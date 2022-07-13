Новое в электронной форме 4-ФСС, единый налоговый платеж и использование электронной подписи без доверенности

Тут подоспели результаты очередного исследования, согласно которому россияне стали тратиться на антидепрессанты в 1,5 раза чаще. Думаем, что в их числе немало бухгалтеров. У них что ни день, то новости, которые приятными не назовешь.
Например, пошли проблемы со сдачей СЗВ-ТД. Кроме этого, проверки ККТ будут идти по-новому, а интернет-магазинам за нарушения заблокируют сайт. Свою лепту внес и Минфин, который внезапно передумал и теперь требует облагать НДФЛ компенсацию за задержку зарплаты.
На этом фоне и у абсолютно здорового человека начнет «глазик дергаться». Чтобы этого не случилось, предлагаем приготовить банановые оладьи. Наш выбор не случаен — бананы содержат много триптофанов, способствующих укреплению нервной системы.
Нам понадобится 1 банан, 1 яйцо, 2–3 ст.л. муки, щепотка соли и растительное или сливочное масло для жарки. Банан разомните вилкой в пюре, можно использовать блендер. Добавьте яйцо и соль, хорошо перемешайте. Постепенно, по ложке добавьте муку.
Тесто должно получиться довольно густым. Нагрейте сковороду, растопите на ней кусочек сливочного масла или смажьте растительным. Выпекайте оладьи на небольшом огне до золотистого цвета. Подавать можно горячими или когда остынут, со сметаной или сгущенкой.
После укрепления нервной системы можно приступать к новостям.
Важно
- В электронной форме 4-ФСС бухгалтеры указывают платежи, которых нет в бумажной форме.
- Единый налоговый платеж заработал в июле, но надо сдать уведомление о страховых взносах за июнь.
- Обновили список работодателей со средней категорией риска. Проверки возобновят в 2023 году.
- Прошлогодние взносы ИП в 1% от дохода весь этот год будут в переплате.
- Подписывать отчеты электронной подписью без доверенности можно будет до 31 августа 2023 года.
- ПФР и ФСС выступят единым фондом. Госдума приняла закон.
- ФСС утвердил данные для расчета скидок и надбавок на 2023 год.
- Кассовый чек станет первичным документом без одного обязательного реквизита.
Обращаем внимание
- Не забывайте в зарплатных платежках указывать код для удержаний, предупреждает Минфин.
- Налоговики утвердили коды доходов и вычетов для НДФЛ и взносов на АУСН.
- Мошенники рассылают письма о денежных компенсациях от имени Росфинмониторинга. А еще звонят от имени операторов связи.
- Налоговики шлют письма с суммой налогов за прошлый год. Это нужно для быстрого возмещения НДС.
- Отчитываться о травматизме за 2022 год придется по новой форме.
- Подозрительные переводы можно будет отозвать в течение двух дней. Готов законопроект.
- ИП без работников не должен сдавать зарплатные отчеты.
- Работодатели и работники будут обмениваться кадровыми документами через Госуслуги.
Для информации
- Вынужденную продажу бизнеса в 2022 году освободят от НДФЛ.
- Штрафы за потерю персданных смягчат. Бизнес предлагает первую утечку не считать нарушением.
- Чтобы засекретить данные о фирме в ЕГРЮЛ, надо подать форму Р13014 с листом М.
- Правительство сможет вводить спецмеры в экономике и регулировать сверхурочную работу.
- Пенсию по потере кормильца детям будут оформлять без заявлений.
- Порог подконтрольных денежных операций подняли до миллиона рублей.
- Билеты и путевки для освобождения от НДС не будут бланками строгой отчетности.
Лайфхаки — берем на вооружение
- Имущество компаний в залоге у ФНС можно пробить по специальному реестру.
- Чтобы сдавать нежилую недвижимость своему ООО, лучше оформиться как ИП.
- Чтобы выбрать одну обособку из многих для уплаты НДФЛ, хватит одного уведомления.
- Минфин считает жильцов дома работодателями, а старшего по дому — их работником. За него надо платить взносы.
- Для взносов в ФСС на работников-инвалидов скидки и надбавки к тарифу тоже учитываются.
- За ошибки, исправленные в отчетности самостоятельно, ПФР штрафовать не будет.
- За сотрудников, оформленных как ИП, фирме доначислили 20 млн налогов.
- ФНС рекомендовала выделять курортный сбор в чеке, чтобы не переплатить налог на прибыль.
- Патент задним числом оформить нельзя, но опоздать на 10 дней можно.
Про банки
- Банки введут отрицательные ставки по валютным вкладам. Госдума разрешила.
- Тинькофф объяснил клиентам, что именно сейчас лучше всего сделать с их валютой.
- Тинькофф стал провайдером быстрых переводов за рубеж, но отменил валютные SWIFT-переводы.
- Банки не будут обслуживать клиентов, которые работают через запрещенные сайты. Но только если под запретом весь сайт, а не отдельная страница.
Льготы для ИТ
- Выделение IT на аутсорсинг больше не поможет получить льготы.
- Банкам и агрегаторам такси не дадут льготы для IT-бизнеса.
- Айтишникам дадут больше денег на покупку жилья. Но уже не под 5%.
- IT-компании на УСН могут потерять право на пониженные взносы.
- Для льгот IT-бизнеса долю доходов снизили с 90% до 70%, а условие по численности вообще убрали.
В планах
- За перевод самому себе комиссию отменят.
- Чеки хотят отменить для маркированных товаров, если они куплены в автоматах.
А тем временем...
- Mercedes-Benz сворачивает работу в РФ напрямую и продает имущество дилеру.
- Electrolux Professional прекращает работу в России.
- Сеть кофеен Starbucks нашла покупателя на российский бизнес.
- Volvo Group сокращает сотрудников на заводе в Калуге. Предприятие будет закрыто.
- В Россию везут ноутбуки без Windows. Минцифры предлагает взамен Linux.
- Владелец KFC продает сеть ресторанов в России и уходит с рынка.
УПС...
- Продавцов контрафакта занесут в специальный реестр.
- Бизнес должен бюджету миллиарды рублей. Налоговые долги компаний продолжают расти.
- Wildberries обвинили в продажах контрафакта. Больше всех недовольны кожевники.
- Налоговики не знают, что проверить подлинность доверенности можно через специальный сервис.
О как!
- Банки обяжут давать ипотеку неблагонадежным заемщикам. Банкиры насторожились.
- Налоговые проверки в этом году никто не отменял, напомнил Минфин.
- Сотруднику, который отправляется на спецоперацию, можно дать отпуск авансом. А призывников надо увольнять.
- Запретят писать цену в договоре в иностранной валюте. Нарушителей заставят платить в рублях.
- Банки будут разглашать данные без согласия владельца. Госдума заявила, что это безопасно.
- Россияне активно банкротятся без суда. Процедуру оформляют через МФЦ.