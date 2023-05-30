Перенесут ли срок уплаты налогов с 28 числа на 20-е? Клерк.Премиум № 18/2023

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Разборы недели
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Новые разборы недели:
Заявление об увольнении по собственному желанию: как составить + образец
Три изменения по больничным листам: новые правила для стажа и данных о зарплате
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Как бухгалтеру найти клиентов из инфобизнеса и увеличить свой доход за счет работы в топ-нише
Анонс вебинаров:
31 мая: Что налоговики проверят в вашей первичке: экспертиза в налоговых спорах
31 мая:Срочные изменения в ЕНП: очередность списания с ЕНС, реквизиты и НДФЛ
2 июня:Новые правила заполнения трудовых книжек-2023: мастер-класс
5 июня: Как бухгалтеру найти клиентов из инфобизнеса и увеличить свой доход за счет работы в топ-нише
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Консультации
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Вот самые интересные консультации недели:
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