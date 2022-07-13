Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Некоторые компании малого бизнеса  после обновления исчезли из реестра МСП

Правда, налоговики уже сказали, что ошибки исправят.

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После обновления данных в реестре малого и среднего бизнеса некоторые компании и ИП не обнаружили себя в списке.

Попасть в реестр аккредитованных IT-компаний будет сложнее.

Включая здание в перечень для кадастрового налога на имущество, смотрят на технический паспорт.

Если ИП не платит налоги и не сдает отчеты, налоговики могут принудительно исключить его из ЕГРИП.

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В 2022 году со вступлением в силу для обязательного применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» бухгалтерский учёт амортизации сильно изменился. Есть и другие новации. В налоговом учёте такой революции не случилось, но есть нюансы.

Программа

  1. Бухгалтерский учёт амортизации
  2. Элементы амортизации — срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации
  3. Сроки начала, приостановки и прекращения амортизации
  4. Методы амортизации
  5. Корректировки при изменении элементов амортизации.
  6. Налоговый учёт амортизации
  7. Амортизационные группы
  8. Методы амортизации
  9. Повышающие и понижающие коэффициенты к норме амортизации
  10. Амортизационная премия

Авторы:

Алексей Иванов директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»

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