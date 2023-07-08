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Топ вебинаров для бухгалтеров в июле по продажам на Клерке. Сколько должен стоить вебинар?

Внимательно следя за продажами вебинаров на «Клерке», я заметил интересные тенденции в их популярности. С удовольствием поделюсь своими наблюдениями и буду благодарен за вашу обратную связь.
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Каждый день на «Клерке» проходят новые вебинары на темы налогов, права и бухгалтерского учета, а уже на следующий день мы публикуем запись вебинара в нашем каталоге:

Записи вебинаров по бухучету, налогам, кадрам и праву

Видео-записи эфиров с экспертами по тематике налоги, бухучет, кадры и право. Готовая лекция, чтобы разобраться в теме за час-полтора.

www.klerk.ru

Участие в вебинаре и доступ к его записи – это платные услуги, но мы до сих пор в процессе определения справедливой цены. На данный момент стоимость вебинаров составляет 299 рублей, однако мы рассматриваем возможность поднять цену до 399 или даже до 499 рублей. Я был бы рад услышать ваши мнения по этому вопросу в комментариях. Предложите свою идеальную цену – особенно ценным будет мнение тех, кто уже посещал наши вебинары.

Вебинары

Обращаю ваше внимание, что самый популярный вебинар пройдет 14 июля. Не пропустите, по моим данным, это лидер продаж июля:

Июльский рейтинг вебинаров отсортирован по датам:

Записи вебинаров

Вебинар ставший самым кассовым в июле позволил нам продать более 300 билетов. Теперь запись этого вебинара доступна для просмотра и продолжает успешно продаваться.

Это рейтинг записей вебинаров, отсортированный по продажам:

  1. Налоговая массово шлет требования: как отвечать

  2. Как хранить документы, чтобы быть готовым к визиту проверяющих

  3. Требования из ИФНС: как отвечать в разных ситуациях

  4. Российские офшоры: льготы и как зарегистрироваться

  5. Работа бухгалтера на маркетплейсах: от договора и ЛК до учета товара

  6. Заполнение ЕФС-1 и правила расчета страхового стажа

  7. Самозанятые: все правила сотрудничества без риска

  8. Бухгалтерский учет и налогообложение на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

  9. Как правильно отвечать на требования налогового органа

  10. Как сформировать команду в бухбизнесе чтобы выйти на доход 500 тыс. руб.

Надеюсь, что вы нашли для себя что-то новое и полезное в этом списке и уже в ближайшее время станете участником одного из наших вебинаров.

В заключение, хотелось бы сказать, что «Клерк» продолжит предлагать вам самые актуальные и нужные вебинары, стараясь учитывать ваши предпочтения и потребности. Мы очень благодарны вам за обратную связь и ценим ваше участие в обсуждении стоимости наших услуг. Это помогает нам совершенствовать наши вебинары и делать их еще более полезными для вас.

Следите за нашими обновлениями, и не забудьте поделиться своими мыслями и предложениями. Ваше мнение имеет огромное значение для нас. До новых встреч на вебинарах «Клерка»!

ToT

ToT

Клерк

6375 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип ToT
    ToT

    Топ вебинаров для бухгалтеров в июле по продажам на Клерке. Сколько должен стоить вебинар?

    Внимательно следя за продажами вебинаров на «Клерке», я заметил интересные тенденции в их популярности. С удовольствием поделюсь своими наблюдениями и буду благодарен за вашу обратную связь.

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