Как облагается доход от продажи урожая со своего огорода

Доходы, получаемые физлицами от продажи урожая, выращенного на приусадебном или дачном участке, не облагаются НДФЛ, но есть ряд условий.

Вышеуказанные доходы, освобождаются от налогообложения при одновременном соблюдении следующих условий:

если общая площадь земельного участка (участков), который (которые) находится (одновременно находятся) на праве собственности и (или) ином праве физических лиц, не превышает 0,5 гектар;

если ведение налогоплательщиком личного подсобного хозяйства на указанных участках осуществляется без привлечения в соответствии с трудовым законодательством наемных работников.

Для освобождения от НДФЛ доходов от продажи урожая налогоплательщик представляет документ, выданный соответствующим органом местного самоуправления, правлением СНТ, подтверждающий, что продаваемая продукция произведена на принадлежащем ему или членам его семьи земельном участке, используемом для ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства и огородничества, с указанием сведений о размере общей площади земельного участка.

При не соблюдении хотя бы одного из вышеуказанных условий доход от продажи продукции, выращенной в личных подсобных хозяйствах, подлежит налогообложению и декларированию в общеустановленном порядке, разъясняет ФНС.