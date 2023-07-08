Топ вебинаров для бухгалтеров в июле по продажам на Клерке. Сколько должен стоить вебинар?

Внимательно следя за продажами вебинаров на «Клерке», я заметил интересные тенденции в их популярности. С удовольствием поделюсь своими наблюдениями и буду благодарен за вашу обратную связь.

Каждый день на «Клерке» проходят новые вебинары на темы налогов, права и бухгалтерского учета, а уже на следующий день мы публикуем запись вебинара в нашем каталоге:

Записи вебинаров по бухучету, налогам, кадрам и праву Видео-записи эфиров с экспертами по тематике налоги, бухучет, кадры и право. Готовая лекция, чтобы разобраться в теме за час-полтора. www.klerk.ru

Участие в вебинаре и доступ к его записи – это платные услуги, но мы до сих пор в процессе определения справедливой цены. На данный момент стоимость вебинаров составляет 299 рублей, однако мы рассматриваем возможность поднять цену до 399 или даже до 499 рублей. Я был бы рад услышать ваши мнения по этому вопросу в комментариях. Предложите свою идеальную цену – особенно ценным будет мнение тех, кто уже посещал наши вебинары.

Вебинары

Обращаю ваше внимание, что самый популярный вебинар пройдет 14 июля. Не пропустите, по моим данным, это лидер продаж июля:

14 июля Новые изменения по ЕНС: разбираемся с последними поправками

Июльский рейтинг вебинаров отсортирован по датам:

Записи вебинаров

Вебинар ставший самым кассовым в июле позволил нам продать более 300 билетов. Теперь запись этого вебинара доступна для просмотра и продолжает успешно продаваться.

Это рейтинг записей вебинаров, отсортированный по продажам:

Надеюсь, что вы нашли для себя что-то новое и полезное в этом списке и уже в ближайшее время станете участником одного из наших вебинаров.

В заключение, хотелось бы сказать, что «Клерк» продолжит предлагать вам самые актуальные и нужные вебинары, стараясь учитывать ваши предпочтения и потребности. Мы очень благодарны вам за обратную связь и ценим ваше участие в обсуждении стоимости наших услуг. Это помогает нам совершенствовать наши вебинары и делать их еще более полезными для вас.

Следите за нашими обновлениями, и не забудьте поделиться своими мыслями и предложениями. Ваше мнение имеет огромное значение для нас. До новых встреч на вебинарах «Клерка»!