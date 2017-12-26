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Как быть, если НДФЛ по «обособке» перечислен по месту регистрации фирмы

Если налоговый агент указал в платежке на НДФЛ реквизиты организации вместо реквизитов обособленного подразделения, его обязанность по уплате налога все равно считается исполненной.

Такой вывод содержится в письме ФНС № ГД-4-11/23852 от 24.11.2017.

Согласно пункту 7 статьи 226 НК налоговые агенты - российские организации, имеющие обособленные подразделения, обязаны перечислять исчисленные и удержанные суммы НДФЛ в бюджет как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.

При обнаружении ошибки в оформлении поручения на перечисление налога, не повлекшей неперечисления этого налога в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства, налогоплательщик вправе подать в ИФНС заявление о допущенной ошибке с приложением документов, подтверждающих уплату указанного налога, с просьбой уточнить основание, тип и принадлежность платежа, налоговый период или статус плательщика (пункт 7 статьи 45 НК).

Согласно правовой позиции ВАС РФ, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 23.07.2013 N 784/13 по делу N А06-9384/2011, налоговый агент признается исполнившим свои обязательства перед бюджетной системой РФ в случае исчисления, удержания и перечисления налога на соответствующий счет Федерального казначейства.

Также Президиум ВАС РФ пришел к выводу о том, что неправильное указание в платежных документах кода ОКАТО не ведет к образованию недоимки и не может рассматриваться как основание для начисления сумм пеней, так как налог в бюджетную систему РФ налоговым агентом перечислен в установленный срок.

Таким образом, указание реквизитов организации вместо указания реквизитов ее обособленного подразделения не является основанием для признания обязанности по уплате налога в бюджетную систему РФ неисполненной.

Если налоговым агентом НДФЛ был удержан и перечислен своевременно и в полном объеме, у налогового органа не имеется оснований для привлечения его к налоговой ответственности в соответствии со статьей 123 НК.

Вместе с тем следует учесть, что нарушение установленного законодательством порядка перечисления налога (перечисление сумм налога в иной местный бюджет) не может компенсировать потери другого местного бюджета.

Кроме того, данное нарушение порядка перечисления налога приводит к трудностям идентификации налоговым органом платежей, а также сложностям для самого налогового агента при уточнении оснований, типа и принадлежности платежа.

В целях полноты формирования местных бюджетов, правильной идентификации налогового агента и назначения платежа, в том числе в информационных ресурсах налоговых органов, избежания трудностей при уточнении платежа налоговому агенту следует перечислять налог на доходы физических лиц в порядке, установленном пунктом 7 статьи 226 НК.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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