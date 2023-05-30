Перенесут ли срок уплаты налогов с 28 числа на 20-е? Клерк.Премиум № 18/2023

За прошлую неделю в бухгалтерском мире было много хороших и не очень новостей. Сенатор Ольга Ковитиди предложила сдавать все отчеты и платить налоги 20 числа вместо 28. А еще наконец-то заработал раздел ЕНС в личных кабинетах без ошибок (хотели бы мы сказать), но все-таки не в сказку попали. Как будет дальше — покажет лишь время.

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