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Компании обяжут размещать вакансии на едином госпортале

Компании со штатом более 25 работников и все госорганы обяжут размещать вакансии на едином государственном портале, соответствующие поправки готовит Единая Россия.

Изменения внесут в закон о занятости населения в ближайшие дни внесут в Госдуму, пишет «Парламентская газета».

Таким образом, информация об имеющихся вакансиях будет открыта для всех: и для работников, и служб занятости. Это позволит гражданам более эффективно искать работу, заявил журналистам первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

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