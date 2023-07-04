Нужен ли бухгалтер для торговли на маркетплейсах? Мой опыт и отзыв на онлайн-бухгалтерию Тинькофф

Нынче стало модно выходить на маркетплейсы, ну так вот принимайте пополнение — теперь и я там) Мне как интроверту этот бизнес импонирует тем, что не надо искать сотрудников и партнеров, можно все делать одному, главное найти хорошего поставщика. ИП зарегать тоже для меня было не проблема, сейчас это легко делается, а вот с отчетностью все сложнее.

Я очень не хотел тратиться на бухгалтера. Да и объемы у меня не такие большие, я ж не ООО, а простой ИП на УСН 6%.

Первое время пытался вести бухгалтерию своими силами, но быстро понял что это слишком сложно, учитывая что надо еще общаться с поставщиками (вспоминаем ломаный китайский английский с перлами автопереводчика), принимать товар, общаться с маркетплейсами, решать проблемы клиентов и т.д.

А еще я работаю с ЭДО (у меня Диадок, это помогает, хотя все равно смотреть надо) и управляю онлайн-кассой, проверяю чтоб платежи нормально уходили и всем выдавались чеки, а если чего-то не ладится, ремонтирую и разбираюсь.

И при том, в бухгалтерии вообще не шарю, экспертиза на уровне «почитал пару статей в интернете», и первое время когда сам делал, очень боялся накосячить и попасть на штрафы.

Все это самостоятельное ведение бухгалтерии для меня выглядело как один большой костыль, потому что наверняка же есть какой-то легкий современный и технологичный способ делегировать/облегчить эту задачу.

Мне было главное, чтобы это было подешевле.

Потому что уже плачу за обслуживание расчетного счета ИП, ЭДО и онлайн-кассы по несколько тысяч в месяц. А у меня бизнес не такой крупный, да и маржа не такая высокая, чтобы разбрасываться деньгами. Так что я искал наиболее экономичный вариант. Это было для меня главным критерием выбора.

Я рассмотрел несколько вариантов и понял что их можно разделить на 2 группы.

Вариант первый — платная онлайн-бухгалтерия. Это либо сервисы типа «Контура» или «Моего дела», либо банковские проекты, например от Сбербанка. Но у них есть абонентская плата.

Вариант второй — бесплатная онлайн-бухгалтерия. Как я понял, у Тинькофф, Точки, Модуля, Альфы и других банков есть похожие продукты. Если открыть расчетный счет в одном из этих банков, то бухгалтерия будет бесплатной.

Заинтересовался вторым вариантом, тем более учитывая что у меня и так расчетный счет в Тиньке.

Вообще странно что до этого ни разу не слышал о том что у Тинькофф есть бухгалтерия, отзывы вроде читал перед тем как расчетный счет заводить, рекламу на сайте смотрел, но нигде этого не нашел. Оказалось что у них еще и услуга персонального бухгалтера есть.

Я особо не вникал что именно он делает, увидел что это платный сервис и забил. Мне все же нужен самый бюджетный, то есть бесплатный вариант.

Так что решил выбрать Тинькофф, они обещали рассчитывать мои налоги, вести учет доходов, готовить и отправлять отчетность в ФНС и напоминать о сроках уплаты налогов (именно платить их при этом надо самому).

И все это условно бесплатно: за обслуживание расчетного счета я и так уже плачу, то есть эта услуга уже входит в стоимость обслуживания счета.

Это звучит заманчиво, но стало интересно как оно работает на практике, все-таки бесплатный сыр бывает только понятно где.

Нашел онлайн бухгалтерию в личном кабинете, заполнил реквизиты. В поддержке посоветовали оформить КЭП (квалифицированную электронную подпись) чтобы сдавать отчеты через интернет и не ходить в офис налоговой.

Сказали можно работать и без КЭП, но удобнее будет с ней, особенно в следующем году когда какие-то изменения в законах будут. Решил сразу оформить, чтобы потом уже не париться об этом.

В итоге все равно пришлось ходить ногами 🤣 в офис Тинькофф, впервые там побывал кстати.

