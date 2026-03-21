💥 Лимит доходов АУСН могут снизить, повышение транспортного налога, +1 случай взносов за директора, новый регламент для платежек с 1 апреля 2026. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости с 16 по 20 марта 2026 года, которые вы могли пропустить.

❗ ФНС хочет больше свободы для проведения контрольных закупок

Налоговики хотят проводить незамедлительную дистанционную контрольную закупку без вынесения решения о ее проведении и без согласования с прокуратурой.

💨 Минпромторг настаивает на одномоментном введении НДС 22% на импортные товары с 2027 года. Минфин против

Минфин предлагает ввести и повысить ставку НДС на иностранные товары с маркетплейсов постепенно до 2029 года, но Минпромторг не меняет позицию.

💬 Решение ВС РФ: переписку в мессенджере можно рассматривать как доказательство

Компании не заключили соглашение о рассрочке в письменной форме, как это требует ГК. Стороны договорились о сроке выплат в мессенджере. Суд решил, что так тоже можно делать.

❗❗❗ С 1 апреля 2026 нужно по-новому заполнять платежные поручения по налогам

Минфин утвердил новый порядок оформления платежек на уплату налогов и взносов.

💥 Малому бизнесу предложили платить НДФЛ раз в месяц

Леонид Слуцкий считает, что уплата налога два раза в месяц создает нагрузку для малого бизнеса, поэтому предпринимателей хотят перевести на ежемесячные платежи НДФЛ.

👉 ФНС с 2027 года отменит уведомления об исчисленных суммах по имущественным налогам, но введет 3 новые формы

Налоговики могут самостоятельно рассчитать суммы налогов на имущество организаций с помощью обмена информацией с другими ведомствами.

❗ Стало еще меньше случаев, когда за руководителя не нужно платить взносы с МРОТ: ФНС поменяла позицию

Налоговая служба разъяснила, что с момента назначения ликвидационной комиссии ликвидатор получает полномочия единоличного исполнительного органа (ЕИО). А значит – надо платить страховые взносы.

🔥 Что хотят поменять в НК: снижение лимита доходов на АУСН, уплата налога на УСН по месту деятельности, поправки для ИП, увеличение штрафов и другие

19 марта 2026 года на Петербургском налоговом форуме озвучили предложения по изменения в Налоговый кодекс. Звучат они для бизнеса снова неутешительно.

📄 ФНС утвердила новый формат корректировочного счета-фактуры и универсального корректировочного документа

Обновленный формат документов 5.02 станет обязательным с 1 апреля 2027 года.

😮 Что изменилось в налоговом контроле: представители ФНС и бизнеса попытались найти баланс на пятом Петербургском налоговом форуме 2026

На форуме обсуждали актуальные инструменты камерального контроля и изменения, которые произошли в нем в 2026 году.

😲 Половина самозанятых не выдает чеки больше 15 месяцев. Аксаков: для таких следует вводить ограничения + опрос

Государству становится важно, чтобы самозанятые не просто были зарегистрированы, а вели реальную деятельность и платили НПД.

🔁 ФНС создаст экосистему сервисов по обмену электронными документами для самых маленьких компаний

Изменился подход к получению и обработке информации от ФНС как со стороны госорганов, так и со стороны бизнеса

❕ Сокращен перечень продуктов для обложения по ставке НДС 10%

С 1 июля 2026 года будет действовать уточненный перечень продовольственных товаров, которые облагаются НДС 10%.

👂 Лантратова просит ФАС проверить бизнес на «зарплатный сговор»

Депутат опасается, что работодатели договариваются сдерживать рост зарплат и не переманивать дефицитных специалистов друг у друга.

📄 ФНС разработала формат электронной грузовой накладной

В электронной грузовой накладной будет четыре обязательных файла обмена документами между перевозчиком, отправителем груза и получателем.

👌 Путин: у бизнеса должно быть оптимальное число проверок

Риск-ориентированный подход уже позволил сократить число проверок бизнеса, Президент призвал и дальше работать над этим.

❕ Накрутку рейтинга и отзывы ботов могут приравнять к недобросовестной рекламе

Владельцев сайтов хотят обязать бороться с ботами.

✉ Бизнес переходит на общение по электронной почте вместо Telegram

Число писем на электронной почте выросло на 36% из-за нестабильной работы привычных мессенджеров.

💢 ФНС расширила список расходов на УСН: что попало в открытый перечень с 2026 года

Теперь компании и ИП могут учесть в расходах вложения в реконструкцию и модернизацию нематериальных активов, покупку программ, консультационные расходы, траты на обучение и другие.

⌛ До 31 марта нужно отчитаться в ГИРБО за 2025 год

Организации, которые могут ограничить доступ к своей бухгалтерской отчетности, не освобождаются от отправки отчетности в ГИР БФО.

❗ Минфин уточнил правила перехода с АУСН на УСН, которых нет в законе

Если на АУСН перешли в течение года, то перейти на упрощенку можно будет с начала года после 12 месяцев от начала применения АвтоУСН.

💁 Мигранты, работающие у физлиц, будут платить авансовый платеж по НДФЛ

Иностранцы, занятые у физических лиц, будут платить 1 700 рублей за месяц, а работающие на бизнес – 1 200 руб.

❗ Минфин поддерживает введение НДС на товары интернет-торговли: законопроект 2026 уже готов

С 2027 года и далее за три года для интернет-торговли могут постепенно ввести общую ставку НДС 22%.

😮 За еду на рабочем месте могут наказать + опрос «Клерка»

Если есть столовая или место для приема пищи, обед на рабочем месте может считаться нарушением трудовой дисциплины.

🔒 Банки стали блокировать кредитки за частые денежные переводы

Если кредитную карту заблокируют, клиента обяжут лично приходить в отделение банка и наличными гасить долг по ней.

❗ Если есть право на пониженные тарифы страховых взносов, отчитываться придется только по новой РСВ

Новая форма расчета по страховым взносам учитывает изменения в правилах применения льгот по взносам для МСП.

📄 С 24 апреля 2026 будет новая форма декларации по туристическому налогу

Отчитаться по турналогу за 1 квартал 2026 года нужно по новой форме.

⚡ Центробанк понизил ключевую ставку до 15% годовых

Тенденция на снижение ключевой ставки продолжается. Банк России уже несколько заседаний подряд смягчает денежно-кредитную политику.

✅ Как заполнить декларацию УСН с уменьшением налога на взносы: инструкция от ФНС

Налоговики привели пример расчета для декларации по УСН, которую сдают налогоплательщики с уменьшением налога на страховые взносы — фиксированные и 1%.

👉 Людям старше 40 лет могут дать право на бесплатное второе высшее образование

По востребованным высокотехнологичным специальностям предлагается дать право бесплатно учиться россиянам старше 40 лет.

🙎 При диспансеризации будут искать и отправлять к психологу женщин-чайлдфри

Минздрав рекомендует выявленных в ходе диспансеризации «чайлдфри» (кто не хочет заводить детей) направлять на консультацию медицинского психолога.