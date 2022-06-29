«Утренний бухгалтер». ЕНС не будет действовать для самозанятых

Самозанятые не будут платить свой налог на единый налоговый счет. НПД вывели из-под действия ЕНС.

​​​​​​​Декларацию по налогу на прибыль надо сдать до 25 числа, а платить налог — до 28-го.

Учет НДФЛ придется вести по-новому. С 2023 года поменяется состав реквизитов регистра налогового учета по НДФЛ.

На уплату авансовых платежей по УСН будет больше времени. Представлена таблица с новыми сроками.

С 1 июля вступает в силу закон о «дачной амнистии».

Новости в кадровом учете и отчетности 2022: как работать без штрафов Новые правила еще не успевают заработать, как по ним уже начинаются проверки. Кроме того, грядут масштабные изменения: объединятся ПФР и ФСС. Чтобы не получить необоснованных штрафов, проверьте, все ли изменения в законодательстве вы знаете и учли в работе. На вебинаре 29 июня в 11:00 мск обсудим: 1) новости в отчетности по инвалидам; 2) изменения после объединения ПФР и ФСС: что надо сделать уже сейчас; ​​​​​​​3) какие новшества есть в охране труда. Подробнее

Новости

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Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов

Дата проведения: 4 июля, понедельник

Что нужно знать про АУСН

Дата проведения: 4 июля, понедельник

Бухгалтерская и налоговая отчетность за полугодие 2022 г. Все изменения в Налоговом кодексе и новые ФСБУ (4-5 июля 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 4 июля, понедельник

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ВСЕ ОБ УЧЕТЕ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ

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Дата проведения: 1 июля, пятница

Заработная плата в текущих непростых условиях. Масштабные Изменения в сфере налогообложения. Революция в НДФЛ

Дата проведения: 1 июля, пятница

НДС, налог на прибыль и налог на имущество. Последние изменения законодательства и разъяснения налоговых органов

Дата проведения: 1 июля, пятница

1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями — 2022

Дата проведения: 1 июля, пятница

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Это одно из новшеств после введения единого налогового счета.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/7683@ от 22.06.2022

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-3230 от 17.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Совместитель вправе работать на 5 работах хоть 24 часа в сутки

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