Сентябрьские изменения: что нужно учесть бухгалтерам. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 32/2023

Началась маркировка соков, газировки и других товаров, вступили в силу новые правила работы с ЭП, заработал новый порядок уменьшения налогов на взносы.

Разборы недели

Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?

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Список всех разборов

Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

Анонс вебинаров:

8 сентября: Воинский учет: какие требования к работодателям ужесточили

12 сентября: Разбор требования ИФНС

14 сентября: Подготовка к отчетности за 9 месяцев. Все изменения в учете и налогах 2023-2024. Мастер-класс от топ-лектора

14 сентября: Какие документы при сотрудничестве с СМЗ необходимы, и как их правильно оформлять для минимизации рисков

Мини-курсы

В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

Консультации

Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.

Вот самые интересные консультации недели:

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С уважением, команда Клерк.Премиум