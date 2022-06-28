Обзор налоговых новостей

Новое в трудовом кодексе, отчеты и налоги следующего года, электронный акт сверки взаиморасчетов

Все важное в дайджесте новостей.

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Новое в трудовом кодексе, отчеты и налоги следующего года, электронный акт сверки взаиморасчетов

Жара действует на организм расслабляюще. Вместо того, чтобы сосредоточиться на новых веяниях в трудовом кодексе или проверить адрес компании, чтобы не получить «черную» метку от налоговиков, внимание фокусируется на вопросах не столь значительных.

Например, ночью можно сдавать отчетность: чиновники примут ее, когда проснутся. Или Радоницу и Курбан-Байрам бухгалтер должен праздновать, не отходя от 1С. Возможно, именно погода вдохновила депутат от ЛДПР на предложение о введении налогового вычета на выпускные платья.

Чтобы взбодриться, предлагаем приготовить домашний лимонад. Нам понадобится 20 лимонов, 300 гр. сахарной пудры, 15 листьев свежей мяты, 800 гр. льда. Из лимонов выжать сок вместе с мякотью. Всыпать сахарную пудру, перемешать до полного растворения. В о-о-чень большой кувшин насыпать на 3/4 льда, влить сладкий лимонный сок, добавить листья мяты.

Теперь можно приступать к серьезным новостям, требующим усиленной мозговой деятельности.

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