В Москве он на Дмитровской (Хуторская улица), в других городах не знаю. КЭП с токеном мне сделали через этот офис бесплатно, я подал заявку в личном кабинете и приехал с паспортом, все сделали день-в-день. После этого начал уже пользоваться бухгалтерией.

С бухгалтерией я работаю недавно, так что еще не могу рассказать про все фичи, вроде налоговой декларации, которую надо кидать раз в год. Но уже немного понимаю, что и как тут работает.

Вот так выглядит личный кабинет:

Система сама фиксирует движение денег по счету и заносит инфу в книгу учета доходов. Никаких накладных и счетов-фактур кидать не надо.

Но раз в квартал перед выплатой налога надо:

Указать доходы из других банков и наличкой , если такая есть. Это надо сделать перед тем, как считать налог за квартал.

Скинуть отчет о продажах на Wildberries. Это табличка в экселе, которую можно скачать с их сайта. А если бы я еще где-то продавал (Озон, Яндекс), то надо было бы добавлять комиссии и расходы самому.

Если что-то не так с отчетом, то система его просто не примет. И сделать что-то неправильно практически невозможно.

Я сначала боялся что сделаю ошибку и попаду на штраф, но пока все четко.

Мне приходит уведомление о том что надо оплатить налог, я делаю все что надо, добавляю доходы из других банков, скидываю отчет о продажах. После этого в кабинете автоматом формируется платежка, которую надо оплатить через приложение.

И потом я еще свой кабинет на сайте ФНС проверил — все ок, долгов по налогам нет. Надеюсь что и дальше все будет работать гладко, но на всякий буду периодически мониторить сайт налоговиков.

Теперь я подведу итоги отзыва, но также и освещу моменты, которые не актуальны для меня, но будут актуальны для других предпринимателей.

У бухгалтерии Тинькофф плюсы такие:

Услуга, которую я описал, полностью бесплатна — пожалуй, главный плюс.

Система автоматически рассчитывает взносы , напоминает про оплату налогов. Ленивые или забывчивые вроде меня будут довольны.

Есть персональный менеджер , который моментально отвечает в чате и на телефоне — в обычную службу поддержки, где работают не сильно сведущие в вопросах бизнеса люди, писать не нужно. Но ночью перс. менеджер не отвечает, тогда надо в обычную поддержку писать.

Сервис хорош для тех кто ничего не понимает в бухгалтерии и налогах . Не надо мучиться и искать информацию в интернете, все уже разжевано в гайдах и чате с перс. менеджером.

Можно заплатить налог в любой удобный день.

А теперь посмотрим на недостатки:

Подходит только для клиентов Тинькофф на определенных режимах налогообложения и без сотрудников , для всех остальных сервис вообще недоступен. Если есть сотрудники, может подойти персональный бухгалтер от Тинькофф, но я не пробовал и подробностей не знаю.

Сервис доступен только клиентам Тинькофф у которых есть расчетный счет и бизнес карта в банке , просто дебетовка не подходит.

Надо заплатить за оформление цифровой подписи .

Если вы работаете не с Wildberries, то надо самостоятельно добавлять комиссии и расходы маркетплейса, что может быть морочно.

В общем получается такой сугубо нишевый сервис для клиентов р/с Тинькофф.

Все-таки учитывать только доходы по счету это не rocket science, тут не нужен ежедневный вдумчивый труд высокооплачиваемого специалиста, просто автоматизация и немного самостоятельной работы.

Так нужен ли бухгалтер для торговли на маркетплейсах? Ну, как посмотреть.

По мне так все зависит в первую очередь от налогообложения, и во вторую очередь, от бюджета и свободного времени.

Если есть время, желание и навыки, можно вести самостоятельно. Если бюджет позволяет, можно нанять человека на аутсорсе или «Контур» какой-нибудь.

Мне было жалко денег, так что выбрал бесплатный вариант, который оказался вполне рабочим. Но это вариант не для всех, поскольку он считает налог только с доходов, поэтому он и не подходит для схемы «доходы минус расходы». В общем, как я писал выше, очень нишевая штука.