбуха при банкротстве организации
Дата проведения: 1 июля, пятница
Заработная плата в текущих непростых условиях. Масштабные Изменения в сфере налогообложения. Революция в НДФЛ
Дата проведения: 1 июля, пятница
НДС, налог на прибыль и налог на имущество. Последние изменения законодательства и разъяснения налоговых органов
Дата проведения: 1 июля, пятница
1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями — 2022
Дата проведения: 1 июля, пятница
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/7683@ от 22.06.2022
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-3230 от 17.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Совместитель вправе работать на 5 работах хоть 24 часа в сутки
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