«Утренний бухгалтер». Некоторые компании малого бизнеса  после обновления исчезли из реестра МСП

После обновления данных в реестре малого и среднего бизнеса некоторые компании и ИП не обнаружили себя в списке.
Попасть в реестр аккредитованных IT-компаний будет сложнее.
Включая здание в перечень для кадастрового налога на имущество, смотрят на технический паспорт.
Если ИП не платит налоги и не сдает отчеты, налоговики могут принудительно исключить его из ЕГРИП.
Бесплатный вебинар для бухгалтеров 20 июля в 11:00
В 2022 году со вступлением в силу для обязательного применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» бухгалтерский учёт амортизации сильно изменился. Есть и другие новации. В налоговом учёте такой революции не случилось, но есть нюансы.
Программа
- Бухгалтерский учёт амортизации
- Элементы амортизации — срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации
- Сроки начала, приостановки и прекращения амортизации
- Методы амортизации
- Корректировки при изменении элементов амортизации.
- Налоговый учёт амортизации
- Амортизационные группы
- Методы амортизации
- Повышающие и понижающие коэффициенты к норме амортизации
- Амортизационная премия
Авторы:
Алексей Иванов директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»
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Дата проведения: 18 июля, понедельник
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Дата проведения: 18 июля, понедельник
Заработная плата в 2022 году. Масштабные изменения с 1 июля: новые отчеты по зарплате, единый налоговый платеж, изменения в отпускных и зарплате
Дата проведения: 18 июля, понедельник
CPA:Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию
Дата проведения: 15 июля, пятница
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Документы
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-1/7051@ от 05.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости На сдачу исправленного баланса за 2021 год у бухгалтеров будет на 1 день больше
ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/6681@ от 27.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Включая здание в перечень для кадастрового налога на имущество, смотрят на технический паспорт
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-3682 от 03.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Если новый сотрудник потерял свою трудовую книжку, ему надо завести дубликат
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-4038 от 17.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Директор-учредитель должен работать без зарплаты и отпуска, считает Минтруд
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