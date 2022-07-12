«Утренний бухгалтер». Будут новые правила сдачи 4-ФСС

В электронной форме 4-ФСС бухгалтеры теперь должны указывать платежи, которых нет в бумажной форме.
Работникам в простое не обязательно урезать зарплату. Можно платить полный оклад.
Имущество компаний, которое находится в залоге у ФНС, можно пробить по специальному реестру.
В зарплатных платежках обязательно указывать код для удержаний, напоминает Минфин.
Власти решили ограничить законодательно причины для отказа банка в выдаче льготной ипотеки.
Актуальные изменения в трудовом законодательстве в 2022 г. Антикризисные меры
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- в каких случаях разницу между бухгалтерским и налоговым учетом нужно считать постоянной, а в каких — временной;
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Дата проведения: 19 июля, вторник
Онлайн-семинар: Управление изменениями
Дата проведения: 18 июля, понедельник
Валютное регулирование внешнеторговых сделок в Российской Федерации в условиях санкций в 2022 году
Дата проведения: 18 июля, понедельник
Заработная плата в 2022 году. Масштабные изменения с 1 июля: новые отчеты по зарплате, единый налоговый платеж, изменения в отпускных и зарплате
Дата проведения: 18 июля, понедельник
CPA:Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию
Дата проведения: 15 июля, пятница
ФСБУ 5/2019. Запасы — БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс
Дата проведения: 14 июля, четверг
ТОП-5 инструментов CRM для вашего бизнеса
Дата проведения: 14 июля, четверг
Когда главбуху не надо брать на себя ответственность при заключении сделок: советы от юристов
Дата проведения: 14 июля, четверг
Автомобиль: новое в учете расходов. Новый порядок заполнения путевых листов Учет транспортных средств и затрат по их обслуживанию
Дата проведения: 14 июля, четверг
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-4038 от 17.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Директор-учредитель должен работать без зарплаты и отпуска, считает Минтруд
Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-9778 от 29.06.2020
ФНС РФ: Письмо № КВ-3-14/6802@ от 29.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Чтобы засекретить данные о фирме в ЕГРЮЛ, надо подать форму Р13014 с листом М
Минфин РФ: Письмо № 05-09-05/51521 от 31.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Не забывайте в зарплатных платежках указывать код для удержаний, предупреждает Минфин
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/7952@ от 27.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Единый налоговый платеж заработал в июле, но надо сдать уведомление о страховых взносах за июнь
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