Обзор налоговых новостей

Новое в электронной форме 4-ФСС, единый налоговый платеж и использование электронной подписи без доверенности

Дайджест новостей недели.

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Новое в электронной форме 4-ФСС, единый налоговый платеж и использование электронной подписи без доверенности

Тут подоспели результаты очередного исследования, согласно которому россияне стали тратиться на антидепрессанты в 1,5 раза чаще. Думаем, что в их числе немало бухгалтеров. У них что ни день, то новости, которые приятными не назовешь.

Например, пошли проблемы со сдачей СЗВ-ТД. Кроме этого, проверки ККТ будут идти по-новому, а интернет-магазинам за нарушения заблокируют сайт. Свою лепту внес и Минфин, который внезапно передумал и теперь требует облагать НДФЛ компенсацию за задержку зарплаты.

На этом фоне и у абсолютно здорового человека начнет «глазик дергаться». Чтобы этого не случилось, предлагаем приготовить банановые оладьи. Наш выбор не случаен — бананы содержат много триптофанов, способствующих укреплению нервной системы.

Нам понадобится 1 банан, 1 яйцо, 2–3 ст.л. муки, щепотка соли и растительное или сливочное масло для жарки. Банан разомните вилкой в пюре, можно использовать блендер. Добавьте яйцо и соль, хорошо перемешайте. Постепенно, по ложке добавьте муку.

Тесто должно получиться довольно густым. Нагрейте сковороду, растопите на ней кусочек сливочного масла или смажьте растительным. Выпекайте оладьи на небольшом огне до золотистого цвета. Подавать можно горячими или когда остынут, со сметаной или сгущенкой.

После укрепления нервной системы можно приступать к новостям.

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