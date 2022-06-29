Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». ЕНС не будет действовать для самозанятых

Режим НПД под новый механизм не попадает.

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Самозанятые не будут платить свой налог на единый налоговый счет. НПД вывели из-под действия ЕНС.

​​​​​​​Декларацию по налогу на прибыль надо сдать до 25 числа, а платить налог — до 28-го.

Учет НДФЛ придется вести по-новому. С 2023 года поменяется состав реквизитов регистра налогового учета по НДФЛ.

На уплату авансовых платежей по УСН будет больше времени. Представлена таблица с новыми сроками.

С 1 июля вступает в силу закон о «дачной амнистии».

Новости в кадровом учете и отчетности 2022: как работать без штрафов

Новые правила еще не успевают заработать, как по ним уже начинаются проверки.

Кроме того, грядут масштабные изменения: объединятся ПФР и ФСС. Чтобы не получить необоснованных штрафов, проверьте, все ли изменения в законодательстве вы знаете и учли в работе.

На вебинаре 29 июня в 11:00 мск обсудим:

1) новости в отчетности по инвалидам;

2) изменения после объединения ПФР и ФСС: что надо сделать уже сейчас;

​​​​​​​3) какие новшества есть в охране труда.

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Новости

События

Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов

Дата проведения: 4 июля, понедельник

Что нужно знать про АУСН

Дата проведения: 4 июля, понедельник

Бухгалтерская и налоговая отчетность за полугодие 2022 г. Все изменения в Налоговом кодексе и новые ФСБУ (4-5 июля 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 4 июля, понедельник

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ВСЕ ОБ УЧЕТЕ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ

Дата проведения: 4 июля, понедельник

Ответственность за нарушение договора для бухгалтера

Дата проведения: 1 июля, пятница

Субсидиарная ответственность главбуха при банкротстве организации

Дата проведения: 1 июля, пятница

Заработная плата в текущих непростых условиях. Масштабные Изменения в сфере налогообложения. Революция в НДФЛ

Дата проведения: 1 июля, пятница

НДС, налог на прибыль и налог на имущество. Последние изменения законодательства и разъяснения налоговых органов

Дата проведения: 1 июля, пятница

1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями — 2022

Дата проведения: 1 июля, пятница

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Будет единый срок уплаты налогов с 2023 года

Это одно из новшеств после введения единого налогового счета.

— Как бухгалтеру заполнить оборотно-сальдовую ведомость и зачем она нужна

Оборотно-сальдовая ведомость представляет собой таблицу, содержащую сведения об остатках и оборотах по всем или отдельным счетам бухучета. О том, для чего используют этот документ, как его правильно составить, пойдет речь в нашей статье.

— Какие гарантии есть у покупателей квартир в новостройках

При покупке квартиры в новостройке обычно заключается ДДУ — договор участия в долевом строительстве. Покупатель называется дольщиком. До сдачи дома у него есть только право требования квартиры, но не само жилье.

— Что делать сотрудникам, если компания уходит с российского рынка?

За последние несколько месяцев многие зарубежные компании заявили об уходе с российского рынка или о приостановке деятельности на территории страны. Для ряда высококлассных специалистов, которые даже не задумывались о новой работе, происходящее стало причиной для вынужденной смены карьерной траектории. Но как это сделать и найти достойную замену иностранному работодателю в России?

— Может ли самозанятый быть трудоустроен в компании

На первый взгляд, конечно, нет: ведь налоговая строго преследует схемы подмены трудовых отношений договором с самозанятым. Но закон не запрещает самозанятому работать у вас по ТК и оказывать услуги другим юридическим или даже физическим лицам.

— Управление финансовыми рисками предприятия: что важно знать

Глобальный экономический кризис, набирающий обороты с конца февраля текущего года, является временем повышенного возникновения финансовых рисков для любого предприятия. Именно сейчас бизнес должен быть готов их преодолевать, а подойти к этому периоду с готовой стратегией минимизации финансовых рисков.

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/7683@ от 22.06.2022

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-3230 от 17.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Совместитель вправе работать на 5 работах хоть 24 часа в сутки

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Гость, Подготовься к сдаче отчетности за 6 месяцев!

ВЕБИНАР про сдачу отчетности за II—квартал 2022 года

Проверь все ли изменения в налогах и учете учтены!

На вебинаре «Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов» вы узнаете:

  • как будет сделан обзор изменений и разъяснений ФНС по НДС;
  • про налог на прибыль и налог на имущество организаций
  • а также об информационных письмах и рекомендациях Минфина по применению новых ФСБУ.

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Первые штрафы за полугодовую отчетность уже близко. Бухгалтеры изучают новые правила

Впереди сдача отчетности за первое полугодие 2022 года и надо учесть все изменения, которые произошли в налогообложении и бухгалтерском учете. Все самые важные изменения мы собрали в одном вебинаре!

Самозанятые

Работа с самозанятыми: насколько это выгодно?

В России существует два варианта официального взаимодействия по проектной работе между юридическим лицом (ЮЛ) как заказчиком и физическим лицом (ФЛ) как исполнителем – работа по договору ГПХ с ФЛ или по такому же договору, но с самозанятым. Однако некоторые компании прибегают к третьему варианту – неофициальное сотрудничество.

Работа с самозанятыми: насколько это выгодно?

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Налоговый календарь на июль 2022 года

Близится жаркий во всех отношениях июль, а значит пришло время готовить квартальные отчёты и платить налоги. Собрали все налоговые дела на июль — читайте и действуйте! И не забудьте забрать бесплатные чек-листы с вариантами законной оптимизации налогообложения на ОСНО и УСН.

Налоговый календарь на июль 2022 года

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Закон не запрещает женщинам прерывать отпуск по беременности и родам и выходить на работу. Но тогда получится, что за одно и то же время будет идти и зарплата, и пособие по больничному. А такого быть не должно.