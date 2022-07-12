«Утренний бухгалтер». Будут новые правила сдачи 4-ФСС

В электронной форме 4-ФСС бухгалтеры теперь должны указывать платежи, которых нет в бумажной форме.

Работникам в простое не обязательно урезать зарплату. Можно платить полный оклад.

Имущество компаний, которое находится в залоге у ФНС, можно пробить по специальному реестру.

В зарплатных платежках обязательно указывать код для удержаний, напоминает Минфин.

Власти решили ограничить законодательно причины для отказа банка в выдаче льготной ипотеки.

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Онлайн-семинар: Управление изменениями

Дата проведения: 18 июля, понедельник

Валютное регулирование внешнеторговых сделок в Российской Федерации в условиях санкций в 2022 году

Дата проведения: 18 июля, понедельник

Заработная плата в 2022 году. Масштабные изменения с 1 июля: новые отчеты по зарплате, единый налоговый платеж, изменения в отпускных и зарплате

Дата проведения: 18 июля, понедельник

CPA:Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию

Дата проведения: 15 июля, пятница

ФСБУ 5/2019. Запасы — БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс

Дата проведения: 14 июля, четверг

ТОП-5 инструментов CRM для вашего бизнеса

Дата проведения: 14 июля, четверг

Когда главбуху не надо брать на себя ответственность при заключении сделок: советы от юристов

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Дата проведения: 14 июля, четверг

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Документы

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-4038 от 17.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Директор-учредитель должен работать без зарплаты и отпуска, считает Минтруд

Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-9778 от 29.06.2020

ФНС РФ: Письмо № КВ-3-14/6802@ от 29.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Чтобы засекретить данные о фирме в ЕГРЮЛ, надо подать форму Р13014 с листом М

Минфин РФ: Письмо № 05-09-05/51521 от 31.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Не забывайте в зарплатных платежках указывать код для удержаний, предупреждает Минфин

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/7952@ от 27.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Единый налоговый платеж заработал в июле, но надо сдать уведомление о страховых взносах за июнь

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