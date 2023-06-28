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Дробление бизнеса

Кто и сколько заплатит при дроблении бизнеса? Выводы ВС по этому вопросу

Дробление бизнеса, например, реальное разделений функций компаний в группе, само по себе не запрещено. Но когда какая-либо из компаний является технической (можно было бы обойтись без нее), а также за счет такого разделения достигается экономия на налогах, то такое «дробление» привлекает внимание налоговых органов.
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Кто и сколько заплатит при дроблении бизнеса? Выводы ВС по этому вопросу

Что такое «дробление» бизнеса?

Дробление бизнеса — это искусственное разделение налогооблагаемой деятельности, в действительности осуществляемой одним лицом или совокупностью лиц при участии технических лиц.

Такое искусственное разделение организации на несколько компаний позволяет распределять выручку между образовавшимися взаимозависимыми лицами, в результате чего образуется необоснованная налоговая выгода.

Дробление бизнеса, например, реальное разделений функций компаний в группе, само по себе не запрещено. Но когда какая-либо из компаний является технической (можно было бы обойтись без нее), а также за счет такого разделения достигается экономия на налогах, то такое «дробление» привлекает внимание налоговых органов и влечет доначисление налогов, начисление штрафов, пени.

До марта 2022 года налоговый орган не разбирался в том, кто и сколько уплатил налогов из числа компаний, работающих по схеме «дробления бизнеса». Налоговая, выявив нарушение, просто доначисляла одному из участников «дробления бизнеса» налоги, пени и штрафы по максимуму.

Верховный суд РФ в определениях от 24.03.2022 № 307-ЭС21-17087, 307-ЭС21-17713 по делам № А66-1193/2019, № А66-1735/2019 по делу компании «Стройбилдинг», «МДС» и «Монтажстрой» признал этот подход неверным.

В данных делах ВС РФ рассматривались следующие вопросы:

  1. Обладает ли «техническая компания» — элемент схемы «дробления бизнеса» правом на возврат налога, уплачиваемого в связи с применением специального налогового режима?

  2. Должен ли налоговый орган при определении действительных налоговых обязательств по общей системе налогообложения проверяемого налогоплательщика-организатора схемы «дробления бизнеса» учитывать налоги, уплаченные элементами схемы «дробления бизнеса» в связи с применением специальных налоговых режимов?

Выводы, которые были сделаны ВС РФ:

  • заявители — участники схемы «дробления бизнеса» не вправе требовать возврата сумм налогов, поскольку ущерб, причиненный бюджету остается не возмещенным в полном объеме;

  • в целях определения объема прав и обязанностей в соответствии с действительным экономическим смыслом осуществляемой деятельности должна происходить не только консолидация доходов (прибыли) группы лиц, но также — консолидация налогов, уплаченных с соответствующих доходов, таким образом, как если бы проверяемый налогоплательщик уплачивал налог по специальному налоговому режиму в бюджет за подконтрольных ему лиц.

Изложенный правовой подход был «услышан»ФНС России и изложен в письме от 14.10.2022 года N БВ-4-7/13774@ «О возврате излишне уплаченной суммы налога», в котором даны указания по определению сумм доначисляемых налогов.

  1. Размер доначисляемых налогов подлежит уменьшению таким образом, как если бы налоги, уплачиваемые элементами схемы «дробления бизнеса» в связи с применением специальных налоговых режимов, в рамках проверяемых периодов, уплачивались налогоплательщиком-организатором.

  2. При этом налоги, уплаченные в связи с применением специальных налоговых режимов подлежат учету в первую очередь при определении размера доначисляемого налога на прибыль организаций (в рамках проверяемых периодов, начиная с наиболее ранних дат возникновения недоимок). Положительная разница должна учитываться при подсчете иных сумм налогов.

  3. При наличии невозмещенного в полном объеме ущерба, причиненного бюджету в результате совместных действий участников схемы «дробления бизнеса», возврат уплаченных ими сумм налогов в случае представления уточненных деклараций, «обнуливших» соответствующие налоговые обязанности для образования формальной переплаты, недопустим.

elkoprofi

elkoprofi

Юрист

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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