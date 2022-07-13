«Утренний бухгалтер». Некоторые компании малого бизнеса  после обновления исчезли из реестра МСП

После обновления данных в реестре малого и среднего бизнеса некоторые компании и ИП не обнаружили себя в списке.

Попасть в реестр аккредитованных IT-компаний будет сложнее.

Включая здание в перечень для кадастрового налога на имущество, смотрят на технический паспорт.

Если ИП не платит налоги и не сдает отчеты, налоговики могут принудительно исключить его из ЕГРИП.

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 20 июля в 11:00 В 2022 году со вступлением в силу для обязательного применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» бухгалтерский учёт амортизации сильно изменился. Есть и другие новации. В налоговом учёте такой революции не случилось, но есть нюансы. Программа Бухгалтерский учёт амортизации Элементы амортизации — срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации Сроки начала, приостановки и прекращения амортизации Методы амортизации Корректировки при изменении элементов амортизации. Налоговый учёт амортизации Амортизационные группы Методы амортизации Повышающие и понижающие коэффициенты к норме амортизации Амортизационная премия Авторы: Алексей Иванов директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело» Записаться

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Документы

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-1/7051@ от 05.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости На сдачу исправленного баланса за 2021 год у бухгалтеров будет на 1 день больше

ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/6681@ от 27.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Включая здание в перечень для кадастрового налога на имущество, смотрят на технический паспорт

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-3682 от 03.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если новый сотрудник потерял свою трудовую книжку, ему надо завести дубликат

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-4038 от 17.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Директор-учредитель должен работать без зарплаты и отпуска, считает Минтруд

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