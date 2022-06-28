Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Будет единый срок уплаты налогов с 2023 года

Это одно из новшеств после введения единого налогового счета.

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В 2023 году все налоги надо будет платить до 28 числа, срок уплаты налогов сделают единым вместе с единым налоговым счетом.

Датой дохода для НДФЛ по зарплате будет дата выплаты, а не начисления в последний календарный день месяца.

Самозанятым хотят дать право на имущественный вычет, пока вернуть налог при покупке жилья могут только те, кто платит НДФЛ.

С 21 июля можно отправлять налоговикам электронный акт сверки с контрагентами.

Рассказываем всё самое важное, что надо знать про командировки бухгалтеру: последний шанс записаться на вебинар.

Изменения в налогообложении и бухгалтерском учете происходят постоянно. Именно поэтому за ними нужен глаз да глаз!

На новом вебинаре вы узнаете о всех новшествах в сдаче отчетности за 6 месяцев 2022. Альмин Рабинович, руководитель Управления бухгалтерского и налогового консалтинга Международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, расскажет о всех изменениях в бухгалтерском учете. С этими знаниями сдавать отчётность будет не страшно.

Вебинар стартует 4 июля, а сейчас его можно купить со скидкой!

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Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/53627 от 07.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Проценты по займу облагаются НДФЛ. Не путайте их с процентами по вкладам

Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/53650 от 07.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Наследникам разъяснили, в каком случае можно не платить госпошлину

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