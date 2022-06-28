Новое в трудовом кодексе, отчеты и налоги следующего года, электронный акт сверки взаиморасчетов

Жара действует на организм расслабляюще. Вместо того, чтобы сосредоточиться на новых веяниях в трудовом кодексе или проверить адрес компании, чтобы не получить «черную» метку от налоговиков, внимание фокусируется на вопросах не столь значительных.
Например, ночью можно сдавать отчетность: чиновники примут ее, когда проснутся. Или Радоницу и Курбан-Байрам бухгалтер должен праздновать, не отходя от 1С. Возможно, именно погода вдохновила депутат от ЛДПР на предложение о введении налогового вычета на выпускные платья.
Теперь можно приступать к серьезным новостям, требующим усиленной мозговой деятельности.
Важно
- С 21 июля можно будет отправлять налоговикам электронный акт сверки с контрагентами.
- Мораторий на взыскание долгов действует на всех, а не только на банкротов.
- Для ИП сроки уплаты 1-процентных взносов за 2021 год перенесли на 3 июля 2023 года. Но не для всех.
- Тариф в 4-ФСС обязательно должен быть с тремя знаками после запятой.
Что год грядущий нам готовит?
- В 2023 году НДФЛ надо будет платить один раз в месяц по выплатам с 23 по 22 число.
- В 2023 году все налоги надо будет платить до 28 числа.
- Когда и как часто в 2023 году бухгалтеры будут сдавать РСВ.
- Декларацию по налогу на прибыль надо будет сдавать до 25 числа, а платить налог – до 28-го.
- 6-НДФЛ надо будет сдавать раньше и по-новому отражать там удержанный налог.
- Декларацию по налогу на прибыль за 2022 год придется сдавать по новой форме.
Обращаем внимание!
- Датой дохода для НДФЛ по зарплате будет дата выплаты, а не начисления.
- О приостановке производства работодатель обязательно должен оповестить ЦЗН.
- При временном переводе на новую работу без увольнения со старой оба работодателя сдают СЗВ-М.
- Сбер ввел комиссию за перевод денег на свои карты в другие банки по запросу клиента.
- При расчете по СБП между юрлицами и ИП не надо применять ККТ.
- Переводы по СБП можно делать без комиссий до конца 2022 года.
Для информации
- Электронные счета-фактуры в сфере госзакупок можно выставлять без оператора ЭДО.
- Предпенсионерам рассказали, как получить перерасчет по пособию по безработице.
- Стало известно, что делать, когда работник неожиданно ушел в армию.
- Вся недвижимость бизнеса будет облагаться по кадастру. Региональные перечни бизнес-центров отменят.
- Некоторые крупные банки больше не открывают валютные вклады.
- Предустановка российского магазина приложений станет обязательной. Власти внесли законопроект в Госдуму.
- Стало известно, как будем отдыхать в январе 2023 года.
- Зачислять валюту от продажи недвижимости и акций на счета за границей теперь можно.
- Рубль укрепился, но очень временно. Объясняют эксперты.
Лайфхаки - берем на вооружение
- Не только новые, но и старые гостиницы могут применять НДС 0%.
- Чтобы вернуть НДФЛ по расходам на лекарства, нужны чеки из аптеки и рецепт от врача.
Трудовое право
- В стаж для отпуска включат работу в другом месте по срочному договору.
- При переводе на новую работу без увольнения со старой больничный оплачивает новый работодатель.
- После окончания срочного трудового договора у нового временного работодателя надо вернуться к старому. Иначе – прогул.
- При временном переводе к новому работодателю трудовая книжка остается у старого.
- По новым трудовым правилам можно временно иметь две основных работы.
В планах
- Самозанятым хотят дать право на имущественный вычет.
- Товары по параллельному импорту могут отметить спецзнаком.
А тем временем…
- В российских отелях Holiday Inn и Crowne Plaza отдохнуть больше не удастся.
- «СвифтДрайв» прокатит вместо Gett. Новый агрегатор такси заработает с 1 июля.
- Cisco прекращает деятельность в России и Белоруссии.
- Компания Nike окончательно уходит с российского рынка. Онлайн-магазины закрыты.
- Ритейлеры ввозят электронику по новой схеме. iPhone 13 Pro Max теперь стоит 3000 долларов.
УПС…
- SWIFT-переводы через Тинькофф идут 8 дней и дольше. Это нормально?
- Новые требования о защите данных приведут к падениям онлайн-продаж.
- В России на 250% вырос спрос на пиратское ПО Microsoft. Linux пока не популярен.
- Россиянам нечем платить по кредитам, показал опрос.
О как!
- Совместитель вправе работать на 5 работах хоть 24 часа в сутки.
- Финансисты и рыболовы получают до 200 тысяч рублей. Правда, в основном в Москве, Мурманске и Магадане.
- «Тинькофф инвестиции» вводят комиссию за хранение валюты на брокерском счете с 4 июля.
- Бизнес заставят избавиться от валюты. Принят новый законопроект по отрицательным ставкам.
- Налоговики собираются звонить домой тем, кто заявил вычет по НДФЛ.