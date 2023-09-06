Сентябрьские изменения: что нужно учесть бухгалтерам. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 32/2023

Началась маркировка соков, газировки и других товаров, вступили в силу новые правила работы с ЭП, заработал новый порядок уменьшения налогов на взносы.
Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
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Как по новым правилам в 2023 году уменьшать налоги на страховые взносы + таблица для ИП и ООО
Требование по встречной проверке: что представлять + памятка для бухгалтера
Заявление об увольнении по собственному желанию: как составить + образец
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Как избежать иска Прокуратуры и штрафа по решению суда за нераскрытие информации в Федресурсе
Исчисление и уплата страховых взносов. Вебинар от топ-лектора из Минфина про РСВ за 9 месяцев
Анонс вебинаров:
8 сентября: Воинский учет: какие требования к работодателям ужесточили
12 сентября: Разбор требования ИФНС
14 сентября: Подготовка к отчетности за 9 месяцев. Все изменения в учете и налогах 2023-2024. Мастер-класс от топ-лектора
14 сентября: Какие документы при сотрудничестве с СМЗ необходимы, и как их правильно оформлять для минимизации рисков
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Про срок исковой давности, якобы позволяющий не платить долги
Консультации
Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.
Вот самые интересные консультации недели:
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