«Утренний бухгалтер». Будет единый срок уплаты налогов с 2023 года

В 2023 году все налоги надо будет платить до 28 числа, срок уплаты налогов сделают единым вместе с единым налоговым счетом.
Датой дохода для НДФЛ по зарплате будет дата выплаты, а не начисления в последний календарный день месяца.
Самозанятым хотят дать право на имущественный вычет, пока вернуть налог при покупке жилья могут только те, кто платит НДФЛ.
С 21 июля можно отправлять налоговикам электронный акт сверки с контрагентами.
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Дата проведения: 1 июля, пятница
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Дата проведения: 1 июля, пятница
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Дата проведения: 1 июля, пятница
Стратегическая сессия «Работа бизнеса в новых условиях»
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-01/54144 от 08.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Вся недвижимость бизнеса будет облагаться по кадастру. Региональные перечни бизнес-центров отменят
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/53627 от 07.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Проценты по займу облагаются НДФЛ. Не путайте их с процентами по вкладам
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/53650 от 07.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Наследникам разъяснили, в каком случае можно не платить госпошлину
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