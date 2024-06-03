Шпаргалка для бухгалтера: как проводить операции по импорту

Мы сделали памятку для бухгалтера ВЭД. Все, что нужно, чтобы вести грамотный учет для компании, которая занимается импортом.
Как платить НДС при импорте
При ввозе товаров из стран ЕАЭС в Россию организации и ИП обязаны уплачивать «таможенный» НДС. Делается это не так, как при ввозе из дальнего зарубежья, когда налог уплачивается на таможне и без него товар просто не впустят в страну.
Обязанность уплачивать этот НДС есть и у тех, кто на УСН (п. п. 2, 3 ст. 346.11 НК РФ).
Чтобы рассчитать НДС, умножьте налоговую базу (стоимость товаров) на ставку налога (п. п. 14, 17 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).
Налоговую базу нужно определять на дату, когда приобретенные товары принимаются на учет (п. 14 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС). У ИП на УСН «доходы» по сути учета товаров может не быть, поскольку бухучет он вести не обязан, поэтому можно ориентироваться на дату ввоза товара в страну.
Если стоимость товаров указана в документах в иностранной валюте его нужно перевести в рубли по курсу ЦБ РФ на дату принятия товаров к учету.
«Ввозной» НДС при импорте из ЕАЭС входит в совокупную обязанность налогоплательщика, налог нужно платить в составе ЕНП. Для оплаты НДС в бюджет используйте КБК для ЕНП — 182 01 06 12 01 01 0000 510.
Срок уплаты «ввозного» НДС — не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ввезенные товары вы приняли к учету (п. 19 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС). То есть если поставки будут регулярными, платить надо будет каждый месяц.
В 2024 году в НК РФ внесена поправка Федеральным законом от 27.11.2023 № 539-ФЗ в целях борьбы со схемой по уклонению от уплаты НДС. Теперь при ввозе товаров в РФ из стран ЕАЭС по договорам поручения, комиссии, агентским или иным аналогичным договорам НДС будет платить агент, поверенный, комиссионер (то есть – посредник).
Уплаченный «ввозной» НДС организации и ИП на ОСНО могут брать к вычету. Но при УСН нет вычетов по НДС, поэтому ничего к вычету взять нельзя и, тем более нельзя возместить из бюджета. Это просто расход, как и любой другой НДС, который ИП платит поставщику в составе цены товара.
Какие документы нужно предоставить налоговой
У организаций и ИП должны быть договоры на поставку и товарно-транспортные документы о перевозке, например, CMR (международная перевозочная накладная).
В налоговую инспекцию сдается декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС (КНД 1151088), утв. Приказом ФНС России от 27.09.2017 № СА-7-3/765@.
Декларацию можно подать на бумаге или в электронном виде по ТКС (п. 3 ст. 80 НК РФ, Приложение № 4 к Порядку заполнения декларации по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС).
Вместе с декларацией вы должны представить (п. 20 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС):
1. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Отдельное заявление нужно оформить по каждому договору, по которому вы ввозили товары, принятые на учет в течение месяца. В одно заявление вы можете включить сведения о нескольких партиях товара, ввезенных по одному договору, но по разным спецификациям (транспортным, товаросопроводительным документам).
Заявление можно направить одним из двух способов: на бумажном носителе в четырех экземплярах или в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью.
2. Транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы, подтверждающие перемещение товаров из страны ЕАЭС на территорию РФ. Это могут быть, например, CMR-накладные, железнодорожные накладные.
3. Счета-фактуры, выписанные продавцом и контракт на поставку товаров.
4. Раньше подавали выписки банка и платежки, подтверждающие уплату НДС. Но сейчас это сделать невозможно. Надо просто чтобы было положительное сальдо на ЕНС на сумму уплаченного НДС.
Все указанные документы, кроме заявления о ввозе, можно подать в виде копий. Копии ИП должен заверить подписью.
Заявление о ввозе и другие представленные вами документы инспекция проверит в течение 10 рабочих дней (п. 6 Правил заполнения заявления о ввозе). Если ошибок нет и все документы в порядке, инспекция подтвердит уплату налога.
Если заявление о ввозе вы подавали на бумаге, инспекция в разделе 2 заявления поставит отметку об уплате налога. Три экземпляра заявлений с отметками инспекция вернет вам. Два из них вы передадите своему поставщику, чтобы он смог подтвердить нулевую ставку (п. 6 Правил заполнения заявления о ввозе, пп. 3 п. 4 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).
Если заявление вы подавали в электронной форме, инспекция также в электронной форме направит вам отдельный документ с подтверждением уплаты налогов (освобождения от уплаты). Поставщику вы направите в электронном или бумажном виде копии своего заявления и подтверждающего документа, полученного от инспекции (п. 6 Правил заполнения заявления о ввозе).
Кроме отчета в налоговую есть еще отчет в ФТС — статистическая форма учета перемещения товаров (ч. 2 ст. 278 Закона о таможенном регулировании № 289-ФЗ). Форма сдается только в электронном виде через личный кабинет на сайте ФТС. Представить ее нужно не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем получения товаров.
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