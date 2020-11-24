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Налоговики нашли аффилированных лиц и хотят объяснений. Ищут дробление?

Налоговики, как водится, прислали требование в письме. Обнаружили аффилированных лиц в разных компаниях, хотят пояснений. Что им писать, и стоит ли?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришла моя очередь просить вас поделиться опытом. Налоговая запросила пояснения. Обнаружены аффилированные лица: у нас общие учредители, наш бывший сотрудник является директором другого юрлица. Я эти факты не отрицаю, естественно. Вопрос: что я могу пояснить? В чем вопрос? Что почитать?».

В комментариях спросили, что именно хотят налоговики. Автор пишет:

«Написано пункт 6. Наличие сделок с аффилированными лицами (далее таблица, что за ООО, почему аффилированное, например один и тот же учредитель, и что за сделка). Необходимо предоставить соответствующие пояснения».

В ответ советуют писать, что все как положено, по рыночным ценам.

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А еще пишут, что, вполне вероятно, ищут признаки дробления.

«Письма шлют, так как сейчас минимизируют (делают вид) количество проверок, якобы. Просят объяснить, чтобы „подвести“ под дробление. Худший исход: слияние всех компаний и доначисление налогов, с пенями. Что с этим делать и как отвечать, я сама бы послушала более опытных коллег, хотя слава Богу, такой перспективы пока нет... P.S. Слышала, что сейчас начало доходить до маразма: был случай, когда два брата — предприниматели в разных областях, и работающие на одном объекте, еле отбились от подобных притязаний налоговиков».

На это отвечают, что если нашли — значит нашли.

«Тут как с разрывом НДС — если случилось, то назад не отыграешь. Можно только потери минимизировать, делать схемы, чтобы избежать этого в дальнейшем».

Кто-то пишет, что нужно показать разные виды деятельности у компаний.
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«Ну и что аффилированность, если разные виды деятельности, разные территории и сделки нормальные. И компании не отделялись от основной, а были созданы для ведения совершенно другой деятельности».

Правда, в этом случае автор пишет, что тут деятельность одинаковая.

В общем, с такой проблемой советуют сразу к налоговым юристам.

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