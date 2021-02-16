Компании обяжут размещать вакансии на едином госпортале

Компании со штатом более 25 работников и все госорганы обяжут размещать вакансии на едином государственном портале, соответствующие поправки готовит Единая Россия.
Изменения внесут в закон о занятости населения в ближайшие дни внесут в Госдуму, пишет «Парламентская газета».
Таким образом, информация об имеющихся вакансиях будет открыта для всех: и для работников, и служб занятости. Это позволит гражданам более эффективно искать работу, заявил журналистам первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.