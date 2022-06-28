«Утренний бухгалтер». Будет единый срок уплаты налогов с 2023 года

В 2023 году все налоги надо будет платить до 28 числа, срок уплаты налогов сделают единым вместе с единым налоговым счетом.

Датой дохода для НДФЛ по зарплате будет дата выплаты, а не начисления в последний календарный день месяца.

Самозанятым хотят дать право на имущественный вычет, пока вернуть налог при покупке жилья могут только те, кто платит НДФЛ.

С 21 июля можно отправлять налоговикам электронный акт сверки с контрагентами.

Рассказываем всё самое важное, что надо знать про командировки бухгалтеру: последний шанс записаться на вебинар.

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Заработная плата в текущих непростых условиях. Масштабные Изменения в сфере налогообложения. Революция в НДФЛ

Дата проведения: 1 июля, пятница

НДС, налог на прибыль и налог на имущество. Последние изменения законодательства и разъяснения налоговых органов

Дата проведения: 1 июля, пятница

1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями — 2022

Дата проведения: 1 июля, пятница

Стратегическая сессия «Работа бизнеса в новых условиях»

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Что делать, если отчетность в налоговую за вас сдали мошенники

Дата проведения: 30 июня, четверг

Изменения для торговли в 2022: АУСН, льготы, новое в законодательстве

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-01/54144 от 08.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Вся недвижимость бизнеса будет облагаться по кадастру. Региональные перечни бизнес-центров отменят

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/53627 от 07.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Проценты по займу облагаются НДФЛ. Не путайте их с процентами по вкладам

Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/53650 от 07.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Наследникам разъяснили, в каком случае можно не платить госпошлину

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