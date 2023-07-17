Как вести бухгалтерский учет при УСН

Все организации должны вести бухгалтерский учет, даже те, которые применяют специальные режимы налогообложения. Упрощенцам все равно приходится учитывать доходы, расходы и возникающие обязательства. Однако, для некоторых компаний, находящихся на УСН действуют особые правила ведения учета.

Бухучет при УСН

Закон № 402-ФЗ устанавливает обязанность по ведению бухгалтерского учета для всех организаций.

Ответственность за организацию учета обычно лежит на руководителе компании, а вот за ведение учета, как правило, отвечают специалисты — штатный бухгалтер или бухгалтерская компания на аутсорсе.

Чтобы начать вести бухучет на предприятии, нужно:

Разработать и утвердить учетную политику. Продумать как будут оформляться и приниматься к учету первичные документы. Решить, каким образом компания будет отчитываться перед проверяющими органами.

Эти правила действуют для всех компаний, однако для упрощенцев есть несколько нюансов.

Бухучет ИП на УСН

Если ИП применяет УСН и фиксирует все свои операции в книге учета доходов и расходов, то он вправе не вести классический бухгалтерский учет. Однако никто не запрещает ему делать это для себя, в целях самоконтроля.

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Бухучет организаций на УСН

Предприятиям на УСН повезло немного меньше, и бухучет они вести должны, однако делать это могут в упрощенном виде, как и представители малого бизнеса. Но если организация подлежит обязательному аудиту, тогда упрощенный учет не подойдет.

Руководители малого и среднего бизнеса вправе вести бухгалтерский учет самостоятельно, за исключением микрофинансовых компаний, адвокатских бюро и компаний, подлежащих обязательному аудиту.

Организации на УСН должны вести учет доходов и расходов, активов и обязательств.

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Какие есть формы ведения бухучета на УСН

На практике существует 3 формы ведения бухгалтерского учета на УСН: полный, сокращенный и простой бухучет.

Организации самостоятельно определяют форму ведения бухгалтерского учета в зависимости от вида и масштабов деятельности. Выбранный способ необходимо закрепить у учетной политике.

Полный бухучет

При полном бухучете формируются классические бухгалтерские проводки. Однако организация вправе применять сокращенный рабочий план счетов, например, отказаться от 19 счета (НДС), с которым они не работают.

Ведение полного бухгалтерского учета основывается на заполнении регистров учета активов, которые предназначены для регистрации, накопления и систематизации сведений, полученных из первичных документов.

Регистры бухгалтерского учета служат источников для составления отчетности.

Чтобы зарегистрировать факт хозяйственной деятельности при полной форме ведения бухучета, необходимо заполнить 2 ведомости: в первой — указать операцию по дебету в корреспонденции со счетом по кредиту, а во второй — по кредиту.

Обязательно нужно иметь первичные документы, подтверждающие факт совершения операции.

Совокупная информация по бухгалтерским счетам отражается в оборотно-сальдовой ведомости, где выводятся обороты и остатки на конец периода.

Сокращенный бухучет

В этом случае тоже нужно вести двойную запись, но без регистров. Бухгалтер формирует проводки, но не отражает их в ведомостях учета. Отдельно ведется только ведомость оплаты труда.

Операции, на основании первичных документов, вносятся в хронологическом порядке в книгу учета фактов хозяйственной жизни, а итоговые суммы разносят по дебету и кредиту разных счетов.

Простой бухучет

Все операции заносятся в хронологическом порядке в книгу учета фактов хозяйственной жизни и в конце периода считается итог. Такая форма подходит только для очень маленьких предприятий, с небольшим объемом затрат и ресурсов.

Упрощенные способы бухучета для компаний на УСН

Малый бизнес на упрощенке может воспользоваться следующими преимуществами при ведении бухучета:

Применять сокращенный план счетов. Работать без двойной записи. Использовать упрощенную систему регистров бухучета.

Методы бухучета на УСН

При ведении бухгалтерского учета на УСН применяют два метода: кассовый и метод начисления.

Кассовый метод

Отлично подходит для торговых компаний и компаний из сферы услуг.

В данном методе доходы признаются в момент оплаты, обязательства не начисляют на корреспондирующих счетах, а расходы учитываются при погашении долга.

Использование этого метода необходимо закрепить в учетной политике.

Метод начисления

В данном методе доходы и расходы учитываются не по факту оплаты, а по факту совершения операции. Но стоит напомнить, что для данных налогового учета всегда нужно использовать кассовый метод. Выбранный метод также нужно закрепить в учетной политике.

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